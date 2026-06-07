Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Why No Nobel Prize for Math: गणितासाठी नोबेल पुरस्कार का नाही? जाणून घ्या यामागचे नेमके कारण आणि रंजक इतिहास

Updated On: Jun 07, 2026 | 01:14 PM IST
जाहिरात
सारांश

Why No Nobel Prize for Math: नोबेल पुरस्कारात गणिताचा समावेश का नाही आणि अल्फ्रेड नोबेल यांनी १८९५ च्या मृत्युपत्रात या विषयाला का वगळले? गणितातील सर्वोच्च बहुमान मानले जाणारे 'फील्ड्स मेडल' आणि 'एबेल पुरस्कार' यांबद्दल सविस्तर वाचा.

math

फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Why No Nobel Prize for Math: नोबेल पुरस्कार हा जगातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कारांपैकी एक आहे, जो भैतिकशास्त्र रसायनशास्त्र वैद्यकशास्त्र साहित्य आणि शांतता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दिला जातो, परंतु एक मोठा प्रश्न नेहमीच लोकांना पडतो की गणित विषयाला यामध्ये समाविष्ट का केले नाही , चला तर मग जाणून घेऊया

या प्रश्नाचे उत्तर अल्फेड नोबेल यांनी मध्ये लिहलेल्या मृत्युपत्रात दडलेले आहे, त्यांनी आपल्या पुरस्कारांच्या यादीत गणिताचा उल्लेख केला नव्हता,कारण त्त्या काळात नोबेल यांनी अशा क्षेत्रांना प्राधान्य दिले ज्यांचा थेट मानवी जीवनावर व्यवहारिक प्रभाव पडतो, याच कारणामुळे या प्रतिष्ठित यादीतून गणित विषयाला वगळण्यात आले.

मग गणितज्ञांना कोणता सन्मान मिळतो?

अनेक इतिहासकारांचे मत होते की अल्फेड नोबेल यांनी गणिताला महत्त्व दिले नाही कारण गणित त्या काळात सैद्धांतिक विज्ञान मानले जात होते, त्याचा थेट प्रभाव मोजणे कठीण होते, म्हणूनच याचा यादीत समावेश करण्यात आला नाही, म्हणूनच गणितासाठी नोबेल पारितोषिकाची उणीव भरून काढण्यासाठी त्यानंतरच्या काळात दोन मोठे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले, त्यामधला पहिला “फील्ड्स मेडल” (Fields Medal), जो १९३६ मध्ये सुरू करण्यात आला याला गणितातील सर्वात मोठा सन्मान असून हा पुरस्कार दर चार वर्षांनी ४० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या गणिततज्ञाना दिला जातो, दुसरा आहे “एबेल पुरस्कार” (Abel Prize), जो २००३ मध्ये नॉर्वे सरकारने सुरू केला हा पुरस्कार नोबेल पुरस्काराच्या समकक्ष मानला जातो, या दोन्ही पुरस्कारांनी गणिताला जागतिक पातळीनवर सन्मान केला जातो.

Queen of Fruits: आंबा फळांचा राजा आहे हे तर सगळ्यांनाच माहितीये, पण फळांची ‘राणी’ कोण आहे? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

गणित तरीही नोबेलशी जोडलेले आहे का?

जरी गणितासाठी स्वतंत्र नोबेल पुरस्कार दिला जात नसला तरी त्याचा प्रभाव अनेक नोबेल श्रेणींमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो, अनेक नोबेल विजेत्यांनी आपल्या संशोधनात गणितीय सिद्धांताचा आधार घेऊन महत्त्वपूर्ण शोध लावले आहेत, अशा प्रकारे गणित अप्रत्यक्षपणे नोबेल पुरस्कारांमध्ये समाविष्ट आहे, आजच्या काळातही गणितालाही गणित हे जगातील प्रत्येक वैज्ञानिक संशोधनाचा कणा मानला जाते. त्याचे महत्त्वही सातत्याने वाढत आहे.

DRDO Recruitment 2026: डीआरडीओमध्ये वैज्ञानिक होण्याची सुवर्णसंधी! पात्रता निकष आणि वेतन पहा एका क्लिकवर..

Web Title: Why no nobel prize for math history fields medal abel prize

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 01:14 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Why No Nobel Prize for Math: गणितासाठी नोबेल पुरस्कार का नाही? जाणून घ्या यामागचे नेमके कारण आणि रंजक इतिहास

Why No Nobel Prize for Math: गणितासाठी नोबेल पुरस्कार का नाही? जाणून घ्या यामागचे नेमके कारण आणि रंजक इतिहास

Jun 07, 2026 | 01:14 PM
Yavatmal News: अवैध प्रवासी वाहनांचा बसस्थानकाला विळखा! परिवहन महामंडळ, पोलिस विभाग करणार संयुक्त कारवाई

Yavatmal News: अवैध प्रवासी वाहनांचा बसस्थानकाला विळखा! परिवहन महामंडळ, पोलिस विभाग करणार संयुक्त कारवाई

Jun 07, 2026 | 01:10 PM
नगरसेवक किशोर मासाळ राजीनामा द्या, अन्यथा…; बारामती राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांचा इशारा

नगरसेवक किशोर मासाळ राजीनामा द्या, अन्यथा…; बारामती राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांचा इशारा

Jun 07, 2026 | 01:02 PM
Queen of Fruits: आंबा फळांचा राजा आहे हे तर सगळ्यांनाच माहितीये, पण फळांची ‘राणी’ कोण आहे? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Queen of Fruits: आंबा फळांचा राजा आहे हे तर सगळ्यांनाच माहितीये, पण फळांची ‘राणी’ कोण आहे? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Jun 07, 2026 | 01:01 PM
फोन Reset होताच अकाऊंट झालं रिकामं! एक क्लिक अन् सायबर गुन्हेगारांच्या हाती डिव्हाईसचा अ‍ॅक्सेस… असा घडतोय Scam

फोन Reset होताच अकाऊंट झालं रिकामं! एक क्लिक अन् सायबर गुन्हेगारांच्या हाती डिव्हाईसचा अ‍ॅक्सेस… असा घडतोय Scam

Jun 07, 2026 | 12:54 PM
Syamantaka Mani Story: स्यमंतक मणीमुळे श्रीकृष्णांवर लागला खोटा आरोप, जाणून घ्या स्यमंतक मणीची कथा

Syamantaka Mani Story: स्यमंतक मणीमुळे श्रीकृष्णांवर लागला खोटा आरोप, जाणून घ्या स्यमंतक मणीची कथा

Jun 07, 2026 | 12:50 PM
मोठा झटका, घरगुती Cylinder च्या किमती पुन्हा कडाडल्या; सरकारची नेमकी भूमिका काय?

मोठा झटका, घरगुती Cylinder च्या किमती पुन्हा कडाडल्या; सरकारची नेमकी भूमिका काय?

Jun 07, 2026 | 12:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें