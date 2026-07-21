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आषाढी एकादशीला विठ्ठल रुक्मिणीच्या प्रसादासाठी झटपट बनवा साजुक तुपातला शिरा, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 21, 2026 | 10:52 AM IST
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सारांश

आषाढी एकादशीनिमित्त घरात गोड पदार्थ बनवले जातात. त्यामुळे झटपट तुम्ही प्रसादातील गोड शिरा बनवू शकता. साजूक तुपाचा वापर करून बनवलेला शिरा घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

आषाढी एकादशीला विठ्ठल रुक्मिणीच्या प्रसादासाठी झटपट बनवा साजुक तुपातला शिरा, नोट करून घ्या रेसिपी

आषाढी एकादशीला विठ्ठल रुक्मिणीच्या प्रसादासाठी झटपट बनवा साजुक तुपातला शिरा, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

आषाढी एकादशीला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. यादिवशी विठ्ठल रुक्मिणीची मनोभावे पूजा करून घरात गोडाचे पदार्थ घरात बनवले जातात. त्यातील नैवेद्यातील अतिशय प्रसिद्ध पदार्थ म्हणजे प्रसादाचा शिरा. साजूक तूप, सुका मेवा आणि रव्याचा वापर करून बनवलेला गोड शिरा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. पण शिरा बनवताना चिकट होऊन जातो तर काहीवेळा प्रमाणात चुका होतात. पण या पद्धतीने बनवलेला साजूक तुपातील गोड शिरा घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. नैवेद्य बनवण्यासाठी कायमच शेवयांची खीर, तांदळाची खीर किंवा घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांपासून प्रसाद बनवला जातो. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ बनवण्याऐवजी या पद्धतीने साजूक तुपातील शिरा बनवावा. संपूर्ण महाराष्ट्रात आषाढी एकादशी मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केली जाते. पंढरपूरमध्ये विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी असते. मनापासून भक्तीभावाने पूजा करून गोड पदार्थांचा नैवेद्य विठ्ठलाला अर्पण केला जातो. चला तर जाणून घेऊया प्रसादाचा शिरा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • रवा
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • केशर
  • तूप
  • सुका मेवा
  • दूध
  • मनुके
  • केळी
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कृती:

  • प्रसादाचा शिरा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये रवा घेऊन मंद आचेवर भाजा. रवा कायमच मंद आचेवर भाजावा, अन्यथा काढायला चिकटण्याची शक्यता असते.
  • रवा भाजल्यानंतर ताटात काढून घ्या. त्यानंतर त्याच कढईमध्ये तूप घालून सुका मेवा हलकासा भाजून घ्या.
  • पुन्हा एकदा कढईमध्ये तूप घालून घ्या केळी भाजा. त्यानंतर त्यात रवा घालून तुपावर भाजून घ्या.
  • रव्याचा रंग बदलू लागल्यानंतर त्यात भाजलेली केळी घाला आणि मिक्स करा. त्यानंतर त्यात गरम केलेले दूध घालून मंद आचेवर शिजण्यासाठी ठेवा.
  • शिऱ्याला तूप सुटल्यानंतर त्यात सुका मेवा आणि केशर काड्या घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला प्रसादाचा शिरा. हा प्रसादाचा शिरा घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make sheera at home simple food recipe ashadhi ekadashi 2026

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Published On: Jul 21, 2026 | 10:52 AM

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