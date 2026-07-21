आषाढी एकादशीला विठ्ठल रुक्मिणीच्या प्रसादासाठी झटपट बनवा साजुक तुपातला शिरा, नोट करून घ्या रेसिपी

आषाढी एकादशीला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. यादिवशी विठ्ठल रुक्मिणीची मनोभावे पूजा करून घरात गोडाचे पदार्थ घरात बनवले जातात. त्यातील नैवेद्यातील अतिशय प्रसिद्ध पदार्थ म्हणजे प्रसादाचा शिरा. साजूक तूप, सुका मेवा आणि रव्याचा वापर करून बनवलेला गोड शिरा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. पण शिरा बनवताना चिकट होऊन जातो तर काहीवेळा प्रमाणात चुका होतात. पण या पद्धतीने बनवलेला साजूक तुपातील गोड शिरा घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. नैवेद्य बनवण्यासाठी कायमच शेवयांची खीर, तांदळाची खीर किंवा घरात उपलब्ध असलेल्या पदार्थांपासून प्रसाद बनवला जातो. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ बनवण्याऐवजी या पद्धतीने साजूक तुपातील शिरा बनवावा. संपूर्ण महाराष्ट्रात आषाढी एकादशी मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केली जाते. पंढरपूरमध्ये विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी असते. मनापासून भक्तीभावाने पूजा करून गोड पदार्थांचा नैवेद्य विठ्ठलाला अर्पण केला जातो. चला तर जाणून घेऊया प्रसादाचा शिरा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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