US-Iran War : अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प आक्रमक; इराणला किंमत मोजावी लागणार

US-Iran Conflict : होर्मुझ सामुद्रधुनी अमेरिकेच्या ताब्यात? ट्रम्प यांचा मोठा दावा; इराणबाबत खळबळजनक विधान
अमेरिका इराणमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून प्रचंड तणाव वाढला आहे. अमेरिकेच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे इराण आक्रमक झाला असून आखाती देशांतील अमेरिकन तळांना लक्ष्य करत आहे. यादरम्यानच जॉर्डनमधील लष्करी तळावरील हल्ल्यात दोन अमेरकन सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे.
यानंतर ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल मीडियावर पोस्ट करत इराणवर निशाणा साधला. एकाही अमेरिकी सैनिकाचा जीव गेला तर याला तीव्र ताकदीने उत्तर दिले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
दुसरीकडे ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या संरक्षण विभाग आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना युद्धासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देशही दिले असल्याचे सांगितले जात आहे. अमेरिकन लष्कराच्या तैनात आणि सुरक्षेचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, इराणने अमेरिकेसमोर झुकण्यास नकार दिला आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी घाईत चर्चा होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी इराणची भूमिका मजबूत झाल्यावरच पुढील निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले.
इराणच्या ससंदेचे अध्यक्ष गालिबाफ यांनीही अमेरिकेवर टीकाक केली. अमेरिकेकडून इराणच्या जवळ लष्करी तैनात केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सध्या दोन्ही देशांतील या तणावामुळे परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आखाती देशांमध्ये अस्थिरता पसरत चालली आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दाखल इराण आखाती देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करत आहे. परंतु या हल्ल्यांमध्ये आखाती देशांतील मुख्य भागांनाही लक्ष्य केले जात आहे. यामुळे आखाती देशांचे मोठे नुकसान होत आहे.
US-Iran Conflict : इराणचा यु-टर्न? अमेरिकेसोबत चर्चेचे दरवाजे खुले असल्याचे संकेत; होर्मुझबाबत मोठे विधान