ICSE, ISC Result 2026 Declared: 10वीत 99.18% आणि 12वीत 98.13% विद्यार्थी उत्तीर्ण, मुलींनी पुन्हा मारली बाजी

कौन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स (CISCE) ने वर्ष २०२६ चे ICSE आणि ISC बोर्ड परीक्षांचे निकाल जाहीर केले असून 10वीचा पास टक्का 99.18% आणि 12वीचा 98.13% इतका राहिला आहे. मुलींनी दोन्ही वर्गांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत 12वीत 99.45% आणि 10वीत 99.37% पास टक्का मिळवत पुन्हा एकदा यशाचा झेंडा रोवला आहे. विद्यार्थी अधिकृत वेबसाइट results.cisce.org वर जाऊन आपला युनिक आयडी आणि इंडेक्स नंबर वापरून स्कोअरकार्ड डाउनलोड करू शकतात.
ICSE (१०वी) उत्तीर्णतेची टक्केवारी: यावर्षी, इयत्ता १०वीची एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी ९९.१८% होती.
ISC (१२वी) उत्तीर्णतेची टक्केवारी: इयत्ता १२वी मध्ये ९८.१३% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
इयत्ता १२वी (ISC) मध्ये, मुलींची उत्तीर्णतेची टक्केवारी ९९.४५% होती, तर मुलांची ९८.६४% होती.
इयत्ता १०वी (ICSE) मध्ये देखील मुलींनी ९९.३७% उत्तीर्णतेच्या टक्केवारीसह मुलांपेक्षा (९८.८४%) सरस कामगिरी केली.
कॅप्चा कोड टाका, ‘निकाल दाखवा’ (Show Result) वर क्लिक करा आणि तुमची गुणपत्रिका प्रिंट करा. तुमचा निकाल कसा तपासावा? (टप्प्याटप्प्याने)
विद्यार्थ्यांना त्यांचा निकाल पाहण्यासाठी अनुक्रमांक (Index Number) आणि विशेष ओळख क्रमांक (Unique ID) आवश्यक असेल. त्यांचे गुण तपासण्याचे टप्पे खाली दिले आहेत.
अधिकृत वेबसाइट, results.cisce.org ला भेट द्या.
तुमचा अभ्यासक्रम (ICSE/ISC) निवडा.
तुमचा विशेष ओळख क्रमांक (Unique ID) आणि अनुक्रमांक (Index Number) टाका.
तुम्ही नापास झाल्यास काय करावे?
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, CISCE मध्ये आता कंपार्टमेंट परीक्षा नाहीत. २०२४ पासून त्या बंद करण्यात आल्या आहेत, पण घाबरण्याची गरज नाही; तुमच्याकडे हे पर्याय आहेत:
तुम्ही एकाच वर्षात तीन विषयांपर्यंत सुधार परीक्षा देऊ शकता. यामुळे तुमचे गुण सुधारू शकतात. गेल्या वर्षी, ICSE सुधार परीक्षा १ जुलै ते १४ जुलै दरम्यान आणि ISC सुधार परीक्षा ३० मे ते ५ जून दरम्यान घेण्यात आल्या होत्या.
२. पुनर्तपासणी आणि पुनर्मूल्यांकन: तुम्हाला कमी गुण मिळाल्याचे वाटल्यास, दोन पर्याय आहेत:
पुनर्तपासणी – उत्तरपत्रिकेची पुन्हा तपासणी
शुल्क: ₹१००० प्रति पेपर
अर्ज करण्याची तारीख: १ मे ते ४ मे, २०२६
सार्वजनिक सेवा विभागामार्फत अर्ज करा.
