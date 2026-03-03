Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
UPSC CSE Final Result 2025: या आठवड्यात येऊ शकतो अंतिम निकाल! करा तपासावा

UPSC नागरी सेवा परीक्षा २०२५ चा अंतिम निकाल या आठवड्यात जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे कारण मुलाखत प्रक्रिया २७ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण झाली होती. उमेदवारांनी कसे तपासावे जाणून घ्या

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:22 PM
  • युपीएससी सीएसई फायनल रिझल्ट 2025 
  • कुठे पाहता येणार निकाल
  • कधी लागणार निकाल 
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) लवकरच नागरी सेवा परीक्षा २०२५ चा अंतिम निकाल जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. मुलाखत प्रक्रिया २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपली. मागील वर्षांप्रमाणे, अंतिम निकाल मुलाखत प्रक्रियेच्या एका आठवड्यात जाहीर केले जातात. म्हणून, या आठवड्यात कधीही निकाल जाहीर केले जाऊ शकतात. निकाल जाहीर झाल्यानंतर, उमेदवार त्यांचे निकाल अधिकृत वेबसाइट – upsc.gov.in वर तपासू शकतील. UPSC ही देशातील कठीण परीक्षा मानली जाते आणि पहिल्या फेरीत अनेक जणांंचं स्वप्नंही भंग पावते. पण आता या परिक्षेचा निकाल लवकर लागणार असून किती विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे. 

मुलाखत फेरीत २,७३६ उमेदवार पोहोचले

या वर्षी, मुख्य परीक्षेच्या आधारे मुलाखत फेरीसाठी २,७३६ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. मुलाखती ५ जानेवारी २०२६ रोजी सुरू झाल्या. मुख्य परीक्षेत आणि मुलाखतीत मिळालेल्या गुणांवर आधारित तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीतून अंतिम निवड केली जाईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सर्व उमेदवारांचे गुण वेबसाइटवर देखील अपलोड केले जातील.

UPSC CSE 2026:UPSC सिविल सेवेसाठी 933 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु, आजच करा अर्ज; जाणून घ्या सविस्तर

९७९ पदांसाठी भरती 

UPSC CSE २०२५ द्वारे एकूण ९७९ पदे भरली जातील. ही परीक्षा IAS, IPS, IFS आणि IRS यासह अनेक महत्त्वाच्या सेवांमध्ये भरतीसाठी वापरली जाते. दरवर्षी लाखो उमेदवार या परीक्षेला बसतात, परंतु फार कमी उमेदवार अंतिम यादीत पोहोचतात. म्हणूनच ही देशातील सर्वात कठीण स्पर्धात्मक परीक्षांपैकी एक मानली जाते.

कोणत्या सेवांमध्ये भरती केली जाईल?

ही परीक्षा प्रामुख्याने भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलिस सेवा (IPS), भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS), आणि केंद्रीय सेवा गट A आणि B मध्ये नियुक्त्यांची शिफारस करते. रेल्वे, टपाल सेवा आणि इतर केंद्रीय सेवांसाठी देखील निवड केली जाते.

परीक्षा किती टप्प्यात घेतली जाते?

UPSC नागरी सेवा परीक्षा तीन टप्प्यात घेतली जाते: पहिला टप्पा म्हणजे पूर्वपरीक्षा, दुसरा म्हणजे मुख्य परीक्षा आणि तिसरा म्हणजे मुलाखत. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीमधील गुणांच्या आधारे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाते.

UPSC CSE अंतिम निकाल २०२५: अंतिम निकाल कसा तपासायचा

निकाल जाहीर झाल्यानंतर, उमेदवार या सोप्या चरणांचे अनुसरण करून त्यांचे निकाल तपासू शकतात:

१. प्रथम, upsc.gov.in  वेबसाइटला भेट द्या.

२. होमपेजवरील ‘Result’ विभागावर क्लिक करा.

३. पुढे, UPSC CSE 2025 अंतिम निकाल लिंकवर क्लिक करा.

४. एक PDF फाइल उघडेल, जिथे तुम्ही तुमचे नाव किंवा रोल नंबर शोधू शकता

UPSC मध्ये विविध पदांसाठी भरती! ‘या’ तारखेपर्यंत करता येईल अर्ज

शक्ती दुबे गेल्या वर्षी टॉपर झाली होती

प्रयागराज येथील शक्ती दुबे गेल्या वर्षी UPSC CSE २०२४ परीक्षेत टॉपर झाली होती. आता सर्वांच्या नजरा या वर्षीच्या टॉपरवर आहेत. उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइटवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

Web Title: Upsc cse final result 2025 expected soon in this week how to check steps download merit list from upsc gov in

Published On: Mar 03, 2026 | 02:22 PM

Published On: Mar 03, 2026 | 02:22 PM

Topics:  

