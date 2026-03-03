UPSC CSE Final Result 2025: या आठवड्यात येऊ शकतो अंतिम निकाल! करा तपासावा

मुलाखत फेरीत २,७३६ उमेदवार पोहोचले
या वर्षी, मुख्य परीक्षेच्या आधारे मुलाखत फेरीसाठी २,७३६ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. मुलाखती ५ जानेवारी २०२६ रोजी सुरू झाल्या. मुख्य परीक्षेत आणि मुलाखतीत मिळालेल्या गुणांवर आधारित तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीतून अंतिम निवड केली जाईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सर्व उमेदवारांचे गुण वेबसाइटवर देखील अपलोड केले जातील.
९७९ पदांसाठी भरती
UPSC CSE २०२५ द्वारे एकूण ९७९ पदे भरली जातील. ही परीक्षा IAS, IPS, IFS आणि IRS यासह अनेक महत्त्वाच्या सेवांमध्ये भरतीसाठी वापरली जाते. दरवर्षी लाखो उमेदवार या परीक्षेला बसतात, परंतु फार कमी उमेदवार अंतिम यादीत पोहोचतात. म्हणूनच ही देशातील सर्वात कठीण स्पर्धात्मक परीक्षांपैकी एक मानली जाते.
कोणत्या सेवांमध्ये भरती केली जाईल?
ही परीक्षा प्रामुख्याने भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलिस सेवा (IPS), भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS), आणि केंद्रीय सेवा गट A आणि B मध्ये नियुक्त्यांची शिफारस करते. रेल्वे, टपाल सेवा आणि इतर केंद्रीय सेवांसाठी देखील निवड केली जाते.
परीक्षा किती टप्प्यात घेतली जाते?
UPSC नागरी सेवा परीक्षा तीन टप्प्यात घेतली जाते: पहिला टप्पा म्हणजे पूर्वपरीक्षा, दुसरा म्हणजे मुख्य परीक्षा आणि तिसरा म्हणजे मुलाखत. मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीमधील गुणांच्या आधारे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाते.
UPSC CSE अंतिम निकाल २०२५: अंतिम निकाल कसा तपासायचा
निकाल जाहीर झाल्यानंतर, उमेदवार या सोप्या चरणांचे अनुसरण करून त्यांचे निकाल तपासू शकतात:
१. प्रथम, upsc.gov.in वेबसाइटला भेट द्या.
२. होमपेजवरील ‘Result’ विभागावर क्लिक करा.
३. पुढे, UPSC CSE 2025 अंतिम निकाल लिंकवर क्लिक करा.
४. एक PDF फाइल उघडेल, जिथे तुम्ही तुमचे नाव किंवा रोल नंबर शोधू शकता
शक्ती दुबे गेल्या वर्षी टॉपर झाली होती
प्रयागराज येथील शक्ती दुबे गेल्या वर्षी UPSC CSE २०२४ परीक्षेत टॉपर झाली होती. आता सर्वांच्या नजरा या वर्षीच्या टॉपरवर आहेत. उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइटवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.