NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

वैद्यकीय पदवी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी NEET UG ही एक महत्त्वाची परीक्षा आहे. दरवर्षी, MBBS, BDS आणि इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. जर तुम्हालाही २०२६ मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करायचे असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. NEET UG २०२६ साठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि त्याची अंतिम तारीख ८ मार्च २०२६ आहे. त्यानंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. म्हणून, उमेदवारांना त्यांचे फॉर्म वेळेवर भरण्याचा आणि कोणत्याही चुका टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
जर तुम्हाला वैद्यकीय क्षेत्रात तुमचे करिअर पुढे नेायचे असेल आणि या वर्षीच्या NEET UG परीक्षेला बसण्याची योजना आखत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. NEET UG 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे आणि लवकरच बंद होईल. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 8 मार्च 2026 आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी आणि शक्य तितक्या लवकर अर्ज करावा. पण तुम्हाला माहिती आहे का की उमेदवार किती वेळा NEET UG परीक्षा देऊ शकतात? किंवा, NEET UG परीक्षेसाठी प्रयत्नांची मर्यादा किती आहे?
NEET UG परीक्षेची तयारी करणाऱ्या बहुतेक उमेदवारांना हा प्रश्न पडण्याची शक्यता आहे: NEET परीक्षा किती वेळा देता येईल? तर, आम्ही तुम्हाला कळवू इच्छितो की NEET UG परीक्षेसाठी प्रयत्नांच्या संख्येवर कोणतीही निश्चित मर्यादा नाही. उमेदवार कितीही वेळा NEET UG परीक्षा देऊ शकतात. तथापि, या परीक्षेत बसण्यासाठी किमान वयोमर्यादा आहे. या परीक्षेला बसण्यासाठी उमेदवारांचे वय किमान १७ वर्षे असणे आवश्यक आहे. मात्र कोणतीही उच्च वयोमर्यादा नाही.
प्रथम, अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
नंतर, होमपेजवरील संबंधित लिंकवर क्लिक करा.
नंतर, उमेदवारांनी प्रथम स्वतःची नोंदणी करावी.
नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, उमेदवारांनी त्यांचा अर्ज भरावा.
अर्ज भरल्यानंतर, उमेदवारांनी तो सबमिट करावा.
फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करा.
शेवटी, उमेदवारांनी प्रिंटआउट घ्यावे.