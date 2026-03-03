Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • How Many Times Can You Take The Neet Ug Exam And What Is The Attempt Limit Know It Here

NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

NEET UG 2026 परीक्षेसाठी अर्ज सुरू आहेत. उमेदवार किती वेळा NEET UG परीक्षा देऊ शकतात. वैद्यकीय पदवी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी NEET UG ही एक महत्त्वाची परीक्षा आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:22 PM
NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

Follow Us:
Follow Us:

वैद्यकीय पदवी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी NEET UG ही एक महत्त्वाची परीक्षा आहे. दरवर्षी, MBBS, BDS आणि इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. जर तुम्हालाही २०२६ मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करायचे असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. NEET UG २०२६ साठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि त्याची अंतिम तारीख ८ मार्च २०२६ आहे. त्यानंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. म्हणून, उमेदवारांना त्यांचे फॉर्म वेळेवर भरण्याचा आणि कोणत्याही चुका टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

‘सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ योजनेतून 15 हजार युवकांना…; आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला विश्वास

जर तुम्हाला वैद्यकीय क्षेत्रात तुमचे करिअर पुढे नेायचे असेल आणि या वर्षीच्या NEET UG परीक्षेला बसण्याची योजना आखत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. NEET UG 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे आणि लवकरच बंद होईल. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 8 मार्च 2026 आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी आणि शक्य तितक्या लवकर अर्ज करावा. पण तुम्हाला माहिती आहे का की उमेदवार किती वेळा NEET UG परीक्षा देऊ शकतात? किंवा, NEET UG परीक्षेसाठी प्रयत्नांची मर्यादा किती आहे?

तुम्ही NEET UG परीक्षा किती वेळा देऊ शकता?

NEET UG परीक्षेची तयारी करणाऱ्या बहुतेक उमेदवारांना हा प्रश्न पडण्याची शक्यता आहे: NEET परीक्षा किती वेळा देता येईल? तर, आम्ही तुम्हाला कळवू इच्छितो की NEET UG परीक्षेसाठी प्रयत्नांच्या संख्येवर कोणतीही निश्चित मर्यादा नाही. उमेदवार कितीही वेळा NEET UG परीक्षा देऊ शकतात. तथापि, या परीक्षेत बसण्यासाठी किमान वयोमर्यादा आहे. या परीक्षेला बसण्यासाठी उमेदवारांचे वय किमान १७ वर्षे असणे आवश्यक आहे. मात्र कोणतीही उच्च वयोमर्यादा नाही.

अर्ज कसा करावा

प्रथम, अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
नंतर, होमपेजवरील संबंधित लिंकवर क्लिक करा.
नंतर, उमेदवारांनी प्रथम स्वतःची नोंदणी करावी.
नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, उमेदवारांनी त्यांचा अर्ज भरावा.
अर्ज भरल्यानंतर, उमेदवारांनी तो सबमिट करावा.
फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करा.
शेवटी, उमेदवारांनी प्रिंटआउट घ्यावे.

India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…

 

Web Title: How many times can you take the neet ug exam and what is the attempt limit know it here

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 02:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPSC CSE Final Result 2025: या आठवड्यात येऊ शकतो अंतिम निकाल! करा तपासावा
1

UPSC CSE Final Result 2025: या आठवड्यात येऊ शकतो अंतिम निकाल! करा तपासावा

India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…
2

India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…

रेल्वेमध्ये ‘लोको पायलट’ बनायचंय? जाणून घ्या महिना किती कमावतात आणि कोणत्या मिळतात सुविधा ?
3

रेल्वेमध्ये ‘लोको पायलट’ बनायचंय? जाणून घ्या महिना किती कमावतात आणि कोणत्या मिळतात सुविधा ?

उच्चशिक्षित तरुणांसाठी खुशखबर! १ लाखांहून अधिक पगाराची नोकरी; असा करा अर्ज
4

उच्चशिक्षित तरुणांसाठी खुशखबर! १ लाखांहून अधिक पगाराची नोकरी; असा करा अर्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

NEET UG परीक्षा तुम्ही किती वेळा देऊ शकता? प्रयत्नांची मर्यादा किती? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

Mar 03, 2026 | 02:22 PM
Chandra Grahan Time : वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण; मुंबईसह ‘या’ शहरात देखील दिसणार, काय घ्यावी काळजी ?

Chandra Grahan Time : वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण; मुंबईसह ‘या’ शहरात देखील दिसणार, काय घ्यावी काळजी ?

Mar 03, 2026 | 02:02 PM
प्रोटीनने भरलेली चटपटीत चवीची ‘पीनट चाट’ तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? रेसिपी नोट करा

प्रोटीनने भरलेली चटपटीत चवीची ‘पीनट चाट’ तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? रेसिपी नोट करा

Mar 03, 2026 | 02:00 PM
Guhagar News: शासकीय डॉक्टरांकडून रुग्णसेवा वाऱ्यावर? ‘त्या’ अधिकाऱ्यावर तातडीच्या कारवाईची मागणी

Guhagar News: शासकीय डॉक्टरांकडून रुग्णसेवा वाऱ्यावर? ‘त्या’ अधिकाऱ्यावर तातडीच्या कारवाईची मागणी

Mar 03, 2026 | 01:57 PM
स्वावलंबी भारताचे स्वप्न पाहणारा दूरदर्शी उद्योगपती जमशेदजी टाटा यांच्याबद्दल जाणून घेऊया

स्वावलंबी भारताचे स्वप्न पाहणारा दूरदर्शी उद्योगपती जमशेदजी टाटा यांच्याबद्दल जाणून घेऊया

Mar 03, 2026 | 01:55 PM
शेतकरी आर्थिक संकटात, कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ घ्या; चंद्रकांत चौंडकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

शेतकरी आर्थिक संकटात, कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ घ्या; चंद्रकांत चौंडकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Mar 03, 2026 | 01:53 PM
Iran Israel War: “सरकारचे मौन अस्वस्थ करणारे…; इराणचे सुप्रीम नेते खामेनेई यांच्या मृत्यूवर सोनिया गांधींचा लेख चर्चेत

Iran Israel War: “सरकारचे मौन अस्वस्थ करणारे…; इराणचे सुप्रीम नेते खामेनेई यांच्या मृत्यूवर सोनिया गांधींचा लेख चर्चेत

Mar 03, 2026 | 01:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM