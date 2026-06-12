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Future Skills : पुढील १० वर्षांत सर्वाधिक मागणी असतील ‘या’ स्किल्स; आजच करा तयारी

Updated On: Jun 12, 2026 | 05:33 PM IST
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सारांश

पुढील दशकात तांत्रिक ज्ञानासोबतच सर्जनशीलता, संवादकौशल्य आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता यांना मोठे महत्त्व मिळणार आहे. त्यामुळे आजपासूनच काही महत्त्वाच्या स्किल्सवर भर दिल्यास करिअरच्या संधी अधिक मजबूत होऊ शकतात.

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पुढील १० वर्षांत सर्वाधिक मागणी असतील 'या' स्किल्स; आजच करा तयारी

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विस्तार

तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीमुळे रोजगाराचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. काही वर्षांपूर्वी ज्या नोकऱ्या सर्वाधिक लोकप्रिय होत्या, त्यांपैकी अनेक क्षेत्रांमध्ये आता ऑटोमेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रवेश करत आहे. त्यामुळे केवळ पदवी किंवा पारंपरिक शिक्षण पुरेसे राहिलेले नाही. बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आणि तरुणांनी भविष्यातील गरज ओळखून योग्य कौशल्ये आत्मसात करणे आवश्यक झाले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, पुढील दशकात तांत्रिक ज्ञानासोबतच सर्जनशीलता, संवादकौशल्य आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता यांना मोठे महत्त्व मिळणार आहे. त्यामुळे आजपासूनच काही महत्त्वाच्या स्किल्सवर भर दिल्यास करिअरच्या संधी अधिक मजबूत होऊ शकतात.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग

AI हे पुढील दशकातील सर्वात प्रभावी तंत्रज्ञान मानले जात आहे. आरोग्य, शिक्षण, मीडिया, उत्पादन, बँकिंग आणि सेवा क्षेत्रात AI चा वापर वाढत आहे. AI टूल्सचा वापर, प्रॉम्प्ट रायटिंग, मशीन लर्निंग आणि ऑटोमेशन यांचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

डेटा अॅनालिटिक्स

आज प्रत्येक कंपनी डेटा गोळा करत आहे. मात्र त्या डेटामधून उपयुक्त माहिती काढून निर्णय घेणे हे महत्त्वाचे काम आहे. डेटा अॅनालिटिक्स, SQL, Excel, Power BI आणि डेटा व्हिज्युअलायझेशन यासारखी कौशल्ये भविष्यात अधिक मागणीत राहतील. व्यवसायिक निर्णयांमध्ये डेटाचे महत्त्व वाढत असल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची गरज कायम राहणार आहे.

सायबर सिक्युरिटी

डिजिटल व्यवहार आणि ऑनलाइन सेवांमध्ये वाढ झाल्यामुळे सायबर हल्ल्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. कंपन्या, बँका आणि सरकारी संस्था आपला डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञांची नियुक्ती करत आहेत. नेटवर्क सुरक्षा, एथिकल हॅकिंग आणि डिजिटल फॉरेन्सिक यासारख्या क्षेत्रांमध्ये भविष्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ शकतो.

डिजिटल मार्केटिंग

व्यवसाय ऑनलाइन होत असल्याने डिजिटल मार्केटिंगची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन (SEO), कंटेंट मार्केटिंग आणि ऑनलाइन जाहिरात व्यवस्थापन यासारख्या कौशल्यांमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार आणि फ्रीलान्सिंगच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

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प्रोग्रामिंग आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट

सॉफ्टवेअर, वेबसाइट्स आणि मोबाईल अॅप्सची गरज भविष्यातही कायम राहणार आहे. Python, JavaScript, Java आणि इतर प्रोग्रामिंग भाषांचे ज्ञान असलेल्या उमेदवारांना विविध उद्योगांमध्ये संधी मिळू शकतात. तंत्रज्ञानाच्या विकासासोबत या क्षेत्राची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

व्हिडिओ कंटेंट क्रिएशन

डिजिटल माध्यमांमध्ये व्हिडिओ हे सर्वाधिक प्रभावी माध्यम बनत आहे. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज पोर्टल्सवर व्हिडिओ कंटेंटची मागणी वाढत आहे. व्हिडिओ शूटिंग, एडिटिंग आणि स्टोरीटेलिंगची कौशल्ये असलेल्या तरुणांसाठी हे क्षेत्र आकर्षक ठरू शकते.

संवादकौशल्य आणि नेतृत्व क्षमता

तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी प्रभावी संवाद आणि नेतृत्व कौशल्यांची गरज कमी होणार नाही. टीमचे व्यवस्थापन, कल्पना स्पष्टपणे मांडणे, समस्या सोडवणे आणि निर्णय घेणे या गुणांमुळे कोणत्याही क्षेत्रात प्रगतीची संधी वाढते.

आर्थिक साक्षरता

वैयक्तिक आर्थिक नियोजन, गुंतवणूक, करव्यवस्था आणि आर्थिक व्यवस्थापन यांचे ज्ञान प्रत्येक व्यक्तीसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. भविष्यात आर्थिक साक्षरता हे केवळ व्यावसायिक नव्हे तर वैयक्तिक जीवनातीलही आवश्यक कौशल्य ठरणार आहे.

भविष्यातील रोजगार बाजारपेठेत यश मिळवण्यासाठी केवळ शैक्षणिक पात्रता पुरेशी ठरणार नाही. AI, डेटा अॅनालिटिक्स, सायबर सिक्युरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग आणि संवादकौशल्य यांसारखी कौशल्ये आत्मसात करणारे विद्यार्थी आणि तरुण बदलत्या जगात अधिक सक्षमपणे संधींचा लाभ घेऊ शकतील. त्यामुळे दहावी किंवा बारावीनंतर केवळ पदवीकडे लक्ष न देता भविष्यातील गरजांनुसार कौशल्यविकासावर भर देणे ही काळाची गरज बनली आहे.

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Web Title: Future skills most in demand skills next ten years

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Published On: Jun 12, 2026 | 05:33 PM

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