बदलत्या जगात सक्षम नेतृत्व घडवण्यासाठी वीस्कूल सज्ज! नव्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नवारंभ २०२६’चे दिमाखात आयोजन

यंदाच्या कार्यक्रमाची संकल्पना “विश्वदृष्टी • मेधा संगम • सह-उत्थान – मानवी, शाश्वत आणि परस्परांशी जोडलेल्या जगाचे नेतृत्व” अशी होती. बदलत्या व्यावसायिक जगात संवेदनशीलता, नावीन्यपूर्ण विचार आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवून नेतृत्व करता यावे, यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक दृष्टिकोन आणि कौशल्ये विकसित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश होता.
यावेळी वीस्कूलचे गट संचालक प्रा. डॉ. उदय साळुंखे म्हणाले, “आमचा विश्वास आहे की, व्यवस्थापन शिक्षण हे फक्त नोकरी मिळवण्यासाठी नसून विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी सक्षम बनवणारे असावे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बदलते व्यावसायिक वातावरण आणि जागतिक घडामोडींमुळे जग वेगाने बदलत आहे. अशा काळात तांत्रिक ज्ञानासोबतच मानवी मूल्ये, योग्य विचारसरणी आणि बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता खूप महत्त्वाची आहे. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना जगाकडे व्यापक दृष्टीने पाहता येते, विविध संस्कृतीतील लोकांसोबत काम करण्याचा अनुभव मिळतो आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीची अधिक चांगली समज विकसित होते.”
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या कार्यक्रमात डीव्हीआयजे कन्सल्टिंगचे संस्थापक तसेच वीस्कूलचे माजी विद्यार्थी डॉ. प्रणव कुलकर्णी (पीजीडीएम-रिटेल, २००६–०८) यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. यशस्वी होण्यासाठी सातत्यपूर्ण मेहनत, आव्हानांचा धैर्याने सामना, चांगले नातेसंबंध निर्माण करणे आणि सातत्याने नवीन गोष्टी शिकत राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, “एमबीए हा केवळ पुस्तके आणि वर्गखोल्यांपुरता मर्यादित नसून योग्य दृष्टिकोन, संयम आणि अर्थपूर्ण नातेसंबंध घडवण्याचा प्रवास आहे. आज तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्णय प्रक्रियेत मदत करू शकतात; मात्र जिज्ञासा, योग्य प्रश्न विचारण्याची सवय, समज, विवेक आणि चिकित्सक विचार करण्याची क्षमता याच तुम्हाला प्रभावी नेतृत्व घडवतील.”
या कार्यक्रमादरम्यान ‘मिट्टी टू मॅनेजमेंट’ या नव्या उपक्रमालाही प्रारंभ करण्यात आला. पर्यावरण संवर्धन आणि जबाबदार नेतृत्वाची जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. प्रा. डॉ. उदय साळुंखे आणि वीस्कूलच्या विश्वस्तांच्या हस्ते फुलझाडांची लागवड करून या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. हे वृक्षारोपण संस्थेच्या हरित आणि शाश्वत भविष्यासाठीच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच पर्यावरण संवर्धनासाठी एकत्रितपणे कार्य करणे, संघभावना विकसित करणे आणि जबाबदार नागरिक बनण्यासाठी प्रेरित केले जाणार आहे.
‘नवारंभ २०२६’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून वीस्कूल विद्यार्थ्यांना जागतिक तज्ज्ञ आणि यशस्वी माजी विद्यार्थ्यांकडून शिकण्याची संधी देत राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी भविष्यात जबाबदार, सक्षम आणि बदलत्या जगाच्या गरजांनुसार नेतृत्व करणारे व्यवस्थापक म्हणून घडतील.
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