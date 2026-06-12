आज अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNCs), सरकारी संस्था, मीडिया हाऊसेस, पब्लिशिंग हाऊसेस आणि संयुक्त राष्ट्र (UN), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ट्रान्सलेटरची भरती केली जाते. कंटेंट मार्केटिंग आणि डिजिटल मीडियाच्या वाढत्या ट्रेंडमुळे वेबसाईट्स, ब्लॉग्स, अधिकृत कागदपत्रे आणि सोशल मीडिया कंटेंटचे वेगवेगळ्या प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्याची गरज वाढली आहे. याशिवाय खालील क्षेत्रांमध्ये तज्ज्ञ भाषांतरकारांची मोठी मागणी असते:
भारतात हिंदी, तमिळ आणि बंगाली यांसारख्या भारतीय भाषांमधील भाषांतरकारांची मागणी असली, तरी जागतिक स्तरावर काही विशिष्ट भाषांना खूप मागणी आहे. यामध्ये खालील भाषांचा समावेश होतो. फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश, चिनी (मँडरिन), जपानी, कोरियन, अरबी आणि रशियन. या भाषांवर प्रभुत्व असलेल्या भाषांतरकारांना आयटी (IT) कंपन्या, दूतावास, पर्यटन कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये संधी मिळतात. विशेषतः जपानी आणि कोरियन भाषांमध्ये नैपुण्य असलेल्या भाषांतरकारांना अनेकदा आकर्षक पगाराच्या संधी मिळतात.
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भाषांतराची पहिली अट म्हणजे तुमचे ‘सोर्स लँग्वेज’ (ज्या भाषेतून अनुवाद करायचा आहे) आणि ‘टार्गेट लँग्वेज’ (ज्या भाषेत अनुवाद करायचा आहे) या दोन्हीवर उत्तम प्रभूत्व असले पाहिजे. यासाठी तुम्ही भाषा विषयांतून बीए (BA), एमए (MA) किंवा मान्यताप्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स करू शकता.
भारतात अनेक आघाडीच्या केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठांमध्ये ट्रान्सलेशनचे विशेष कोर्सेस उपलब्ध आहेत:
कोर्स पूर्ण करत असताना किंवा नंतर एखाद्या नामांकित ट्रान्सलेशन एजन्सीमध्ये इंटर्नशिप करा किंवा फ्रीलांस प्रोजेक्ट्सवर काम करा. यामुळे तुमचा पोर्टफोलिओ (Portfolio) मजबूत होतो.
तुम्ही मेडिकल, लीगल, टेक्निकल किंवा ऑडिओ-व्हिज्युअल (चित्रपट आणि वेब सिरीजसाठी सबटायटल्स लिहिणे) यांपैकी एका क्षेत्राची निवड करून त्यात स्पेशलायझेशन केल्यास तुमची मार्केट व्हॅल्यू खूप वाढते.
ट्रान्सलेशन क्षेत्रात अनुभवासोबत पगार खूप वेगाने वाढतो:
या क्षेत्राचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे ‘Work From Home’ (घरी बसून काम करण्याची) उत्तम सोय उपलब्ध आहे. तुम्ही स्वतंत्रपणे (Freelancer) काम करून परदेशी क्लायंट्स मिळवू शकता. यासाठी Upwork, Fiverr, ProZ, आणि Freelancer यांसारख्या जागतिक प्लॅटफॉर्म्सवर भाषांतराचे हजारो प्रोजेक्ट्स रोज उपलब्ध असतात, जिथे प्रोजेक्टच्या आणि शब्दांच्या संख्येनुसार डॉलरमध्ये कमाई करता येते.
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