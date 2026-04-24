गो. से. महाविद्यालयाचा औद्योगिक शैक्षणिक दौरा! बीएस्सी इलेक्ट्रॉनिक्सच्या २१ विद्यार्थ्यांचा सहभाग

येथील गो. से. विज्ञान, कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स विभागातर्फे बीएस्सी इलेक्ट्रॉनिक्स विद्यार्थ्यांसाठी औद्योगिक भेटीचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना औद्योगिक स्वयंचलन, उत्पादन प्रक्रिया आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सचा वापर प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा होता.
या भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी बिस्किट निर्मिती प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांचा सखोल अभ्यास केला. कच्च्या मालाचे अचूक प्रमाणात मिश्रण, पीठ तयार करणे, साच्यांच्या सहाय्याने आकार देणे, नियंत्रित तापमानात बेकिंग, त्यानंतरचे थंड करणे, क्रीम भरणे आणि अखेरीस उच्च-गती यंत्रणेद्वारे पॅकेजिंग या सर्व टप्प्यांचे त्यांनी बारकाईने निरीक्षण केले. संपूर्ण प्रक्रिया अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने कशी कार्यान्वित केली जाते, याचा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला.
या औद्योगिक भेटीचे विशेष आकर्षण म्हणजे उत्पादन प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक्सची भूमिका समजून घेण्याची संधी होती. ओव्हनमधील तापमान नियंत्रणासाठी वापरली जाणारी अचूक प्रणाली, विविध सेन्सर्स आणि अॅक्ट्युएटर्सचे कार्य, पीएलसी (Programmable Logic Controller) आधारित नियंत्रण व्यवस्था तसेच गुणवत्ता तपासणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांविषयी विद्यार्थ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सैद्धांतिक ज्ञान आणि प्रत्यक्ष औद्योगिक वापर यामधील दुवा स्पष्टपणे समजला.
या भेटीत बीएस्सी इलेक्ट्रॉनिक्स तृतीय वर्षातील (सहावा सत्र) एकूण २१ विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला. विद्यार्थ्यांसोबत विभागप्रमुख डॉ. जे. एस. तातेड, डॉ. वाय. एस. म्हैसागर, प्रा. आय. जे. कराळे तसेच प्रयोगशाळा सहाय्यक अंकुश माळवंदे उपस्थित होते.
या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना उद्योग क्षेत्रातील कार्यपद्धतीची ओळख झाली असून, त्यांच्या करिअर दृष्टीनेही हा अनुभव उपयुक्त ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.