गायक बनण्यासाठी बारावीनंतर काय करावे? ‘हे’ टिप्स घडवतील संगीत क्षेत्रात उत्तम भविष्य

बारावीनंतर गायक बनण्यासाठी केवळ आवाज नव्हे तर सातत्यपूर्ण रियाज आणि योग्य मार्गदर्शन आवश्यक असते. सर्वप्रथम शास्त्रीय, सुगम, Bollywood किंवा Rap यापैकी आपली गायनशैली ठरवणे महत्त्वाचे आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 09:29 PM
गायक बनण्यासाठी बारावीनंतर काय करावे? 'हे' टिप्स घडवतील संगीत क्षेत्रात उत्तम भविष्य
बारावीनंतर गायक बनायचे असेल तर केवळ चांगला आवाज असणे पुरेसे नसते, त्यासाठी सातत्यपूर्ण सराव, योग्य मार्गदर्शन आणि स्वतःची ओळख निर्माण करणे खूप महत्त्वाचे असते. खाली स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन दिले आहे. सर्वप्रथम, तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे गाणे गाण्याची आवड आहे ते ठरवा. जसे की शास्त्रीय, सुगम, Bollywood, Indie, Bhakti किंवा Rap. तुमची शैली ठरल्यावर त्या दिशेने प्रशिक्षण घेणे सोपे जाते.

शिक्षणाच्या दृष्टीने तुम्ही संगीताचे प्रशिक्षण घेऊ शकता. Gandharva Mahavidyalaya किंवा KM Music Conservatory सारख्या संस्थांमध्ये गायनाचे कोर्स उपलब्ध आहेत. तसेच एखाद्या अनुभवी गुरुंकडून शास्त्रीय संगीत (Hindustani/Carnatic) शिकणे ही सर्वात मजबूत बेस तयार करते. दररोजचा रियाज (Practice) हा गायकासाठी सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. किमान १–२ तास रियाज केल्याने आवाजावर नियंत्रण, सुर आणि ताल सुधारतात. यासाठी Tanpura Droid किंवा Riyaz सारख्या अॅप्सचा उपयोग करू शकता.

त्यानंतर Performance Experience मिळवा. शाळा, कॉलेज, स्थानिक कार्यक्रम, स्पर्धा यामध्ये भाग घ्या. यामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि स्टेजवर कसे सादर करायचे हे शिकायला मिळते. आजच्या काळात सोशल मीडियाचा वापर खूप महत्त्वाचा आहे. YouTube, Instagram वर तुमचे गाणे अपलोड करा. यामुळे तुम्हाला ओळख मिळू शकते. अनेक गायकांना Indian Idol किंवा Sa Re Ga Ma Pa सारख्या रिअॅलिटी शोमधून मोठी संधी मिळते.

तसेच Recording आणि Music Production शिकणेही फायदेशीर ठरते. Basic Recording साठी FL Studio किंवा Logic Pro वापरायला शिकू शकता. थोडक्यात—रियाज + योग्य मार्गदर्शन + स्टेज अनुभव + सोशल मीडिया = यशस्वी गायक

Published On: Apr 25, 2026 | 09:28 PM

