SRH vs RR: बुमराह – हेजलवुडनंतर कमिन्सची लावली वैभव सूर्यवंशीने वाट, 5 बॉल्सवर लागोपाठ 5 Sixers

याच स्टेडियमवर १०० रन्सचा रेकॉर्ड वैभव सूर्यवंशीने बनवला आहे आणि पुन्हा एकदा याच मैदानावर त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. १५ वर्षाचा हा मुलगा कोणत्याच दिग्गज बॉलरला सोडत नसल्याचे दिसून आले आहे. प्रत्येकाच्या पहिल्या बॉलवर सिक्स मारून आपल्या खेळात कुठेच मागे राहणार नाही हे दाखवून दिले.
प्रफुल्ल हिंगेच्या गोलंदाजीवर सलग चार 6
वैभव सूर्यवंशीने यशस्वी जैस्वालसोबत डावाची सुरुवात केली. सनरायझर्स हैदराबादसाठी पहिले षटक टाकणाऱ्या प्रफुल्ल हिंगेच्या पहिल्या चेंडूवर जैस्वालने एक धाव घेतली. त्यानंतर सूर्यवंशीने दुसऱ्या चेंडूचा सामना केला, पण त्याला धाव काढता आली नाही. तिथून पुढे, वैभव सूर्यवंशीने पुढचे चार चेंडू थेट प्रेक्षकांमध्ये भिरकावले, ज्यात दोन लांब पल्ल्याच्या षटकारांचा समावेश होता. वैभवच्या फटक्यांनी सनरायझर्स हैदराबादचे खेळाडू चांगलेच आश्चर्यचकित झाले. डावातील दुसरे षटक टाकण्यासाठी आलेल्या सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्सच्या पहिल्या पाच चेंडूंचा सामना यशस्वी जैस्वालने केला. त्यानंतर, वैभव सूर्यवंशीने सहावा चेंडू डीप मिडविकेटच्या दिशेने खेळून षटकार ठोकला.
बुमराह आणि हेझलवूडनंतर, कमिन्सनेलाही नमवले
आयपीएल २०२६ च्या हंगामात, आपल्या आक्रमक खेळाने सर्वांना प्रभावित करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीवर सर्वांच्या नजरा आहेत. वैभव सूर्यवंशीने सध्याच्या जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात आक्रमक गोलंदाजांपैकी असलेल्या जसप्रीत बुमराह आणि जोश हेझलवूडचा सामना केला आणि आता पॅट कमिन्सचा सामना करत आयपीएलमधील आपल्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला. वैभव सूर्यवंशीला गेल्या काही डावांमध्ये आपली जादू दाखवता आली नव्हती, पण आता सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात त्याची फलंदाजीची जादू पुन्हा एकदा दिसून आली.
ವೈಭವದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ Vaibhav Sooryavanshi! 🌟 ವೀಕ್ಷಿಸಿ | #TATAIPL2026 👉 #RRvsSRH | LIVE NOW | ನಿಮ್ಮ Star Sports ಕನ್ನಡ & JioHotstar ನಲ್ಲಿ.#TATAIPL pic.twitter.com/4cEiE5kFnQ — Star Sports Kannada (@StarSportsKan) April 25, 2026