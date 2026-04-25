Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Vaibhav Sooryavanshi Hit 5 Consecutive 6 Out Of 1 To Pat Cummins On First Ball Against Sunrisers Hyderabad Match

SRH vs RR: बुमराह – हेजलवुडनंतर कमिन्सची लावली वैभव सूर्यवंशीने वाट, 5 बॉल्सवर लागोपाठ 5 Sixers

राजस्थान रॉयल्सचा तरणाबांड डावखुरा सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात फलंदाजीने उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याने पॅट कमिन्सच्या गोलंदाजीच्या पहिल्याच चेंडूवर सिक्स ठोकली

Updated On: Apr 25, 2026 | 08:56 PM
वैभव सूर्यवंशीने पॅट कमिन्सलाही दाखवला सिक्सचा रस्ता (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशीने पॅट कमिन्सलाही दाखवला सिक्सचा रस्ता (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • पॅट कमिन्सच्या पहिल्याच चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीची सिक्स 
  • वैभवची राजस्थान रॉयल्ससाठी कमालीची कामगिरी 
  • पुन्हा एकदा १५ बॉल्समध्ये केले अर्धशतक 
इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९व्या हंगामातील ३६वा साखळी सामना राजस्थानमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळला जात आहे. सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. राजस्थानचा सलामीवीर फलंदाज, वैभव सूर्यवंशीने मैदानात येताच आपला इरादा स्पष्ट केला आणि खेळलेल्या पहिल्या सहा चेंडूंवर सलग पाच षटकार ठोकले. त्याने पॅट कमिन्सच्या गोलंदाजीवरही एक शानदार षटकार मारला.

याच स्टेडियमवर १०० रन्सचा रेकॉर्ड वैभव सूर्यवंशीने बनवला आहे आणि पुन्हा एकदा याच मैदानावर त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. १५ वर्षाचा हा मुलगा कोणत्याच दिग्गज बॉलरला सोडत नसल्याचे दिसून आले आहे. प्रत्येकाच्या पहिल्या बॉलवर सिक्स मारून आपल्या खेळात कुठेच मागे राहणार नाही हे दाखवून दिले. 

प्रफुल्ल हिंगेच्या गोलंदाजीवर सलग चार 6

वैभव सूर्यवंशीने यशस्वी जैस्वालसोबत डावाची सुरुवात केली. सनरायझर्स हैदराबादसाठी पहिले षटक टाकणाऱ्या प्रफुल्ल हिंगेच्या पहिल्या चेंडूवर जैस्वालने एक धाव घेतली. त्यानंतर सूर्यवंशीने दुसऱ्या चेंडूचा सामना केला, पण त्याला धाव काढता आली नाही. तिथून पुढे, वैभव सूर्यवंशीने पुढचे चार चेंडू थेट प्रेक्षकांमध्ये भिरकावले, ज्यात दोन लांब पल्ल्याच्या षटकारांचा समावेश होता. वैभवच्या फटक्यांनी सनरायझर्स हैदराबादचे खेळाडू चांगलेच आश्चर्यचकित झाले. डावातील दुसरे षटक टाकण्यासाठी आलेल्या सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्सच्या पहिल्या पाच चेंडूंचा सामना यशस्वी जैस्वालने केला. त्यानंतर, वैभव सूर्यवंशीने सहावा चेंडू डीप मिडविकेटच्या दिशेने खेळून षटकार ठोकला.

SRH vs RR Toss: सनरायझर्सने जिंकली नाणेफेक, राजस्थानला बॅटिंगचे दिले निमंत्रण; वैभवकडे सर्वांच्या नजरा

बुमराह आणि हेझलवूडनंतर, कमिन्सनेलाही नमवले

आयपीएल २०२६ च्या हंगामात, आपल्या आक्रमक खेळाने सर्वांना प्रभावित करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीवर सर्वांच्या नजरा आहेत. वैभव सूर्यवंशीने सध्याच्या जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात आक्रमक गोलंदाजांपैकी असलेल्या जसप्रीत बुमराह आणि जोश हेझलवूडचा सामना केला आणि आता पॅट कमिन्सचा सामना करत आयपीएलमधील आपल्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकला. वैभव सूर्यवंशीला गेल्या काही डावांमध्ये आपली जादू दाखवता आली नव्हती, पण आता सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात त्याची फलंदाजीची जादू पुन्हा एकदा दिसून आली.

Trust A Bihari…इंटरनेटवर धुमाकूळ! वैभव सूर्यवंशीने खेळला धोनीचा Helicopter Shot, राजस्थान रॉयल्सने दिले धमाल कॅप्शन

पहा व्हिडिओ 

Web Title: Ipl 2026 vaibhav sooryavanshi hit 5 consecutive 6 out of 1 to pat cummins on first ball against sunrisers hyderabad match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 08:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव
1

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सचा मोठा निर्णय; रामकृष्ण घोष बाहेर, संघात नव्या खेळाडूची एन्ट्री!
2

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सचा मोठा निर्णय; रामकृष्ण घोष बाहेर, संघात नव्या खेळाडूची एन्ट्री!

RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?
3

RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?

IPL 2026 मध्ये ‘या’ कारवाईत आणखी एका कर्णधाराची भर; बीसीसीआयने लावला Pat Cummins ला दंड
4

IPL 2026 मध्ये ‘या’ कारवाईत आणखी एका कर्णधाराची भर; बीसीसीआयने लावला Pat Cummins ला दंड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 14, 2026 | 11:30 AM
‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

May 14, 2026 | 11:20 AM
‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

May 14, 2026 | 11:18 AM
Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

May 14, 2026 | 11:17 AM
5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

May 14, 2026 | 11:15 AM
US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 14, 2026 | 11:12 AM
Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

May 14, 2026 | 11:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM