इयत्ता चौथी, सातवीच्या विद्यार्थ्यांची रविवारी होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! संभाजीनगर जिल्ह्यातून ५९ हजार ९३३ विद्यार्थ्यांची नोंद

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात येणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा रविवारी, २६ एप्रिल रोजी जिल्हाभरात पार पडणार आहे. या परीक्षेसाठी यंदा एकूण ५९ हजार ९३३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून प्रशासनाने सर्व तयारी पूर्ण केल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये या परीक्षेबाबत उत्साहाचे वातावरण असून, केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांमध्ये इयत्ता चौथीच्या ३३ हजार ७३० तर सातवीच्या २६ हजार २०३ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यात चौथीसाठी १८८ आणि सातवीसाठी १७० अशी एकूण ३५८ परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी सांगितले की, प्रत्येक केंद्रावर पिण्याचे पाणी, बसण्याची व्यवस्था तसेच सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
ही परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेतली जाणार आहे. सकाळी ११ ते १२.३० या वेळेत पहिला पेपर होईल, ज्यामध्ये भाषा आणि गणित या विषयांचा समावेश असेल. त्यानंतर दुपारी २ ते ३.३० या वेळेत दुसरा पेपर होणार असून, त्यामध्ये तृतीय भाषा (इंग्रजी) आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचा समावेश आहे. दोन्ही पेपर प्रत्येकी ७५ गुणांचे असणार असून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण बौद्धिक क्षमतेची चाचणी घेतली जाणार आहे.
अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विनाअनुदानित तसेच स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमधील विद्यार्थी या परीक्षेस पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक वृत्ती निर्माण करणे आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुढे जाण्यास प्रोत्साहन देणे हा या परीक्षेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे या परीक्षेला शैक्षणिक क्षेत्रात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना शासनाकडून आर्थिक प्रोत्साहनही दिले जाते. इयत्ता चौथीतील यशस्वी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५ हजार रुपये, तर सातवीतील विद्यार्थ्यांना ७ हजार ५०० रुपये इतकी शिष्यवृत्ती मिळते. ही मदत सलग तीन वर्षे दिली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक आधार मिळून त्यांच्या प्रगतीस चालना मिळते.
दरम्यान, शासनाने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या रचनेत बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी घेतली जाणारी ही परीक्षा आता चौथी व सातवीसाठी घेतली जात आहे. तसेच परीक्षा दोन वेळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त संधी उपलब्ध झाली आहे. या बदलामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे.