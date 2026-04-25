Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Scholarship Examination For 4th And 7th Grade Students To Be Held On Sunday In Sambhajinagar District

इयत्ता चौथी, सातवीच्या विद्यार्थ्यांची रविवारी होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! संभाजीनगर जिल्ह्यातून ५९ हजार ९३३ विद्यार्थ्यांची नोंद

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे इयत्ता चौथी व सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा २६ एप्रिल रोजी पार पडणार आहे. जिल्ह्यातून एकूण ५९ हजार ९३३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 08:41 PM
इयत्ता चौथी, सातवीच्या विद्यार्थ्यांची रविवारी होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! संभाजीनगर जिल्ह्यातून ५९ हजार ९३३ विद्यार्थ्यांची नोंद
Follow Us:
Follow Us:

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात येणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा रविवारी, २६ एप्रिल रोजी जिल्हाभरात पार पडणार आहे. या परीक्षेसाठी यंदा एकूण ५९ हजार ९३३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून प्रशासनाने सर्व तयारी पूर्ण केल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये या परीक्षेबाबत उत्साहाचे वातावरण असून, केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

PM Internship Scheme: फायनल इयरसोबत इंटर्नशिपची मोठी संधी; दरमहा 9000 रुपये, नियमांमध्ये मोठे बदल

नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांमध्ये इयत्ता चौथीच्या ३३ हजार ७३० तर सातवीच्या २६ हजार २०३ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यात चौथीसाठी १८८ आणि सातवीसाठी १७० अशी एकूण ३५८ परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी सांगितले की, प्रत्येक केंद्रावर पिण्याचे पाणी, बसण्याची व्यवस्था तसेच सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

ही परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेतली जाणार आहे. सकाळी ११ ते १२.३० या वेळेत पहिला पेपर होईल, ज्यामध्ये भाषा आणि गणित या विषयांचा समावेश असेल. त्यानंतर दुपारी २ ते ३.३० या वेळेत दुसरा पेपर होणार असून, त्यामध्ये तृतीय भाषा (इंग्रजी) आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचा समावेश आहे. दोन्ही पेपर प्रत्येकी ७५ गुणांचे असणार असून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण बौद्धिक क्षमतेची चाचणी घेतली जाणार आहे.

अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विनाअनुदानित तसेच स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमधील विद्यार्थी या परीक्षेस पात्र आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक वृत्ती निर्माण करणे आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुढे जाण्यास प्रोत्साहन देणे हा या परीक्षेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे या परीक्षेला शैक्षणिक क्षेत्रात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना शासनाकडून आर्थिक प्रोत्साहनही दिले जाते. इयत्ता चौथीतील यशस्वी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ५ हजार रुपये, तर सातवीतील विद्यार्थ्यांना ७ हजार ५०० रुपये इतकी शिष्यवृत्ती मिळते. ही मदत सलग तीन वर्षे दिली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक आधार मिळून त्यांच्या प्रगतीस चालना मिळते.

परदेशी शिष्यवृत्तीत शाखानिहाय वाटपावर प्रश्नचिन्ह, अभियांत्रिकीला झुकते माप; इतर शाखेतील विद्यार्थ्यांची नाराजी

दरम्यान, शासनाने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या रचनेत बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी घेतली जाणारी ही परीक्षा आता चौथी व सातवीसाठी घेतली जात आहे. तसेच परीक्षा दोन वेळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त संधी उपलब्ध झाली आहे. या बदलामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे.

Web Title: Scholarship examination for 4th and 7th grade students to be held on sunday in sambhajinagar district

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 08:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण
1

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण
2

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेचा ‘बुलडोझर’; पहाटे मोठी कारवाई
3

एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेचा ‘बुलडोझर’; पहाटे मोठी कारवाई

Crime News: आयपीएल सट्टेबाजीवर पोलिसांचा छापा; सिडको परिसरातून दोघांना अटक, ‘गट्ट्या रोमियो’चा शोध सुरू
4

Crime News: आयपीएल सट्टेबाजीवर पोलिसांचा छापा; सिडको परिसरातून दोघांना अटक, ‘गट्ट्या रोमियो’चा शोध सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता

Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता

May 15, 2026 | 07:58 AM
Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

May 15, 2026 | 07:52 AM
International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

May 15, 2026 | 07:30 AM
सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

May 15, 2026 | 07:15 AM
Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

May 15, 2026 | 07:05 AM
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM