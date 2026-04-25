IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीने रचला इतिहास, जयपूरच्याच मैदानावर रेकॉर्ड; दुसरे शतक अन् सचिन तेंडुलकरलाही दिली मात

वैभवने १२ षटकार आणि ५ चौकार मारून आपले दुसरे आयपीएल शतक पूर्ण केले. यापूर्वी, याच १५ वर्षीय सलामीच्या फलंदाजाने आयपीएल २०२५ मध्ये ३५ चेंडूंमध्ये शतक करण्याचा पराक्रम केला होता. या सामन्यात वैभवने पहिल्याच चेंडूपासून हैदराबादच्या गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. त्याने १५ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्याच्या या स्फोटक खेळीने त्याला विक्रमांच्या पुस्तकात अव्वल स्थानी पोहोचवले.
हा पराक्रम करणारा तो सर्वात तरुण फलंदाज ठरला
खरं तर, वैभवने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ४५ धावा करून टी-२० क्रिकेटमध्ये १,००० धावा पूर्ण केल्या आणि हा टप्पा गाठणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. त्याने वयाच्या अवघ्या १५ वर्षे आणि २९ दिवसांत ही कामगिरी केली, जो स्वतःच एक ऐतिहासिक विक्रम आहे. सूर्यवंशीने आपल्या टी-२० कारकिर्दीच्या २६व्या डावात १,००० धावा पूर्ण केल्या. यामुळे तो टी-२० क्रिकेटमध्ये १,००० धावा पूर्ण करणारा तिसरा सर्वात वेगवान भारतीय फलंदाज ठरला. त्याने ३१ डावांमध्ये हा टप्पा गाठणाऱ्या सचिन तेंडुलकरला मागे टाकले.
टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद १००० धावा करणारे भारतीय फलंदाज
आयपीएल इतिहासातील तिसरे सर्वात जलद शतक
वैभव सूर्यवंशीने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आयपीएल इतिहासातील तिसरे सर्वात जलद शतक झळकावले. तथापि, दुसऱ्या सर्वात जलद शतकाचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे. वैभवने गुजरातविरुद्ध ३५ चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले होते. आयपीएल इतिहासातील सर्वात जलद शतकाचा विक्रम ‘युनिव्हर्स बॉस’ ख्रिस गेलच्या नावावर आहे, ज्याने २०१३ मध्ये पुणे वॉरियर्स इंडियाविरुद्ध केवळ ३० चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले होते.
