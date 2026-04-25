IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीने रचला इतिहास, जयपूरच्याच मैदानावर रेकॉर्ड; दुसरे शतक अन् सचिन तेंडुलकरलाही दिली मात

आयपीएल २०२६ च्या ३६ व्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने फलंदाजीने आक्रमण करत पुन्हा एकदा इतिहास रचला. सचिन तेंडुलकरलाही वैभवने आता मागे सोडले आहे

Updated On: Apr 25, 2026 | 09:21 PM
वैभव सूर्यवंंशीने मोडला रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • वैभव सूर्यवंशीचे अद्भुत शतक 
  • केवळ ३६ बॉल्समध्ये पूर्ण केली सेंच्युरी 
  • टी२० मध्ये केल्या १००० धावा पूर्ण 
क्रिकेटच्या विश्वात एक नवीन तारा वेगाने उदयास येत आहे. अवघ्या १५ वर्षांच्या वयात, वैभव सूर्यवंशीने दिग्गज खेळाडूंचे विक्रमही मोडणारी कामगिरी केली आहे. आयपीएल २०२६ च्या ३६ व्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना या युवा फलंदाजाने इतिहास रचला. जयपूरमध्ये झालेल्या हंगामातील पहिल्याच सामन्यात सूर्यवंशीने सनरायझर्स हैदराबादच्या गोलंदाजांना चोपून काढले आणि अवघ्या ३६ चेंडूंमध्ये शतक झळकावून एक जबरदस्त प्रभाव पाडला. 

वैभवने १२ षटकार आणि ५ चौकार मारून आपले दुसरे आयपीएल शतक पूर्ण केले. यापूर्वी, याच १५ वर्षीय सलामीच्या फलंदाजाने आयपीएल २०२५ मध्ये ३५ चेंडूंमध्ये शतक करण्याचा पराक्रम केला होता. या सामन्यात वैभवने पहिल्याच चेंडूपासून हैदराबादच्या गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. त्याने १५ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्याच्या या स्फोटक खेळीने त्याला विक्रमांच्या पुस्तकात अव्वल स्थानी पोहोचवले.

हा पराक्रम करणारा तो सर्वात तरुण फलंदाज ठरला

खरं तर, वैभवने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ४५ धावा करून टी-२० क्रिकेटमध्ये १,००० धावा पूर्ण केल्या आणि हा टप्पा गाठणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. त्याने वयाच्या अवघ्या १५ वर्षे आणि २९ दिवसांत ही कामगिरी केली, जो स्वतःच एक ऐतिहासिक विक्रम आहे. सूर्यवंशीने आपल्या टी-२० कारकिर्दीच्या २६व्या डावात १,००० धावा पूर्ण केल्या. यामुळे तो टी-२० क्रिकेटमध्ये १,००० धावा पूर्ण करणारा तिसरा सर्वात वेगवान भारतीय फलंदाज ठरला. त्याने ३१ डावांमध्ये हा टप्पा गाठणाऱ्या सचिन तेंडुलकरला मागे टाकले.

टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद १००० धावा करणारे भारतीय फलंदाज

  • देवदत्त पडिक्कल – २५ डाव
  • रोहन कदम – २७ डाव
  • वैभव सूर्यवंशी – २६ डाव
  • सचिन तेंडुलकर – ३१ डाव
  • अंकित लांबा – ३२ डाव
आपल्या पदार्पणाच्या हंगामात, त्याने आठ सामन्यांमध्ये ४१.७१ च्या सरासरीने आणि २२९.९२ च्या स्ट्राइक रेटने २९२ धावा केल्या.

आयपीएल इतिहासातील तिसरे सर्वात जलद शतक

वैभव सूर्यवंशीने सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आयपीएल इतिहासातील तिसरे सर्वात जलद शतक झळकावले. तथापि, दुसऱ्या सर्वात जलद शतकाचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे. वैभवने गुजरातविरुद्ध ३५ चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले होते. आयपीएल इतिहासातील सर्वात जलद शतकाचा विक्रम ‘युनिव्हर्स बॉस’ ख्रिस गेलच्या नावावर आहे, ज्याने २०१३ मध्ये पुणे वॉरियर्स इंडियाविरुद्ध केवळ ३० चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केले होते.

Published On: Apr 25, 2026 | 09:21 PM

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; 'या' परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

"EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास," रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी 'या' खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

