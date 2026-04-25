Washim News : साईबाबा विद्यालयात पक्ष्यांसाठी जलपात्र! अशा उपक्रमांची गरज अधिक अधोरेखित

वाढत्या उन्हाच्या तीव्रतेमुळे पक्ष्यांना पाण्याची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोडखा पातूर येथील श्री साईबाबा विद्यालयाने समाजभान जपत पर्यावरणपूरक असा स्तुत्य उपक्रम राबवला आहे. शाळेच्या वतीने परिसरातील विविध ठिकाणी पक्ष्यांसाठी मातीची जलपात्रे ठेवण्यात आली असून, त्यामध्ये नियमित स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे उन्हाळ्याच्या कडक तापमानात पक्ष्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या उपक्रमाचे उद्घाटन शाळेचे मुख्याध्यापक गणेश बोचरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले. यावेळी शिक्षकवृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विद्यार्थ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. सर्वांनी मिळून शाळेच्या परिसरात तसेच आजूबाजूच्या भागात झाडांच्या सावलीत आणि सुरक्षित ठिकाणी जलपात्रे ठेवली. यामुळे पक्ष्यांना सहज पाणी उपलब्ध होईल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
कार्यक्रमादरम्यान पक्ष्यांचे पर्यावरणातील महत्त्व, जैवविविधतेतील त्यांची भूमिका तसेच मानवी हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. उन्हाळ्यात पाण्याअभावी अनेक पक्ष्यांचे प्राण धोक्यात येतात, अशा परिस्थितीत अशा उपक्रमांची गरज अधिक अधोरेखित होत असल्याचे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी प्रत्येक सजीवाची काळजी घेणे आवश्यक असून, पक्ष्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी असल्याचे मुख्याध्यापक बोचरे यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले.
शिक्षकांनीही विद्यार्थ्यांना आपल्या घरासमोर व परिसरात अशाच प्रकारची जलपात्रे ठेवण्याचे आवाहन केले. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाबद्दलची जाणीव आणि सामाजिक बांधिलकी वाढीस लागली आहे. विद्यार्थ्यांनीही मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवून हा उपक्रम यशस्वी केला.
दरम्यान, या उपक्रमाचे स्थानिक नागरिकांकडूनही मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. अनेकांनी आपल्या घरासमोर व परिसरात पक्ष्यांसाठी जलपात्र ठेवण्याचा संकल्प केला आहे. श्री साईबाबा विद्यालयाचा हा उपक्रम इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून, पर्यावरण संवर्धनासाठी सकारात्मक संदेश देणारा ठरत आहे. अशा छोट्या पण परिणामकारक उपक्रमांमुळे समाजात पर्यावरणाबाबत जागरूकता वाढण्यास मदत होत आहे.