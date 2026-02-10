Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Kill Director Nikhil Bhat Hindi Medium Filmmaker Saket Chaudhry To Two Films For Collective Studios

कलेक्टिव स्टुडिओज–मॅड मॅन फिल्म्सची नवी भागीदारी; निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी घेऊन येणार दोन चित्रपट

कलेक्टिव स्टुडिओज आणि मॅड मॅन फिल्म्सचा भाग असलेल्या रॅटपॅक स्टोरीज या बॅनर्सने भागीदारी केली आहे. दिग्दर्शक निखिल नागेश भट्ट आणि साकेत चौधरी एकत्र काम करणार आहेत.

Updated On: Feb 10, 2026 | 01:06 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • निखिल नागेश भट्ट आणि साकेत चौधरी एकत्र
  • कलेक्टिव स्टुडिओज–मॅड मॅन फिल्म्सची नवी भागीदारी
  • दिग्दर्शक घेऊन येणार दोन चित्रपट
 

कलेक्टिव स्टुडिओज आणि मॅड मॅन फिल्म्सचा भाग असलेल्या रॅटपॅक स्टोरीजने नव्या प्रोडक्शन भागीदारीची घोषणा केली आहे. या सहकार्याअंतर्गत दोन फिचर चित्रपट संयुक्तपणे विकसित व निर्मिती करण्यात येणार असून, त्यांचे दिग्दर्शन निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी करणार आहेत. निखिल भट्ट यांच्या किल या कल्ट हिट चित्रपटाला जागतिक स्तरावर मोठी प्रशंसा मिळाली आहे, तर साकेत चौधरी हिंदी मीडियमसारख्या व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी चित्रपटांसाठी ओळखले जातात. हे सहकार्य मॅड मॅन फिल्म्स आणि रॅटपॅक स्टोरीज यांना एकत्र आणते, ज्याला कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्कच्या इकोसिस्टमचेही सहकार्य असणार आहे.

Border 2 ठरला 2026 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट; तरीही ‘या’ 5 चित्रपटांना टक्कर देणे कठीण

हे दोन्ही चित्रपट सध्या विकासाच्या टप्प्यात असून, ते वेगवेगळ्या शैलींमध्ये सादर केले जाणार आहेत. दिग्दर्शक-केंद्रित कथाकथन आणि दमदार थिएटर अनुभवावर या प्रकल्पांमध्ये विशेष भर दिला जाणार आहे. कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्कचे संस्थापक आणि ग्रुप सीईओ विजय सुब्रमण्यम म्हणाले, “ही भागीदारी कलेक्टिवच्या दीर्घकालीन क्रिएटिव सहकार्याला चालना देणाऱ्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. मॅड मॅन फिल्म्स आणि रॅटपॅक स्टोरीज यांना एकत्र आणून आम्ही महत्त्वाकांक्षी निर्माते आणि चित्रपटकारांना पाठिंबा देत आहोत.”

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Madhu Mantena (@madmantena)

“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

मॅड मॅन फिल्म्सचे संस्थापक मधु मंटेना यांनी सांगितले, “कलेक्टिव ज्या पद्धतीने क्रिएटिव सीमारेषा पुढे नेत आहे, ती अभूतपूर्व आहे. क्षितिजसोबत काम करताना मिळालेला अनुभव अतिशय सकारात्मक असून, या भागीदारीतून काहीतरी विशेष घडेल, याची मला पूर्ण खात्री आहे.” यावेळी कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्कचे पार्टनर क्षितिज मेहता म्हणाले, “निखिल आणि साकेतसारख्या दिग्दर्शकांसोबत आमचा समान उद्देश म्हणजे प्रेक्षकांशी घट्ट नाते जोडणाऱ्या, धाडसी आणि वेगळ्या ओळखीच्या कथा मोठ्या पडद्यावर आणणे आहे.” या प्रकल्पांशी संबंधित कास्टिंग आणि टाइमलाइनसह अधिक माहिती लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.

Web Title: Kill director nikhil bhat hindi medium filmmaker saket chaudhry to two films for collective studios

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत
1

“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

Border 2 ठरला 2026 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट; तरीही ‘या’ 5 चित्रपटांना टक्कर देणे कठीण
2

Border 2 ठरला 2026 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट; तरीही ‘या’ 5 चित्रपटांना टक्कर देणे कठीण

Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख
3

Jana Nayagan बद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; विजयच्या चित्रपटाला मिळणार प्रदर्शनाची नवी तारीख

‘मी माझ्या मुलांसाठी राजकारण सोडलं…’ वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप; सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल
4

‘मी माझ्या मुलांसाठी राजकारण सोडलं…’ वैयक्तिक आरोपांवर गोविंदाचा संताप; सगळे आरोप फेटाळून सुनावले खडेबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कलेक्टिव स्टुडिओज–मॅड मॅन फिल्म्सची नवी भागीदारी; निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी घेऊन येणार दोन चित्रपट

कलेक्टिव स्टुडिओज–मॅड मॅन फिल्म्सची नवी भागीदारी; निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी घेऊन येणार दोन चित्रपट

Feb 10, 2026 | 01:06 PM
वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

Feb 10, 2026 | 12:56 PM
Nashik News: बाराशे नळधारकांना मनपा बजावणार ‘वॉरंट’, पहिल्या टप्यात दीडशे नळजोडणी खंडित

Nashik News: बाराशे नळधारकांना मनपा बजावणार ‘वॉरंट’, पहिल्या टप्यात दीडशे नळजोडणी खंडित

Feb 10, 2026 | 12:45 PM
ENG vs WI : उद्या होणार विश्वचषकाच्या डबल चॅम्पियन संघामध्ये लढत! इंग्लंडचा संघ नेपाळकडून ‘थोडक्यात’ बचावला

ENG vs WI : उद्या होणार विश्वचषकाच्या डबल चॅम्पियन संघामध्ये लढत! इंग्लंडचा संघ नेपाळकडून ‘थोडक्यात’ बचावला

Feb 10, 2026 | 12:40 PM
Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

Feb 10, 2026 | 12:30 PM
प्रवास करा, पण आरोग्य जपा! फिरायला निघण्याआधी ‘या’ गोष्टींची खबरदारी घ्यायला विसरू नका

प्रवास करा, पण आरोग्य जपा! फिरायला निघण्याआधी ‘या’ गोष्टींची खबरदारी घ्यायला विसरू नका

Feb 10, 2026 | 12:30 PM
Rahul Gandhi : ‘माजी लष्करप्रमुख खोटे बोलत नाहीत’, नरवणे यांच्या पुस्तकावरून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Rahul Gandhi : ‘माजी लष्करप्रमुख खोटे बोलत नाहीत’, नरवणे यांच्या पुस्तकावरून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Feb 10, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM