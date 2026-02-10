कलेक्टिव स्टुडिओज–मॅड मॅन फिल्म्सची नवी भागीदारी; निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी घेऊन येणार दोन चित्रपट

कलेक्टिव स्टुडिओज आणि मॅड मॅन फिल्म्सचा भाग असलेल्या रॅटपॅक स्टोरीजने नव्या प्रोडक्शन भागीदारीची घोषणा केली आहे. या सहकार्याअंतर्गत दोन फिचर चित्रपट संयुक्तपणे विकसित व निर्मिती करण्यात येणार असून, त्यांचे दिग्दर्शन निखिल भट्ट आणि साकेत चौधरी करणार आहेत. निखिल भट्ट यांच्या किल या कल्ट हिट चित्रपटाला जागतिक स्तरावर मोठी प्रशंसा मिळाली आहे, तर साकेत चौधरी हिंदी मीडियमसारख्या व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी चित्रपटांसाठी ओळखले जातात. हे सहकार्य मॅड मॅन फिल्म्स आणि रॅटपॅक स्टोरीज यांना एकत्र आणते, ज्याला कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्कच्या इकोसिस्टमचेही सहकार्य असणार आहे.
हे दोन्ही चित्रपट सध्या विकासाच्या टप्प्यात असून, ते वेगवेगळ्या शैलींमध्ये सादर केले जाणार आहेत. दिग्दर्शक-केंद्रित कथाकथन आणि दमदार थिएटर अनुभवावर या प्रकल्पांमध्ये विशेष भर दिला जाणार आहे. कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्कचे संस्थापक आणि ग्रुप सीईओ विजय सुब्रमण्यम म्हणाले, “ही भागीदारी कलेक्टिवच्या दीर्घकालीन क्रिएटिव सहकार्याला चालना देणाऱ्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. मॅड मॅन फिल्म्स आणि रॅटपॅक स्टोरीज यांना एकत्र आणून आम्ही महत्त्वाकांक्षी निर्माते आणि चित्रपटकारांना पाठिंबा देत आहोत.”
मॅड मॅन फिल्म्सचे संस्थापक मधु मंटेना यांनी सांगितले, “कलेक्टिव ज्या पद्धतीने क्रिएटिव सीमारेषा पुढे नेत आहे, ती अभूतपूर्व आहे. क्षितिजसोबत काम करताना मिळालेला अनुभव अतिशय सकारात्मक असून, या भागीदारीतून काहीतरी विशेष घडेल, याची मला पूर्ण खात्री आहे.” यावेळी कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्कचे पार्टनर क्षितिज मेहता म्हणाले, “निखिल आणि साकेतसारख्या दिग्दर्शकांसोबत आमचा समान उद्देश म्हणजे प्रेक्षकांशी घट्ट नाते जोडणाऱ्या, धाडसी आणि वेगळ्या ओळखीच्या कथा मोठ्या पडद्यावर आणणे आहे.” या प्रकल्पांशी संबंधित कास्टिंग आणि टाइमलाइनसह अधिक माहिती लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.