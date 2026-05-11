Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Success Story Sanjay Data Scientist Iit Madras Bs Program Neet Fail

चक्क ३ वेळा NEET फेल पण आता डेटा सायंटिस्ट; संजयने JEE परीक्षेशिवाय IIT मद्रासमध्ये प्रवेश कसा मिळवला?

तीन वेळा NEET परीक्षेत अपयश आल्यावर संजयने हार मानली नाही. IIT मद्रास BS प्रोग्राम च्या मदतीने संगणक शास्त्राची पार्श्वभूमी नसतानाही तो डेटा सायंटिस्ट कसा बनला? वाचा प्रेरणादायी यशोगाथा.

Updated On: May 11, 2026 | 12:27 PM
IIT Madras

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

IIT Madras BS Program : जीवनातील अपयश हे तुमची पात्रता ठरवत नसून तुमची पात्रता तुमचे कष्ट आणि प्रयत्नातील सातत्य ठरवते याचे उत्तम उदाहरण संजय आहेत. त्यांनी दाखवून दिले की जर शिकण्याची, बदलण्याची आणि पुढे जाण्याची तीव्र इच्छा असेल तर संकटेही तुमच्या संघर्षापुढे हार स्वीकारतात.

संजय यांनी तीन वेळा NEET परीक्षा दिली, पण त्यांना प्रत्येक वेळी अपयशाला सामोरे जावे लागले. हा असा टप्पा होता जिथे लोक निराशेमध्ये जातात. पण त्यांनी हार न स्वीकारता आयुष्याला नवीन दिशा दिली.

कोणत्याही विशेष पात्रता निकषाशिवाय मद्रासचे शिक्षण

संगणक शास्त्राची (Computer Science) कोणतीही पाश्वभूमी नसताना आणि कोणत्याही JEE स्कोरशिवाय, त्यांनी मद्रासच्या बॅचलर ऑफ सायन्स (BS) इन डेटा सायन्स अँड ॲप्लिकेशन्समध्ये प्रवेश घेतला. हा एक ऑनलाईन प्रोग्राम आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही निश्चित पात्रतेची अट नाही. जेणेकरून प्रत्येक व्यक्तीला दर्जदार शिक्षण घेता येईल.

आई-वडिलांचे छत्र हरपले, तरीही पहिल्याच प्रयत्नात IAS कसा झाला अनिमेष प्रधान?

तीन वेळा नीट नापास

संजय म्हणतात की, मी तीन वेळा नीट नापास झालो तेव्हा सर्वाना वाटले की माझे करियर संपले. पण आज मी असोसिएट डेटा सायंटिस्ट आहे ज्याचे श्रेय IIT मद्रासच्या BS प्रोग्रामला जाते.

या ऑनलाइन प्रोग्रामध्ये त्यांनी पायथन (Python), जावा (Java), SQL, मशीन लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर आणि अल्गोरिदम यांसारखी कौशल्ये आत्मसात केली.

IIT मद्रासचा हा कोर्स चार वर्षाचा असून सर्व वयोगटातील कोणत्याही शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या आणि कोणत्याही ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांचा विचार करून तयार करण्यात आला. यामध्ये उद्योगांशी संबंधित कौशल्ये शिकवली जातात. तसेच प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण (practical training) आणि प्रोजेक्ट करून घतले जातात.

या कोर्समध्ये विविध स्तराचे शिक्षण दिले जाते. विद्यार्थी कोणत्याही स्तरावर आपल्या सोयीनुसार शिक्षण सोडू शकतात. जेवढे ते कोर्स पूर्ण करतील तेवढे त्यांना क्रेडिट्स मिळतील. त्या आधारावर  IIT मद्रासकडून फाउंडेशन सर्टिफिकेट  तसेच डिप्लोमा किंवा BSc/BS ची पदवी दिली जाते.

सध्या IIT मद्रास दोन BS प्रोग्राम चालवत आहे.

BS इन डेटासायन्स अँड ॲप्लिकेशन्स

BS इन इलेक्ट्रोनिक सिस्टम्स

British Era Institutions: शाळा, पोस्ट ऑफिस आणि तुरुंग; भारतात ‘या’ ब्रिटीशकालीन संस्थांची सुरुवात कधी झाली?

Web Title: Success story sanjay data scientist iit madras bs program neet fail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 12:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….
1

IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!
2

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?
3

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर
4

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

May 18, 2026 | 01:12 PM
मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

May 18, 2026 | 01:04 PM
Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

May 18, 2026 | 01:00 PM
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

May 18, 2026 | 12:57 PM
NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

May 18, 2026 | 12:56 PM
तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

May 18, 2026 | 12:54 PM
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM