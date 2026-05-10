भारतीय सैन्य दलाच्या अग्निवीर भरतीसाठी लेखी परीक्षा १ जून ते १५ जून २०२६ या कालावधीत होणार आहे. ज्या उमेद्वारांनी अग्निवीर जनरल ड्युटी, अग्निवीर टेक्निकल, ट्रेड्समन आणि सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टंट यांसारख्या विविध पदासाठी अर्ज केले आहेत. ते या परीक्षेला बसू शकतात. या परीक्षेचे प्रवेशपत्र १५ मे २०२६ रोजी उपलब्ध करून दिले जातील. परीक्षा केंद्रावर जात्यावेळी हॉल तिकीटसोबत तुम्हाला वैध ओळखपत्र (ID Proof) सोबत घेऊन जाणे अनिवार्य आहे.
सर्वप्रथम भारतीय सैन्य दलाच्या अधिकृत वेबसाइट joinindianarmy.nic.in वर जा
होमपेजवर ‘Agniveer’ या कॉलमवर क्लिक करा.
आता ‘Agniveer Admit Card 2026 Download Link’क्लिक करा.
तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आणि विचारलेली माहिती भरा.
आता तुमचे हॉल तिकिट स्क्रीनवर दिसेल. परीक्षेसाठी याची प्रिंट आउट काढून ठेवा.
अग्निवीर लेखी परीक्षेसाठी तुम्ही तुमच्या पदांनुसार तयारीवर लक्ष केंद्रित करा. सध्या जास्तीत जास्त मॉक टेस्ट द्या आणि रिव्हिजनावर भर द्या. भारतीय सैन्य दलाने सरावासाठी मोफत सॅम्पल पेपर्स देखील उपलब्ध करून दिले आहेत त्याचा उपयोग नक्की करा.