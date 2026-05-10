Indian Army : अग्निवीर परीक्षेचे हॉल तिकीट कधी येणार? पाहा प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याची सोपी पद्धत!

Indian Army : भारतीय सैन्य दलाच्या Indian Army Agniveer Admit Card 2026 ची प्रतीक्षा संपली. १५ मे रोजी प्रवेशपत्र जाहीर होतील. १ ते १५ जून दरम्यान होणाऱ्या परीक्षेसाठी हॉल तिकीट कसे मिळवायचे? वाचा सविस्तर..

Updated On: May 10, 2026 | 10:34 AM
Indian Army Agniveer Admit Card 2026

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

  • अग्निवीर भरतीचे प्रवेशपत्र कधी डाऊनलोड करता येईल?
  • अग्निवीर प्रवेशपत्र कसे डाऊनलोड करायचे?
  • परीक्षेची तयारी कशी करावी?
Indian Army Agniveer Admit Card 2026 : जर तुम्ही इंडियन आर्मी अग्निवीर भरतीसाठी अर्ज केला असेल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय सैन्य दल लवकरच कॉमन एंट्रन्स एक्झाम (CEE) साठी प्रवेशपत्र (Admit Card)  आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर joinindianarmy.nic.in उपलब्ध करून देणार आहे. उमेद्वार आवश्यक माहिती भरून त्यांचे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून घेऊ शकतात. परीक्षेला बसण्यासाठी प्रवेशपत्र महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. त्याशिवाय तुम्हाला परीक्षा केंद्रात प्रवेश मिळणार नाही.

अग्निवीर प्रवेशपत्र कधी डाऊनलोड करता येईल?

भारतीय सैन्य दलाच्या अग्निवीर भरतीसाठी लेखी परीक्षा १ जून ते १५ जून २०२६ या कालावधीत होणार आहे. ज्या उमेद्वारांनी अग्निवीर जनरल ड्युटी, अग्निवीर टेक्निकल, ट्रेड्समन आणि सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टंट यांसारख्या विविध पदासाठी अर्ज केले आहेत. ते या परीक्षेला बसू शकतात. या परीक्षेचे प्रवेशपत्र १५ मे २०२६ रोजी उपलब्ध करून दिले जातील. परीक्षा केंद्रावर जात्यावेळी हॉल तिकीटसोबत तुम्हाला वैध ओळखपत्र (ID Proof) सोबत घेऊन जाणे अनिवार्य आहे.

अग्निवीर प्रवेशपत्र कसे डाऊनलोड करायचे

सर्वप्रथम भारतीय सैन्य दलाच्या अधिकृत वेबसाइट joinindianarmy.nic.in वर जा

होमपेजवर ‘Agniveer’ या कॉलमवर क्लिक करा.

आता ‘Agniveer Admit Card 2026 Download Link’क्लिक करा.

तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आणि विचारलेली माहिती भरा.

आता तुमचे हॉल तिकिट स्क्रीनवर दिसेल. परीक्षेसाठी याची प्रिंट आउट काढून ठेवा.

परीक्षेची तयारी कशी करावी?

अग्निवीर लेखी परीक्षेसाठी तुम्ही तुमच्या पदांनुसार तयारीवर लक्ष केंद्रित करा. सध्या जास्तीत जास्त मॉक टेस्ट द्या आणि रिव्हिजनावर भर द्या. भारतीय सैन्य दलाने सरावासाठी मोफत सॅम्पल पेपर्स देखील उपलब्ध करून दिले आहेत त्याचा उपयोग नक्की करा.

Published On: May 10, 2026 | 10:34 AM

Contract Workers Salary: 7 तारीख उलटली तरी पगार नाही? आता ठेकेदाराची खैर नाही; केंद्र सरकारचा नवा नियम लागू
Contract Workers Salary: 7 तारीख उलटली तरी पगार नाही? आता ठेकेदाराची खैर नाही; केंद्र सरकारचा नवा नियम लागू

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM

May 16, 2026 | 12:06 PM
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

May 16, 2026 | 12:00 PM

May 16, 2026 | 12:00 PM
PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

May 16, 2026 | 11:51 AM

May 16, 2026 | 11:51 AM
Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

May 16, 2026 | 11:41 AM

May 16, 2026 | 11:41 AM
Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

May 16, 2026 | 11:34 AM

May 16, 2026 | 11:34 AM
हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

May 16, 2026 | 11:30 AM

May 16, 2026 | 11:30 AM
SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

May 16, 2026 | 11:28 AM

May 16, 2026 | 11:28 AM

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM

May 14, 2026 | 08:28 PM