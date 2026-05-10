Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Make A Chilled Raw Mango Mojito At Home In 5 Minutes An Instant Recipe By Chef Kunal Summer Drink

Summer Drink: ५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा थंडगार Raw Mango Mojito, शेफ कुणालने सांगितली झटपट तयार होणारी रेसिपी

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीराला थंडाव्याची जास्त आवश्यकता असते. अशावेळी झटपट तुम्ही कच्च्या कैरीचे मोजितो बनवून पिऊ शकता. यामुळे शरीरात थंडावा टिकून राहतो.

Updated On: May 10, 2026 | 10:32 AM
५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा थंडगार Raw Mango Mojito, शेफ कुणालने सांगितली झटपट तयार होणारी रेसिपी

५ मिनिटांमध्ये घरी बनवा थंडगार Raw Mango Mojito, शेफ कुणालने सांगितली झटपट तयार होणारी रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला थंडाव्याची जास्त आवश्यकता असते. पोटात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी वेगवेगळे कोल्ड्रिंक, सरबत किंवा सोडा आणून प्यायला जातो. थंड पेय प्यायल्यानंतर काहीवेळापुरते शरीरात चांगले वाटते, पण पुन्हा एकदा शरीरात उष्णता वाढू लागते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीर आतून थंड राहील अशाच पेयांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला थंडगार कच्च्या कैरीचे मोजितो बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. आंबटगोड चवीची कैरी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. त्यामुळे कडक उन्हात कुठेही बाहेर आल्यानंतर झटपट कैरी मोजितो बनवावे. याशिवाय उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांना चहा देण्याऐवजी मोजितो बनवून पिण्यास द्यावे. गर्मीमध्ये कैरीचं पन्ह, आंब्याचा रस, मँगो फ्रुटी इत्यादी ठराविक पेय कायमच बनवली जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पेय पिण्याऐवजी नवीन काहीतरी बनवून पाहावे. चला तर जाणून घेऊया कैरी मोजितो बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

आंबट गोड चवीचा पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटकदार चिंच कँडी, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • कच्ची कैरी
  • बर्फाचे तुकडे
  • पुदिन्याची पाने
  • लाल तिखट
  • चाट मसाला
  • काळे मीठ
  • सोडा
Summer Special : लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल ही रेसिपी, नारळाच्या मलाईपासून बनवा ‘कोकोनट आईस्क्रिम’

कृती:

  • थंडगार कैरीचे मोजितो बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कैरी स्वच्छ पाण्याने धुवून कैरीची साल काढून घ्या. त्यानंतर बारीक बारीक तुकडे करा.
  • टोपात पाणी गरम करून त्यात कैरीचे तुकडे घाला आणि शिजवून घ्या. पाणी पूर्णपणे आटल्यानंतर गॅस बंद करून कैरीचा गर मिक्सरमध्ये टाका.
  • कैरीच्या गरमध्ये साखर आणि पुदिन्याची पाने घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • काचेच्या ग्लासात तयार केलेली पेस्ट घालून त्यात भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, लाल तिखट आणि चाट मसाला, काळे मीठ घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात बर्फाचे तुकडे आणि सोडा घालून पिण्यासाठी मोजितो सर्व्ह करा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेला थंडगार कैरी मोजितो.

Web Title: Make a chilled raw mango mojito at home in 5 minutes an instant recipe by chef kunal summer drink

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 10:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
1

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’
2

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 
3

Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 

Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी
4

Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

May 16, 2026 | 02:54 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM
IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

May 16, 2026 | 02:40 PM
देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

May 16, 2026 | 02:40 PM
Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

Bihar Crime: अंधश्रद्धेचा बळी! भूत-जारणमारणाच्या संशयातून 70 वर्षीय वृद्ध महिलेची हत्या; नेमकं प्रकरण काय?

May 16, 2026 | 02:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM