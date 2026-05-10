जगातील सर्वात धोकादायक नोकरी, काम फक्त दिवे लावण्याचं अन् पगार कोट्यवधी रुपये; प्रत्येक क्षणी असतो मृत्यूचा धोका...

बाईई हा काय प्रकार! छतापासून रस्त्यापर्यंत पसरली वरच्या गळ्यात घातलेली पैशांची माळ, पकडायला लागली डझनभर लोक; Video Viral
या सर्व अडचणींमुळेच ही नोकरी जगातील सर्वात जोखमीची नोकरी मानली जाते. इथे नेहमीच सतर्क राहावे लागते, कारण एक लहान चूक मोठा अपघात घडवून आणवू शकते. पगार आणि इतर सुविधांमुळे ही नोकरी अत्यंत आकर्षक वाटत असली तरी इथे काम करणाऱ्यांना आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालावा लागतो. साहस आणि धोक्याचे हे अनोखे मिश्रणंच या नोकरीला धोकादायक बनवते.
जर तुम्हाला एकटे राहायला आवडत असेल आणि साहसपूर्ण नोकरी करण्यासाठी तुम्ही तयार असाल तर लाईटहाऊसचा जाॅब तुमच्यासाठी एक योग्य पर्याय ठरेल. भारतात या नोकऱ्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइटहाउस एंड लाइटशिप्स (DGLL) द्वारे प्रशासित केली जाते. पूर्वी लाईटहाऊस कर्मचारी फक्त दिवे लावण्याचे काम करत होते पण आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हे काम आता टेक्निकल आणि जबाबदाऱ्यांनी भरपूर बनले आहे.
View this post on Instagram
आता रोबोट देणार आध्यात्माचा सल्ला! दक्षिण कोरियातील ‘रोबोटिक भिक्षू’ची जगभरात चर्चा; हात जोडले अन्… Viral Video ने वेधले लक्ष
इंस्टाग्रामवर @nasirbaghade नावाच्या अकाऊंटवर लाईटहाऊसचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात या नोकरीविषयीची सर्व माहिती देण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना लाइट सिग्नलमध्ये बिघाड होणार नाही यावर लक्ष ठेवावे लागते. याव्यतिरिक्त, फ्रेनेल लेन्स स्वच्छ करणे, बल्ब बदलणे आणि डिझेल जनरेटरसारख्या पर्यायी वीज स्रोतांची देखभाल करणे या कामांचाही यात समावेश असतो. वाऱ्याचा वेग आणि समुद्राची स्थिती यांसारख्या हवामानविषयक माहितीची नोंद करणे, तसेच सागरी सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे देखील या कामाचा एक भाग आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.