Indian Oil मध्ये फ्री अप्रेंटिसशिप करण्याची संधी, 493 पदांवर भरती; लवकर करा अर्ज

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने ४९३ अप्रेंटिस पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. तरुणांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे, शून्य अर्ज शुल्कासह. निवडलेल्या उमेदवारांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाईल

Updated On: Jan 12, 2026 | 11:15 AM
  • इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने ४९३ अप्रेंटिस पदांसाठी भरती
  • कधी करता येईल अर्ज 
  • अर्ज कसा करावा याचे तपशील 
देशातील आघाडीची तेल कंपनी असलेल्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने तरुणांसाठी रोजगाराची एक महत्त्वाची संधी उघडली आहे. कंपनीने टेक्निशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस आणि ग्रॅज्युएट अप्रेंटिस या ४९३ पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. ही भरती IOCL च्या उत्तर प्रदेश मार्केटिंग विभागाअंतर्गत केली जात आहे, ज्यामध्ये उत्तर भारतातील अनेक राज्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या भरती प्रक्रियेसाठी कोणतेही अर्ज शुल्क आकारले जाणार नाही. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार १२ जानेवारी २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अंतिम मुदतीनंतर कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. म्हणून, उमेदवारांना ही प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

निवडलेल्या उमेदवारांना या भरती प्रक्रियेअंतर्गत एक वर्षाचे अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण मिळेल. या प्रशिक्षणादरम्यान, तरुणांना वास्तविक जगातील उद्योग अनुभव मिळेल, ज्यामुळे त्यांची तांत्रिक आणि व्यावसायिक समज सुधारेल. हे प्रशिक्षण सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात भविष्यातील नोकरीच्या संधी वाढवण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते.

बेरोजगारांनो! आता टेन्शन नका घेऊ… ‘चलो दिल्ली’ भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन!

पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य

अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी प्रथम NAPS किंवा NATS पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, IOCL ने जारी केलेल्या गुगल फॉर्मद्वारे अर्ज भरणे आवश्यक आहे. भरतीबाबत सविस्तर माहिती iocl.com वर उपलब्ध आहे. कोणत्याही अडचणी आल्यास, उमेदवार mkterapprentice@indianoil.in या ईमेलद्वारे संपर्क साधू शकतात.

या भरती मोहिमेमध्ये एकूण ४९३ अप्रेंटिस पदांचा समावेश आहे, त्यापैकी २४८ अप्रेंटिस श्रेणींसाठी राखीव आहेत. उर्वरित पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर राखीव श्रेणींसाठी राखीव आहेत. राज्य आणि व्यापारानुसार पदांची संपूर्ण माहिती अधिकृत अधिसूचनेत दिली आहे.

तरुणांसाठी उत्तम संधी

या भरती मोहिमेत, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक पदे आहेत, एकूण १४०. यामध्ये तंत्रज्ञ अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रॅज्युएट अप्रेंटिस आणि ट्रेड अप्रेंटिस (डेटा एंट्री ऑपरेटर) यांचा समावेश आहे. दिल्लीत १२० पदे आहेत आणि राजस्थानमध्ये ९० पदे आहेत. उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगडमध्येही अप्रेंटिस पदे उपलब्ध आहेत. इंडियन ऑइलची ही अप्रेंटिस भरती ही अशा तरुणांसाठी एक खास संधी आहे ज्यांना कोणत्याही अर्ज शुल्काशिवाय एका प्रतिष्ठित सरकारी कंपनीत प्रशिक्षण आणि अनुभव मिळवायचा आहे.

प्रसार भारतीमध्ये नवी भरती! मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह पदांसाठी संधी, अशी करा अर्ज प्रक्रिया

