वाह काय गाडी आहे…! 242Kmph स्पीड, रेफ्रिजरेटरसह नवा Range Rover Sport भारतात लॉन्च, किंमत फक्त…

लँड रोव्हरने भारतात स्थानिक पातळीवर असेंबल केलेली रेंज रोव्हर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी लॉन्च केली आहे.देशातच तयार होणाऱ्या रेंज रोव्हर स्पोर्टसोबत ऑटोबायोग्राफी ट्रिम पहिल्यांदाच सादर केली जात आहे. नवीन रेंज रोव्हरसाठी देशभरात बुकिंग सुरू झाले आहे. ही गाडी स्थानिक पातळीवर असेंबल केलेल्या ३.०-लिटर इंजिनच्या दोन पर्यायांसह येते. तसेच डी३५० डिझेल आणि पी४०० पेट्रोलचा देखील समावेश आहे. पेट्रोल व्हेरियंट केवळ ५.५ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रति तास वेग गाठते. याचा टॉप स्पीड २४२ किमी प्रति तास आहे. या गाडीचे आणखी काय विशेष आहेत, जाणून घेऊया…
Simple Energy ची इलेक्ट्रिक स्कूटर झाली लाँच; सिंगल चार्जवर धावेल 400 KM
रेंज रोव्हर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी भारतात लॉन्च झाली आहे. ही कार खास आहे कारण ती भारतात असेंबल केली जाते. ऑटोबायोग्राफी ट्रिममध्ये स्टँडर्ड व्हेरिएंटच्या तुलनेत अनेक अपग्रेड्स मिळतात. भारतीय असेंबलीमुळे, ग्राहकांना अनेक इंजिनचे पर्यायही उपलब्ध असतील. कारसाठी बुकिंग सुरू झाले आहे. ऑटोबायोग्राफी ट्रिममध्ये स्टँडर्ड व्हेरिएंटच्या तुलनेत अनेक अपग्रेड्स आहेत. यात २२-इंचाचे अलॉय व्हील्स देखील आहेत.
लँड रोव्हरने भारतात असेंबल केलेली रेंज रोव्हर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी ट्रिम ₹१.६० कोटी (अंदाजे $१.६ दशलक्ष) च्या एक्स-शोरूम किंमतीत लॉन्च केली आहे. या कारसाठी बुकिंग आधीच सुरू झाले आहे. ऑटोबायोग्राफी ट्रिमच्या स्थानिक उत्पादनामुळे टॉप व्हेरिएंटची किंमत मुख्य प्रवाहातील डायनॅमिक एचएसईच्या जवळ येते.
डिझाइनच्या बाबतीत, हा व्हेरिएंट स्टँडर्ड व्हेरिएंटपेक्षा अनेक अपग्रेड्स देतो. या कारमध्ये स्टेन ब्लॅक फिनिश असलेले २२-इंच फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स आहेत. यात लाल रंगाचे ब्रेक कॅलिपर्स आणि ऑटोबायोग्राफी बॅजिंग देखील आहे. या एसयूव्हीमध्ये फ्लश डोअर हँडल्स देखील आहेत.
यात जेश्चर-कंट्रोल्ड टेलगेट आणि मेमरी फंक्शनसह पॉवर-फोल्डिंग मिरर्स देखील आहेत. ही कार अनेक रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. ऑटोबायोग्राफी ट्रिममध्ये उच्च-स्तरीय इंटीरियर आणि एक्सटीरियर डिटेलिंग दिले आहे. यात लेदर अपहोल्स्ट्री, ॲम्बियंट लायटिंग, व्हेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट सेंटर कन्सोल रेफ्रिजरेटर आणि इतर अनेक वैशिष्ट्ये असतील. पुढच्या सीट्स २२ प्रकारे ॲडजस्ट करता येतात.
ही कार आता भारतात असेंबल होत असल्याने, अनेक पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत. ही ३.०-लिटर पेट्रोल आणि डिझेल व्हर्जनमध्ये येते. ४.४-लिटर V8 इंजिन देखील उपलब्ध असेल. ३.०-लिटर इंजिन ८-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह येते. डी३५० डिझेल इंजिन ३५१ एचपी आणि ७०० एनएम टॉर्क देते. ही कार केवळ ५.८ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रति तास वेग गाठते. तिचा कमाल वेग २३४ किमी प्रति तास आहे. पी४०० पेट्रोल इंजिन ४०० एचपी आणि ५५० एनएम टॉर्क निर्माण करते. व्हेरिएंट केवळ ५.५ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रति तास वेग गाठतो. कारचा कमाल वेग २४२ किमी प्रति तास आहे. ४.४-लिटर व्ही८ इंजिन आयात केलेल्या आवृत्तीमध्ये उपलब्ध असेल.
Car Care Tips: भर उन्हातही तुमची कार राहील कूल; ‘या’ सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा