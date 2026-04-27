Summer Cooling Cars: उन्हाळ्याचा तडाखा! 10 लाखांच्या आत खरेदी करा ‘कूल’ फीचर्सवाल्या ‘या’ 5 शानदार कार; पाहा संपूर्ण लिस्ट

10 लाखांच्या बजेटमध्ये टाटा पंच, ह्युंदाई एक्सटर आणि मारुती बलेनो सारख्या कार उन्हाळ्यासाठी बेस्ट आहेत. त्यांचे कूलिंग फीचर्स आणि मायलेजची माहिती वाचा.

Updated On: Apr 27, 2026 | 06:11 PM
उन्हाळ्याचा तडाखा! 10 लाखांच्या आत खरेदी करा 'कूल' फीचर्सवाल्या 'या' 5 शानदार कार (Photo Credit- Ai)

Summer Cooling Cars News: सध्या देशाच्या अनेक भागांत उष्णतेची लाट (Heat Wave) सुरू असून हवामान विभागाने (IMD) आणीबाणीचा इशारा दिला आहे. 40 अंशांच्या पार गेलेल्या पाऱ्यामुळे प्रवासादरम्यान प्रचंड त्रास होत आहे. अशा परिस्थितीत मध्यमवर्गीय ग्राहक आता अशा गाड्यांना पसंती देत आहेत, ज्यांचे Cooling Features जबरदस्त आहेत. 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये येणाऱ्या या कार केवळ किफायतशीरच नाहीत, तर उन्हाळ्यात प्रवासाचा आनंदही द्विगुणित करतात.

1. टाटा पंच (Tata Punch) आणि ह्युंदाई एक्सटर (Hyundai Exter)

या बजेटमध्ये सध्या या दोन कार ग्राहकांच्या पहिल्या पसंतीस उतरल्या आहेत.

  • टाटा पंच: या कारची एअर कंडिशनिंग सिस्टिम अत्यंत शक्तिशाली असून ती भीषण गर्मीतही केबिन लवकर थंड करते.
  • ह्युंदाई एक्सटर: या कारमध्ये रियर एसी वेंट्स (Rear AC Vents) देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे मागच्या सीटवर बसलेल्या प्रवाशांनाही उन्हाचा चटका जाणवत नाही.

2. मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Baleno) – UV कट ग्लासचा फायदा

बलेनोमध्ये दिलेले खास UV-Cut Glass हे उन्हाळ्यासाठी वरदान ठरत आहेत. हे काच सूर्याची हानिकारक किरणे अडवतात, ज्यामुळे कारचे इंटिरियर तुलनेने थंड राहण्यास मदत होते. यामुळे एसीवरचा ताण कमी होतो आणि कूलिंग वेगाने मिळते.

3. किया सोनेट (Kia Sonet) – व्हेंटिलेटेड सीट्सची मजा

10 लाखांच्या रेंजमध्ये किया सोनेटच्या मिड-रेंज व्हेरियंटमध्ये व्हेंटिलेटेड सीट्स (Ventilated Seats) मिळतात. चिलचिलात्या उन्हात लांबच्या प्रवासासाठी हे फिचर अत्यंत आरामदायी ठरते.

१० लाखांच्या आतील कूलिंग कार (एक नजर):

मॉडेल मुख्य कूलिंग फीचर अंदाजे किंमत (एक्स-शोरूम)
टाटा पंच पॉवरफुल एसी ₹ 6.13 लाख
ह्युंदाई एक्सटर रियर एसी वेंट्स ₹ 6.13 लाख
मारुती बलेनो UV-कट ग्लास ₹ 6.66 लाख
किया सोनेट व्हेंटिलेटेड सीट्स ₹ 7.99 लाख

माइलेज आणि ईएमआय (EMI) चे गणित

उन्हाळ्यात एसी सतत सुरू असल्याने इंधनाचा वापर वाढतो. मात्र, या बजेट कार 18 किमी प्रति लिटरपेक्षा जास्त मायलेज देतात. तसेच, या गाड्यांचा मासिक हप्ता (EMI) साधारणपणे 12,000 रुपयांच्या आसपास राहत असल्याने मध्यमवर्गीयांच्या खिशालाही त्या परवडतात. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस मिळत असलेल्या ऑफर्समुळे नवीन कार खरेदीची हीच योग्य वेळ आहे.

उन्हाळ्यात कार थंड ठेवण्यासाठी ‘स्मार्ट टिप्स’:

  • पार्किंग: कार नेहमी सावलीत उभी करण्याचा प्रयत्न करा.
  • व्हेंटिलेशन: कार सुरू करण्यापूर्वी खिडक्या थोड्या उघड्या ठेवा, जेणेकरून आतील गरम हवा बाहेर जाईल.
  • एसी मोड: सर्वात जलद कूलिंगसाठी नेहमी ‘इंटरनल सर्कुलेशन मोड’चा वापर करा.

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब
Car Tyre Types : तुमच्या कारसाठी कोणता टायर योग्य? जाणून घ्या टायरचे प्रकार आणि फायदे
PM Modi Convoy Cars : मोदींच्या ताफ्यात आता फक्त Range Rover आणि Fortuner; कोणती कार दमदार?
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! 'या' ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

Playoffs Scenarios: 'असे' घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

"EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास," रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी 'या' खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

