या बजेटमध्ये सध्या या दोन कार ग्राहकांच्या पहिल्या पसंतीस उतरल्या आहेत.
बलेनोमध्ये दिलेले खास UV-Cut Glass हे उन्हाळ्यासाठी वरदान ठरत आहेत. हे काच सूर्याची हानिकारक किरणे अडवतात, ज्यामुळे कारचे इंटिरियर तुलनेने थंड राहण्यास मदत होते. यामुळे एसीवरचा ताण कमी होतो आणि कूलिंग वेगाने मिळते.
10 लाखांच्या रेंजमध्ये किया सोनेटच्या मिड-रेंज व्हेरियंटमध्ये व्हेंटिलेटेड सीट्स (Ventilated Seats) मिळतात. चिलचिलात्या उन्हात लांबच्या प्रवासासाठी हे फिचर अत्यंत आरामदायी ठरते.
वाहनप्रेमींसाठी मोठी संधी! बजेटमध्ये क्लासिक लुकची धमाल; लवकरच लॉन्च होणार दमदार गाड्या, जाणून घ्या फीचर्स
१० लाखांच्या आतील कूलिंग कार (एक नजर):
|मॉडेल
|मुख्य कूलिंग फीचर
|अंदाजे किंमत (एक्स-शोरूम)
|टाटा पंच
|पॉवरफुल एसी
|₹ 6.13 लाख
|ह्युंदाई एक्सटर
|रियर एसी वेंट्स
|₹ 6.13 लाख
|मारुती बलेनो
|UV-कट ग्लास
|₹ 6.66 लाख
|किया सोनेट
|व्हेंटिलेटेड सीट्स
|₹ 7.99 लाख
उन्हाळ्यात एसी सतत सुरू असल्याने इंधनाचा वापर वाढतो. मात्र, या बजेट कार 18 किमी प्रति लिटरपेक्षा जास्त मायलेज देतात. तसेच, या गाड्यांचा मासिक हप्ता (EMI) साधारणपणे 12,000 रुपयांच्या आसपास राहत असल्याने मध्यमवर्गीयांच्या खिशालाही त्या परवडतात. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस मिळत असलेल्या ऑफर्समुळे नवीन कार खरेदीची हीच योग्य वेळ आहे.
स्पोर्टी लूक आणि पॉवरफुल परफॉर्मन्स! भारतात लवकरच एंट्री करणार Honda Prelude… ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला