SSC Recruitment 2026: सरकारी नोकरीची संधी! हिंदी ट्रान्सलेटर पदांसाठी भरती सुरू; कोण करू शकतो अर्ज? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

या भरती प्रक्रियेमध्ये ज्युनियर हिंदी अनुवादक, ज्युनियर अनुवाद अधिकारी, ज्युनियर अनुवादक आणि सिनियर हिंदी अनुवादक यांसारख्या पदांचा समावेश असेल. ही पदे केंद्रीय सचिवालय, सशस्त्र दल मुख्यालय आणि इतर मंत्रालये व विभागांमध्ये भरली जातील.
या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून हिंदी-इंग्रजीमध्ये पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे. दुसरी भाषा पदवी स्तरावर एक विषय असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, उमेदवारांकडे हिंदी-इंग्रजी आणि इंग्रजी-हिंदी भाषांतरामध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे, किंवा संबंधित क्षेत्रात किमान दोन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
या भरतीसाठी वयोमर्यादा १८ ते ३० वर्षे आहे. वयाची गणना १ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या तारखेनुसार केली जाईल. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना शासकीय नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळेल. अर्ज शुल्क ₹१०० आहे. तथापि, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि माजी सैनिकांना शुल्कातून सूट आहे. शुल्क भरणे ऑनलाइन पद्धतीने केले जाईल.
या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी सर्वप्रथम एसएससीच्या अधिकृत वेबसाइट, ssc.gov.in ला भेट द्यावी. त्यानंतर, नवीन नोंदणी करून लॉग इन करा आणि संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा २०२६ (Combined Hindi Translator Exam 2026) या लिंकवर क्लिक करा.
आता अर्जामध्ये आवश्यक माहिती भरा.
तुमचा फोटो आणि सही अपलोड करा.
शेवटी, शुल्क भरा आणि अर्ज सबमिट करा.
