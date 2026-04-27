जाहिरात
SSC Recruitment 2026: सरकारी नोकरीची संधी! हिंदी ट्रान्सलेटर पदांसाठी भरती सुरू; कोण करू शकतो अर्ज? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

SSC Recruitment 2026 अंतर्गत हिंदी ट्रान्सलेटर पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या भरतीसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया जाणून घेणे उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 04:10 PM
SSC Recruitment 2026 News Marathi : सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठी, कर्मचारी निवड आयोगाने (Staff Selection Commission) संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा २०२६ साठी अधिसूचना जारी केली आहे. या भरती प्रक्रियेद्वारे केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांमधील हिंदी अनुवादकांशी संबंधित पदे भरली जातील. विशेष म्हणजे, यावेळी एकूण ८४ संभाव्य पदे भरली जाणार आहेत, त्यामुळे हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांवर उत्तम प्रभुत्व असलेल्या उमेदवारांसाठी ही एक चांगली संधी आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार, या परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया ३ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवार १४ मे २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत १५ मे आहे. उमेदवारांना १९-२० मे रोजी अर्जातील कोणत्याही चुका दुरुस्त करण्याची संधी दिली जाईल. ही परीक्षा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२६ दरम्यान घेतली जाईल.

कोणत्या पदांची भरती केली जाईल?

या भरती प्रक्रियेमध्ये ज्युनियर हिंदी अनुवादक, ज्युनियर अनुवाद अधिकारी, ज्युनियर अनुवादक आणि सिनियर हिंदी अनुवादक यांसारख्या पदांचा समावेश असेल. ही पदे केंद्रीय सचिवालय, सशस्त्र दल मुख्यालय आणि इतर मंत्रालये व विभागांमध्ये भरली जातील.

या पदांसाठी कोण अर्ज करू शकतो?

या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून हिंदी-इंग्रजीमध्ये पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे. दुसरी भाषा पदवी स्तरावर एक विषय असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, उमेदवारांकडे हिंदी-इंग्रजी आणि इंग्रजी-हिंदी भाषांतरामध्ये डिप्लोमा किंवा प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे, किंवा संबंधित क्षेत्रात किमान दोन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

भरतीसाठी वयोमर्यादा आणि अर्ज शुल्क

या भरतीसाठी वयोमर्यादा १८ ते ३० वर्षे आहे. वयाची गणना १ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या तारखेनुसार केली जाईल. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना शासकीय नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळेल. अर्ज शुल्क ₹१०० आहे. तथापि, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि माजी सैनिकांना शुल्कातून सूट आहे. शुल्क भरणे ऑनलाइन पद्धतीने केले जाईल.

अर्ज कसा करावा?

या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी सर्वप्रथम एसएससीच्या अधिकृत वेबसाइट, ssc.gov.in ला भेट द्यावी. त्यानंतर, नवीन नोंदणी करून लॉग इन करा आणि संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा २०२६ (Combined Hindi Translator Exam 2026) या लिंकवर क्लिक करा.

आता अर्जामध्ये आवश्यक माहिती भरा.

तुमचा फोटो आणि सही अपलोड करा.

शेवटी, शुल्क भरा आणि अर्ज सबमिट करा.

Published On: Apr 27, 2026 | 04:10 PM

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

