Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ITI Recruitment: मास्टर्स झालेले करू शकतात अर्ज! २१५ रिक्त पदे उपल्बध

यंग प्रोफेशनल्स (ग्रॅज्युएट) पदांसाठी निवड दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कंपोनेंट वेटेज सिस्टीमनुसार शॉर्टलिस्टिंग केली जाईल.

Updated On: Jan 02, 2026 | 05:34 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

सरकारी क्षेत्रात चांगला पगार आणि स्थिर नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज (ITI) लिमिटेडकडून मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. ITI लिमिटेडने यंग प्रोफेशनल्स (YP) अंतर्गत विविध पदांसाठी एकूण 215 रिक्त पदांची भरती जाहीर केली आहे. या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून इच्छुक व पात्र उमेदवार 12 जानेवारी 2026 पर्यंत अर्ज करू शकतात. ITI लिमिटेड ही भारतातील आघाडीची सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असून ती टेलिकम्युनिकेशन, डिफेन्स, आयटी आणि नेटवर्किंग क्षेत्रात विविध उत्पादने, सोल्युशन्स आणि सेवा पुरवते. कंपनीच्या बेंगळुरू, मनकापूर, नैनी (प्रयागराज), पलक्कड आणि रायबरेली येथे अत्याधुनिक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत. बेंगळुरूमध्ये स्वतंत्र संशोधन व विकास (R&D) केंद्र असून देशभरात मार्केटिंग सर्व्हिसेस आणि प्रोजेक्ट युनिट्स कार्यरत आहेत. टेलिकम नेटवर्क इन्स्टॉलेशन व कमिशनिंगसाठी ITI कडे स्वतंत्र नेटवर्क सिस्टिम युनिटदेखील आहे.

साहित्यप्रेमींसाठी पर्वणी! साताऱ्यात आजपासून मराठी साहित्य संमेलन

पदनिहाय रिक्त जागा

या भरती मोहिमेत प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, IS & IT, कॉम्प्युटर लॅब, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, HR, मार्केटिंग, फायनान्स आणि हिंदी सेल अशा विविध विभागांमध्ये भरती केली जाणार आहे.

  • प्रोजेक्ट्स/टेक्निकल विभागात 51 पदे
  • कॉम्प्युटर लॅब, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रोडक्शन विभागात 57 पदे
  • प्रोडक्शन/मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये 52 पदे
  • HR, मार्केटिंग, फायनान्स व हिंदी सेलमध्ये 49 पदे
  • TSTL आणि IS & IT विभागात 9 पदे

कोण अर्ज करू शकतो?

या भरतीसाठी ग्रॅज्युएट, B.Tech/BE, ITI, MBA/PGDM आणि PG डिप्लोमा उत्तीर्ण उमेदवार पात्र आहेत. यंग प्रोफेशनल्स टेक्निशियन आणि जनरलिस्ट पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 35 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र ITI लिमिटेडमधील अंतर्गत उमेदवारांसाठी ही मर्यादा 45 वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात येऊ शकते. पदानुसार शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादेची सविस्तर माहिती अधिकृत जाहिरातीत देण्यात आली आहे.

पगार किती मिळेल?

ITI लिमिटेडकडून निवड झालेल्या उमेदवारांना आकर्षक वेतन दिले जाणार आहे.

  • यंग प्रोफेशनल्स (ग्रॅज्युएट) ₹60,000 प्रति महिना
  • टेक्निशियन व जनरलिस्ट ₹35,000 प्रति महिना
  • ऑपरेटर पदांसाठी ₹30,000 प्रति महिना

Washim News: विद्यार्थिनींनो अबला नाही, सबल बना! नारीशक्तीचा जनजागर, ‘या’ शाळेच्या उपक्रमाची राज्य घेतंय दखल

यंग प्रोफेशनल्स (ग्रॅज्युएट) पदांसाठी निवड दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कंपोनेंट वेटेज सिस्टीमनुसार शॉर्टलिस्टिंग केली जाईल. त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांना ग्रुप डिस्कशन (GD) आणि वैयक्तिक मुलाखत (PI) द्यावी लागेल. टेक्निशियन आणि ऑपरेटर पदांसाठी शॉर्टलिस्टिंगनंतर स्किल टेस्ट घेतली जाईल. निवड झालेल्या उमेदवारांची पोस्टिंग देशातील विविध ठिकाणी होऊ शकते. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जम्मू-काश्मीर, लेह-लडाख तसेच ईशान्य भारतातील राज्यांचा समावेश आहे. इच्छुक उमेदवारांनी वेळ न दवडता ITI लिमिटेडच्या अधिकृत वेबसाइट itiltd.in वर जाऊन अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: Iti recruitment job in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 05:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पगार मिळवा एक लाख! सर्वोच्च कोर्टात नोकरीची संधी… असे करा अर्ज
1

पगार मिळवा एक लाख! सर्वोच्च कोर्टात नोकरीची संधी… असे करा अर्ज

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?
2

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना
3

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

जवळा बाजार जि.प. शाळेत शिक्षकाची जागा रिक्त; ४ वर्गांसाठी ३ शिक्षक, पंचायत समितीत भरली विद्यार्थ्यांची शाळा
4

जवळा बाजार जि.प. शाळेत शिक्षकाची जागा रिक्त; ४ वर्गांसाठी ३ शिक्षक, पंचायत समितीत भरली विद्यार्थ्यांची शाळा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM