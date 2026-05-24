Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Indian Navy 12th Btech Cadet Entry Scheme 2026 Apply Online Jee Main Rank

Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

Updated On: May 24, 2026 | 10:06 AM IST
सारांश

Indian Navy B.Tech Entry 2026: भारतीय नौसेनेने १२ वी बी.टेक कॅडेट एन्ट्री स्कीम २०२६ ची अधिसूचना जारी केली आहे. एकूण ६० जागांसाठी जेईई मेन २०२६ च्या रँकवर आधारित निवड कशी होईल आणि पात्रता काय आहे? येथे वाचा.

INDIAN NEVY

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Indian Navy B.Tech Entry 2026: भारतीय नौसेना (Indian Navy) भरती २०२६ अंतर्गत जानेवारी २०२७ बॅचसाठी ‘१२ वी बी.टेक कॅडेट एन्ट्री स्कीम’ (12th B.Tech Cadet Entry Scheme) अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत एकूण ६० पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. या भरतीसाठी १२ वी उत्तीर्ण पात्र उमेद्वार २९ मे पासून अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतात.

भारतीय नौसेनेने जाहीर केलेल्या भरतीत मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग (Mechanical Engineering) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनीकेशन इंजिनिअरिंग (Electronics & Communication Engineering) या दोन्ही शाखांसाठी समान पदे विभागली आहेत. या योजनेअंतर्गत अविवाहित पुरुष आणि महिला उमेद्वार, ज्यांनी जेईई मेन परीक्षा दिली आहे आणि १२ वी मध्ये निश्चित केलेले गुण मिळवले आहेत. तेच अर्ज करू शकतात.

HSC Marksheet Distribution: बोर्डाचा मोठा निर्णय! बारावीची ओरिजिनल मार्कशीट ‘या’ तारखेला मिळणार..

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक अटी आणि पात्रता:

पात्रता: भारतीय नौसेना भरतीसाठी केवळ अविवाहित पुरुष आणि महिला उमेद्वारच अर्ज करू शकतात. उमेद्वारांनी जेईई मेन परीक्षा आणि १२ वी मध्ये विहित गुण मिळवणे अनिवार्य आहे.

शैक्षणिक अर्हता : या भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेद्वारांना १२ वी मध्ये भौतिकशात्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry) आणि गणित (Mathematics) म्हणजेच PCM विषयांमध्ये किमान ७० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. यासोबतच इंग्रजी विषयात किमान ५० टक्के गुण असणे गरजेचे आहे. तसेच उमेद्वाराने ‘जेईई मेन २०२६’ (JEE Main 2026)  परीक्षेत बसला असावा. एसएसबी मुलाखतीसाठी उमेद्वारांची निवड ही जेईई मेनच्या ऑल इंडिया रँकच्या (All India Rank)  आधारे केली जाईल.

निवड प्रक्रिया : एसएसबी मुलाखतीनंतर निवडलेल्या उमेद्वारांना निश्चित केलेली वैद्यकीय चाचणी (Medical Test) उत्तीर्ण करावी लागेल. जर एखादा उमेदवार आधीच एनडीए (NDA) किंवा आयएनए (INA) साठी वैद्यकीय चाचणी देऊन उत्तीर्ण झाला असेल तर त्याला पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करावी लागणार नाही.

अवघ्या २० हजारात पूर्ण होणार MBBS? देशातील ‘या’ सर्वात स्वस्त सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बद्दल आत्ताच जाणून घ्या..

अर्ज कसा करावा?

  1. उमेद्वाराने सर्वप्रथम भारतीय नौसेनेच्या joinindiannavy.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
  2. नंतर ‘ऑफिसर एन्ट्री’ (Officer Entry) सेक्शनमध्ये जाऊन ’12th B.Tech Cadet Entry Scheme’ नोटिफिकेशन लिंक ओपन करावी.
  3. पहिल्यादा नवीन रजिस्ट्रेशन करा. नंतर लॉगिन करा. लॉगिन केल्यानंतर समोर येणारा अर्ज काळजीपूर्वक भरा.
  4. यामध्ये तुमच्या ‘जेईई मेन २०२६’ (JEE Main 2026) परीक्षेचा तपशील अचूक भरा.
  5. सर्व आवश्यक कागदपत्रे (Documents) स्कॅन करून अपलोड करा.
  6. शेवटी भरलेला फॉर्म एकदा काळजीपूर्वक तपासून घ्या आणि सबमिट करा.

Web Title: Indian navy 12th btech cadet entry scheme 2026 apply online jee main rank

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 10:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ
1

Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?
2

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

Civil Services Exam २०२७: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा
3

Civil Services Exam २०२७: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?
4

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

May 24, 2026 | 10:06 AM
पोट साफ करण्यासाठी फायदेशीर आहे हे ड्रिंक, घरीच केरळातील फेमस कुलुक्की सरबत कसे बनवायचे ते जाणून घ्या

पोट साफ करण्यासाठी फायदेशीर आहे हे ड्रिंक, घरीच केरळातील फेमस कुलुक्की सरबत कसे बनवायचे ते जाणून घ्या

May 24, 2026 | 10:00 AM
Jyotiba and Yamai Devi: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीमागील काय आहे नेमकी परंपरा, जाणून घ्या

Jyotiba and Yamai Devi: जोतिबा आणि यमाई देवीच्या भेटीमागील काय आहे नेमकी परंपरा, जाणून घ्या

May 24, 2026 | 09:40 AM
मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

मीरा-भाईंदरमध्ये तीव्र पाणीटंचाई! सलग चौथा शनिवार कोरडा; नागरिक त्रस्त, नेत्यांवर निष्क्रियतेचे आरोप

May 24, 2026 | 09:35 AM
“लग्नानंतर सासरी नाही पटलं तर परत घरी येऊ शकते का?”, मुलीच्या प्रश्नावर आईवडिलांनी काय दिली रिॲक्शन; पाहा Viral Video

“लग्नानंतर सासरी नाही पटलं तर परत घरी येऊ शकते का?”, मुलीच्या प्रश्नावर आईवडिलांनी काय दिली रिॲक्शन; पाहा Viral Video

May 24, 2026 | 09:31 AM
Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

May 24, 2026 | 09:30 AM
Beed Crime: ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन, परळीत 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग

Beed Crime: ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर पळवून नेईन, परळीत 18 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग

May 24, 2026 | 09:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM