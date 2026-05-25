World Thyroid Day: थायरॉईडचा ‘सायलेंट गेम’; थकवा, वजन बदल…; शरीर देत असलेल्या ‘या’ इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष नको, अशी ओळखा लक्षणे

थकवा हे एक सामान्य लक्षण आहे, ज्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. प्रत्येकालाच कधी ना कधी थकवा जाणवतो, मात्र सतत थकवा जाणवत असल्यास त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कारण हे थायरॉईड समस्या, अॅनिमिया, मधुमेह, हृदयविकार, संसर्ग, पोषणाची कमतरता किंवा इतर आजारांचे संकेत असू शकतात. याशिवाय, सततचा थकवा मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांचेही लक्षण असू शकतो. विशेषतः जेव्हा तो दैनंदिन कामांमध्ये अडथळा निर्माण करतो, तेव्हा चिंता किंवा नैराश्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अचानक वजन वाढणे किंवा कमी होणे यामागील कारण समजून घेणे आवश्यक आहे. वजनातील बदल हे थायरॉईड बिघाड, चयापचयातील (मेटाबॉलिझम) समस्या, मधुमेह, पचनसंस्थेचे आजार, संसर्ग किंवा कर्करोगाशी संबंधित असू शकतात. दीर्घकाळ भूक न लागणे, अचानक विशिष्ट पदार्थांची तीव्र इच्छा होणे किंवा खाल्ल्यानंतर लगेच पोट भरल्यासारखे वाटणे, तसेच कायम थकवा किंवा पचनाशी संबंधित समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
पोट फुगणे, अॅसिडिटी, बद्धकोष्ठता, पोटदुखी किंवा पचनक्रियेमध्ये बदल यांसारख्या समस्यांकडे अनेकजण किरकोळ म्हणून पाहतात आणि स्वतःच उपचार करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, या समस्या अनेक आठवडे टिकून राहत असतील किंवा वारंवार होत असतील, तर त्यामागे आंत्रदाह (इन्फ्लेमेटरी बाऊल डिसऑर्डर), यकृताचे आजार, अन्नाची असहिष्णुता, पित्ताशयातील खडे किंवा पचनसंस्थेशी संबंधित गुंतागुंत असू शकते.
आजच्या धावपळीच्या जीवनात झोपेच्या समस्या आणि दीर्घकालीन ताणतणाव सामान्य झाले आहेत. झोप न लागणे (इन्सोम्निया) आणि सततचा ताण यामुळे हार्मोन्सचे संतुलन, चयापचय, हृदयाचे आरोग्य आणि रोगप्रतिकारक शक्ती यावर परिणाम होऊ शकतो. अतिरिक्त ताणामुळे डोकेदुखी, अपचन, स्नायूंमध्ये ताण, उच्च रक्तदाब आणि एकाग्रता कमी होणे यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात. या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा, मधुमेह आणि मानसिक आजारांचा धोका वाढू शकतो.
शरीर कोणत्याही आजाराचा इशारा न देता अचानक आजारी पडत नाही. त्यामुळे शरीर देत असलेल्या संकेतांकडे लक्ष देणे, आरोग्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करणे आणि वेळेवर वैद्यकीय उपचार घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नियमित आरोग्य तपासणी, रक्त चाचण्या आणि डॉक्टरांचा नियमित सल्ला हे चांगल्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
