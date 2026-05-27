Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Maharashtra Junior Colleges Biometric Attendance Mandatory Coaching Classes

Biometric Attendance: विद्यार्थ्यांची ७५% उपस्थिती अनिवार्य! कॉलेजमधील बोगस हजेरी रोखण्यासाठी शासनाचा १०० कोटींचा ‘हा’ आहे प्लॅन

Updated On: May 27, 2026 | 01:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

Biometric Attendance: महाराष्ट्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये कोचिंग क्लासेसचा 'इंटिग्रेटेड पॅटर्न' रोखण्यासाठी बायोमॅट्रिक उपस्थिती अनिवार्य. ७५% उपस्थितीचा नियम आणि सरकारच्या १०० कोटींच्या आराखड्याची माहिती वाचा.

Biometric Attendance

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Junior College Biometric Attendance:राज्यातील महानगरपालिकांमधील कनिष्ठ महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेचे इंटिग्रेटेड स्ट्रक्चर तोडण्यासाठी आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. आता सर्व कॉलेजमध्ये बायोमॅट्रिक सिस्टीम अनिवार्य करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची माहिती आता थेट जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमिक आणि संचालक कार्यालय तसेच राज्य मंडळाला दिसणार आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, कोल्हापूर, संभाजीनगर, नाशिक अशा अनेक महानगरांमध्ये गेल्या काही वर्षापासून कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची केवळ कागदोपत्री उपस्थिती राहत आहे. विद्यार्थी आणि पालकांकडून नीट, जेईई आणि सीईटीचा अभ्यास करण्यासाठी कोचिंग क्लासला प्राधान्य दिले जात आहे. हा प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने अनेकांचे गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत.

INSPIRE Scholarship: १२ वी नंतर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी कशी मिळणार ८०,००० रुपयांची स्कॉलरशिप? जाणून घ्या पात्रता निकष!

विद्यार्थ्यांची कॉलेजांमधील ७५% टक्के उपस्थिती अनिवार्य

या क्लासचा मुख्य उद्देश स्पर्धा परीक्षांचे शिक्षण देणे असल्याने परीक्षेत उत्तम गुण मिळवण्यासाठी क्लासच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. नामांकित वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात मोजक्याच जागा असल्याकारणाने चांगले गुण मिळवण्याकरिता विद्यार्थ्यांबरोबर पालकही या गैरमार्गावर जात आहेत. त्यामुळे नीट पेपरफुटीसारखी प्रकरणे घडत आहेत. यासर्व गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची कॉलेजांमधील ७५% टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासनाकडून बायोमेट्रीक सिस्टीमवर १०० कोटीची गुंतवणूक

विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तपासण्यासाठी राज्यातील ९,५९१ कॉलेजांमध्ये बायोमेट्रीक सिस्टीम लावण्यासाठी चर्चा सुरू झाली असून त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा खर्च येणे अपेक्षित आहे. तसेच या खर्चाला शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाल्यास तातडीने प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यामुळे कोचिंग क्लासवाल्यांच्या पॅटर्नला चाप बसवण्यासाठी शासनाने हा १०० कोटींचा आराखडा तयार केला असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

Padma Shri Awards: देशातील सर्वोच्च सन्मान ‘पद्मश्री’ पुरस्काराची निवड कशी होते? सर्वसामान्य नागरिकही करू शकतात का शिफारस?

Web Title: Maharashtra junior colleges biometric attendance mandatory coaching classes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 01:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

School Dropout: युनिसेफच्या सर्वेक्षणातील धक्कादायक वास्तव! ‘या’ कारणास्तव ६ वी ते ८ वी दरम्यान मुली शाळा सोडतात
1

School Dropout: युनिसेफच्या सर्वेक्षणातील धक्कादायक वास्तव! ‘या’ कारणास्तव ६ वी ते ८ वी दरम्यान मुली शाळा सोडतात

Fuel Crisis:आठवड्यातून फक्त ३ दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरणार? वाढत्या डिझेल-पेट्रोल दरांमुळे सरकारकडे नवा प्रस्ताव!
2

Fuel Crisis:आठवड्यातून फक्त ३ दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरणार? वाढत्या डिझेल-पेट्रोल दरांमुळे सरकारकडे नवा प्रस्ताव!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Biometric Attendance: विद्यार्थ्यांची ७५% उपस्थिती अनिवार्य! कॉलेजमधील बोगस हजेरी रोखण्यासाठी शासनाचा १०० कोटींचा ‘हा’ आहे प्लॅन

Biometric Attendance: विद्यार्थ्यांची ७५% उपस्थिती अनिवार्य! कॉलेजमधील बोगस हजेरी रोखण्यासाठी शासनाचा १०० कोटींचा ‘हा’ आहे प्लॅन

May 27, 2026 | 01:33 PM
पांढऱ्या भातातून शरीराला मिळेल विटामिन B-12! उन्हाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, पचनक्रिया राहील मजबूत

पांढऱ्या भातातून शरीराला मिळेल विटामिन B-12! उन्हाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, पचनक्रिया राहील मजबूत

May 27, 2026 | 01:28 PM
‘घबाडकुंड’ मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

‘घबाडकुंड’ मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

May 27, 2026 | 01:21 PM
Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

May 27, 2026 | 01:21 PM
अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

May 27, 2026 | 01:20 PM
Supreme Court News: ‘SIR’ प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

Supreme Court News: ‘SIR’ प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

May 27, 2026 | 01:17 PM
FRCVProject: रशिया फेडणार भारताचे कर्ज! भारतीय लष्कराच्या 3600 रणगाड्यांचे होणार ‘महाबली’त रूपांतर, ‘असा’ आहे प्लॅन

FRCVProject: रशिया फेडणार भारताचे कर्ज! भारतीय लष्कराच्या 3600 रणगाड्यांचे होणार ‘महाबली’त रूपांतर, ‘असा’ आहे प्लॅन

May 27, 2026 | 01:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM