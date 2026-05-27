Biometric Attendance: विद्यार्थ्यांची ७५% उपस्थिती अनिवार्य! कॉलेजमधील बोगस हजेरी रोखण्यासाठी शासनाचा १०० कोटींचा ‘हा’ आहे प्लॅन

Junior College Biometric Attendance:राज्यातील महानगरपालिकांमधील कनिष्ठ महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेचे इंटिग्रेटेड स्ट्रक्चर तोडण्यासाठी आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी शिक्षण विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. आता सर्व कॉलेजमध्ये बायोमॅट्रिक सिस्टीम अनिवार्य करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची माहिती आता थेट जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमिक आणि संचालक कार्यालय तसेच राज्य मंडळाला दिसणार आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, कोल्हापूर, संभाजीनगर, नाशिक अशा अनेक महानगरांमध्ये गेल्या काही वर्षापासून कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची केवळ कागदोपत्री उपस्थिती राहत आहे. विद्यार्थी आणि पालकांकडून नीट, जेईई आणि सीईटीचा अभ्यास करण्यासाठी कोचिंग क्लासला प्राधान्य दिले जात आहे. हा प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने अनेकांचे गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत.
या क्लासचा मुख्य उद्देश स्पर्धा परीक्षांचे शिक्षण देणे असल्याने परीक्षेत उत्तम गुण मिळवण्यासाठी क्लासच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. नामांकित वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात मोजक्याच जागा असल्याकारणाने चांगले गुण मिळवण्याकरिता विद्यार्थ्यांबरोबर पालकही या गैरमार्गावर जात आहेत. त्यामुळे नीट पेपरफुटीसारखी प्रकरणे घडत आहेत. यासर्व गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची कॉलेजांमधील ७५% टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तपासण्यासाठी राज्यातील ९,५९१ कॉलेजांमध्ये बायोमेट्रीक सिस्टीम लावण्यासाठी चर्चा सुरू झाली असून त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा खर्च येणे अपेक्षित आहे. तसेच या खर्चाला शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळाल्यास तातडीने प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यामुळे कोचिंग क्लासवाल्यांच्या पॅटर्नला चाप बसवण्यासाठी शासनाने हा १०० कोटींचा आराखडा तयार केला असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
