Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • The Body Will Get Vitamin B 12 From White Rice Make This Tasty Food In Traditional Way In Summer Digestion Will Be Strong

पांढऱ्या भातातून शरीराला मिळेल विटामिन B-12! उन्हाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, पचनक्रिया राहील मजबूत

Updated On: May 27, 2026 | 01:28 PM IST
जाहिरात
सारांश

विटामिन बी १२ ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात भात कांजी किंवा दही भाताचे सेवन करावे. यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. उन्हाळयाच्या दिवसांमध्ये दह्यापासून बनवलेले पदार्थ शरीराला भरपूर पोषण देतात.

पांढऱ्या भातातून शरीराला मिळेल विटामिन B-12! उन्हाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवा 'हा' चविष्ट पदार्थ, पचनक्रिया राहील मजबूत

पांढऱ्या भातातून शरीराला मिळेल विटामिन B-12! उन्हाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवा 'हा' चविष्ट पदार्थ, पचनक्रिया राहील मजबूत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

विटामिन बी १२ च्या कमतरतेची लक्षणे?
विटामिन बी १२ वाढवण्यासाठी काय खावे?
भात कांजी बनवण्याची सोपी रेसिपी? 

दीर्घकाळ निरोगी आणि आनंदी राहण्यासाठी शरीराला सर्वच घटकांची सारखीच आवश्यकता असते. विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी १२ घटक शरीराला भरपूर पोषण देतात. पण धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांचा अभाव, पाण्याची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा अभाव शरीरात निर्माण झाल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. शरीरात विटामिन बी १२ ची पातळी कमी झाल्यानंतर थकवा, अशक्तपणा आणि मज्जासंस्थेसंबंधित समस्या उद्भवू लागतात. विटामिन बी १२ शरीरासाठी खूप जास्त महत्वाचे आहे. शरीरात रक्तपेशीची वाढ करणे, डिएनए तयार करणे आणि हाडांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी शरीरात आवश्यक प्रमाणात विटामिन बी १२ असणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला विटामिन बी १२ ची पातळी वाढवण्यासाठी कोणत्या पदार्थाचे आहारात सेवन करावे, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

१० दिवस चहा कॉफी पिणे पूर्णपणे बंद केल्यास शरीरात दिसून येतील ‘हे’ बदल, सुधारेल झोपेची गुणवत्ता

विटामिन बी १२ कमी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

थकवा, अशक्तपणा
खूप जास्त झोप येणे
दात हिरड्यांमध्ये वेदना
हाडांमध्ये वेदना आणि कटकट आवाज
मज्जासंस्थेसंबंधित आजार

विटामिन बी १२ कसे वाढवावे?

शरीरात विटामिन बी १२ ची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर मांसाहारी पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. पण असे नसून शाहाकारी पदार्थांचे सेवन करून सुद्धा शरीरात निर्माण झालेली विटामिन बी १२ ची कमतरता भरून काढू शकता. दैनंदिन आहारात भातापासून बनवलेल्या दही कांजीचे सेवन करावे. याला दही भात सुद्धा म्हंटले जाते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीर हायड्रेट आणि फ्रेश ठेवण्यासाठी दही भात खावा. महिनाभरात आहारात दही भात किंवा भातापासून बनवलेल्या कांजीचे सेवन केल्यास शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी होईल. दही खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि आतड्यांमध्ये चांगले विषाणू वाढण्यास मदत होते.

Smart Trick To Store Vegetables : कडक उन्हातही भाज्या होणार नाहीत खराब, FSSAI ने सांगितली साठवण्याची योग्य पद्धत

भात कांजी बनवण्याची सोपी रेसिपी:

भात कांजी बनवण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये, मोठ्या वाटीमध्ये भात घेऊन त्यात एक ते दोन ग्लास ताक मिक्स करा. त्यानंतर तयार केलेले मिश्रण रात्रभर ठेवून द्या. सकाळी दह्याच्या मिश्रणात बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, कांदा, कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा. भाताची चव आणखीनच वाढवण्याची तुम्ही फोडणी सुद्धा देऊ शकता. रात्रभर ठेवलेल्या भातामध्ये लॅक्टोबॅसिलस सारखे बॅक्टेरिया वाढतात, ज्यामुळे शरीराला फायदे होतात. कांजी तयार करण्यासाठी शक्यतो मातीच्या भांड्याचा वापर करावा. महिनाभर नियमित भात कांजी खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषण मिळेल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पांढऱ्या भातापासून शरीराला विटामिन B-12 मिळू शकते का?

    Ans: फर्मेंटेड किंवा पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेल्या काही भाताच्या पदार्थांमधून शरीराला उपयुक्त पोषक घटक मिळू शकतात.

  • Que: उन्हाळ्यात भाताचे पारंपरिक पदार्थ खाणे फायदेशीर ठरते का?

    Ans: होय. असे पदार्थ शरीराला थंडावा देण्यास आणि पचन सुधारण्यास मदत करू शकतात.

  • Que: उन्हाळ्यात कोणते भाताचे पदार्थ खाणे फायदेशीर ठरते?

    Ans: पेज, दहीभात, आंबील आणि फर्मेंटेड भाताचे पदार्थ शरीराला हलके आणि थंड ठेवण्यास मदत करू शकतात.

Web Title: The body will get vitamin b 12 from white rice make this tasty food in traditional way in summer digestion will be strong

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 01:28 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पांढऱ्या भातातून शरीराला मिळेल विटामिन B-12! उन्हाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, पचनक्रिया राहील मजबूत

पांढऱ्या भातातून शरीराला मिळेल विटामिन B-12! उन्हाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, पचनक्रिया राहील मजबूत

May 27, 2026 | 01:28 PM
‘घबाडकुंड’ मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

‘घबाडकुंड’ मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

May 27, 2026 | 01:21 PM
Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

May 27, 2026 | 01:21 PM
अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

May 27, 2026 | 01:20 PM
Supreme Court News: ‘SIR’ प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

Supreme Court News: ‘SIR’ प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

May 27, 2026 | 01:17 PM
FRCVProject: रशिया फेडणार भारताचे कर्ज! भारतीय लष्कराच्या 3600 रणगाड्यांचे होणार ‘महाबली’त रूपांतर, ‘असा’ आहे प्लॅन

FRCVProject: रशिया फेडणार भारताचे कर्ज! भारतीय लष्कराच्या 3600 रणगाड्यांचे होणार ‘महाबली’त रूपांतर, ‘असा’ आहे प्लॅन

May 27, 2026 | 01:13 PM
Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश

Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश

May 27, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM