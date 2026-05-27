अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

Byju Raveendran In Jail : BYJU’S ही भारतातील सर्वात चर्चेत राहिलेल्या EdTech कंपन्यांपैकी एक मानली जाते. ऑनलाइन शिक्षण क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणणाऱ्या या कंपनीने काही वर्षांत प्रचंड वेगाने वाढ केली आणि देशातील स्टार्टअप जगतात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. भारतातील अत्यंत प्रतिष्ठित स्टार्टअप्सपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या Byju’s एडटेक कंपनीचे संस्थापक बायजू रवींद्रन यांच्याबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सिंगापूरच्या एका न्यायालयात रवींद्रन यांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. पण नेमकं का? किती दिवसांचा कारावास ? नेमकं प्रकरण काय समजून घेऊयात.
माध्यमांमधील वृत्तांनुसार, सिंगापूरमधील एका न्यायालयाने रवींद्रन यांना ‘बीअर इन्व्हेस्टको प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीवरील आपली कायदेशीर मालकी सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही कंपनी एका संबंधित कंपनीमध्ये शेअर्स धारण करते. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे स्वतःला स्वाधीन करण्याचाही आदेश दिला आहे. शिवाय, रवींद्रन यांना ९०,००० सिंगापूर डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ७०,५०० अमेरिकन डॉलर्स इतका कायदेशीर खर्चही अदा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने 6 महिन्यांची कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, एप्रिल २०२४ पासून रवींद्रन यांनी आपल्या मालमत्तेशी संबंधित न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे वारंवार उल्लंघन केले; याच कारणामुळे त्यांना कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
रविंद्रन यांच्या मालमत्तेबद्दल बोलायचे झाल्यास, २०२४ च्या ‘फोर्ब्स अब्जाधीश निर्देशांका’नुसार, एक वर्षापूर्वी विशिष्टतः ४ एप्रिल २०२३ रोजी त्यांची एकूण संपत्ती २.१ अब्ज डॉलर्स म्हणजे अंदाजे १७,५४५ कोटी रुपये इतकी होती. त्यानंतर, या वर्षी फोर्ब्सने आपल्या मागील वर्षाच्या यादीतून चार व्यक्तींना वगळले; या गटात रविंद्रन यांचाही समावेश होता. ‘ब्लॅकरॉक’ने ‘बायजूस’चे Valuation कमी करून १ अब्ज डॉलर्सवर आणले आहे; हे मूल्यांकन २०२२ मधील २२ अब्ज डॉलर्सच्या मूल्यांकनाच्या अगदी विपरीत आणि धक्कादायक आहे. परिस्थिती आता अशा वळणावर येऊन पोहोचली आहे की, बायजूसच्या Shareholders नी रविंद्रन यांना ‘सीईओ’ पदावरून हटवण्यासाठी मतदानही केलं आहे. सध्या, रविंद्रन यांची एकूण संपत्ती शून्य झाली आहे. त्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीत त्यांना मोठ्या धक्क्याला सामोरं जावं लागत आहे.
