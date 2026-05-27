Padma Shri Awards: देशातील सर्वोच्च सन्मान ‘पद्मश्री’ पुरस्काराची निवड कशी होते? सर्वसामान्य नागरिकही करू शकतात का शिफारस?

Updated On: May 27, 2026 | 12:02 PM IST
Padma Shri Awards: भारतातील चौथा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या 'पद्मश्री' पुरस्काराची संपूर्ण माहिती. रोहित शर्मा, आर माधवनसह विजेत्यांची यादी, निवड प्रक्रिया आणि पात्रता निकष सविस्तर वाचा.

Padma Shri Awards: देशात दरवर्षी अनेक लोक आपल्या उल्लेखनीय कर्तुत्वाने आणि कौशल्याने अशी ओळख निर्माण करतात, जी समाजासाठी प्रेरणादायी ठरते. अशा व्यक्तींचा गौरव करण्यासाठी ‘पद्म पुरस्कार’ दिला जातो. यामध्ये ‘पद्मश्री’ हा देशातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पद्म पुरस्कार सोहळ्यात अनेक क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तीमत्त्वांना सन्मानित करण्यात आले आहे.

पद्मश्री हा भारत सरकारचा अत्यंत प्रतिष्ठित मानला जाणारा सन्मान आहे. या पुरस्काराची सुरुवात वर्ष १९५४ मध्ये झाली होती. कला, साहित्य, शिक्षण, विज्ञान, क्रीडा, वैद्यकीय, समाजसेवा किंवा इतर क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना हा सन्मान दिला जातो.

हा सन्मान का दिला जातो?

आपल्या कार्याने समाज आणि देशाला नवी दिशा देणाऱ्या व्यक्तींना ओळख मिळवून देणे, हा या पुरस्काराचा उद्देश आहे. अनेकदा प्रसिद्धीच्या झोक्यात न येता वर्षांनुवर्षे आपल्या क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणारे लोकही या सन्मानापर्यंत पोहोचतात.

विशेष म्हणजे या पुरस्कारासाठी थेट भरती प्रक्रिया किंवा कोणतीही परिक्षा नसते. यासाठी व्यक्तीचे काम आणि त्याचे योगदान या आधारावरच त्याची निवड केली जाते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणताही भारतीय नागरिक या सन्मानासाठी नामांकित केला जाऊ शकतो.

पद्मश्री मिळवण्यासाठी कोणती पात्रता आवश्यक आहे?

  • कोणत्याही क्षेत्रात दीर्घकाळ उत्कृष्ट काम करणे.
  • समाज आणि देशासाठी विशेष योगदान देणे.
  • जनमानसात सन्मानजनक ओळख असणे.
  • आपल्या कार्यातून इतरांना प्रेरित करणे.
  • राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण करणे.
निवड प्रक्रिया कशी होते?

पद्म पुरस्कारांसाठी सर्वसामान्य नागरिक कोणत्याही पात्र व्यक्तीच्या नावाची शिफारस करु शकतात. यानंतर गृह मंत्रालयाची (Ministry of Home Affairs) एक विशेष समिती सर्व नावांची सखोल पडताळणी करते. अंतिम मंजुरी राष्ट्रपतींकडून दिली जाते. त्यानंतर प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पुरस्कार विजेत्यांच्या नवांची घोषणा केली जाते.

नुकताच ‘या’ लोकांना पद्मश्री सन्मान मिळाला

  • रोहित शर्मा (क्रीडा)
  • हरमप्रीत कौर (क्रीडा)
  • आर माधवन (चित्रपट)
  • मुम्मुटी (चित्रपट)
  • धर्मोंद्र (चित्रपट)
  • प्रोसेनजीत चटर्जी (चित्रपट)
  • सतीश शाह अलका याज्ञिक (संगीत)
पद्मश्री विजेत्यांना काय मिळते?

हा पुरस्कारात विजेत्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते एक पदक (मेडल) आणि सन्मानपत्र दिले जाते. परंतु, यासोबत कोणतीही रोख रक्कम दिली जात नाही. तरीही, या पुरस्काराची प्रतिष्ठा आणि मान अत्यंत मोठा आहे.

 

Published On: May 27, 2026 | 12:02 PM

गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! स्वस्तात शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी, सरकार Coal India मधील आपली हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत

World Hunger Day : प्रगतीच्या गप्पा मारणाऱ्या जगात आजही कोट्यवधी लोक भुकेने व्याकुळ; 'या' दिनानिमित्त 'शून्य भूक' ध्येयाची गरज

Mumbai Hospital News: सात महिन्यांच्या चिमुकल्याने गिळले 'कृष्ण' लॉकेट, डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीतून वाचवला जीव

इक्ष्वाकू वंशाची स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या अयोध्या आणि सूर्यवंशाचा इतिहास

हिंदी-मराठी इंडस्ट्रीत अधिराज्य, क्रॉसओव्हर क्वीन ठरतेय सई ताम्हणकर!

देशी कंपनीचा धमाका! 12 हजारांहून कमी किंमतीत नवा Lava फोन लाँच… तगडी बॅटरी आणि 120Hz डिस्प्लेने सुसज्ज

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

