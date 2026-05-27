INSPIRE Scholarship: १२ वी नंतर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी कशी मिळणार ८०,००० रुपयांची स्कॉलरशिप? जाणून घ्या पात्रता निकष!

Updated On: May 27, 2026 | 12:48 PM IST
सारांश

INSPIRE Scholarship for Students: केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागातर्फे (DST) दिली जाणारी 'इन्स्पायर स्कॉलरशिप' २०२६ ची संपूर्ण माहिती. १२ वी नंतर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी ८०,००० रुपयांची मदत आणि अर्ज प्रक्रिया वाचा.

INSPIRE Scholarship for Science Students: देशातील लाखो विद्यार्थी १२ वी नंतर पुढील उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पाहतात. परंतु, अनेकदा अर्थिक अडचण त्यांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरतो. विशेषत: सायन्स स्ट्रीमच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचा खर्च उचलणे सोपे नसते. अशा विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून ही स्कॉलरशिप दिली जाते. चला तर मग जाणून घेऊया या स्कॉलरशिपबद्दल सविस्तर…

विज्ञान क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना पुढे जाण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागातर्फे (DST) ‘इन्स्पायर स्कॉलरशिप’ (INSPIRE Scholarship for Higher Education) दिली जाते. भविष्यात शास्त्रज्ञ बनून देशाच्या विकासात योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करणे, हा यामागचा हेतू आहे.

किती मिळते स्कॉलरशिप?

केंद्र सरकारच्या या शिष्यवृत्तीअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ८०,००० रुपये रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर विज्ञान शाखेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांना मिळते. विशेष म्हणजे यासाठी कोणतीही पात्रता परीक्षा नाही.

कोण करू शकतो अर्ज? (पात्रता निकष)

  • या स्कॉलरशिपला अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वय १७ ते २२ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
  • विद्यार्थी विज्ञानाशी संबंधित विषयांमध्ये शिक्षण घेत असावा.
  • विद्यार्थ्याचे १२ वीच्या बोर्ड परीक्षेत मिळालेले गुण हे केंद्रीय किंवा राज्य बोर्डाच्या टॉप-१% (Top 1%) विद्यार्थ्यांमध्ये असणे आवश्यक आहे.
  • याशिवाय JEE Main, JEE Advanced किंवा NEET परीक्षेत टॉप १०,००० रँक मिळवणारे विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र असतात.
  • IISER, NISER, DAE-CBS सारख्या नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवणारे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात.
  • KVPY, NTSE, JBNSTS किंवा सायन्स ऑलिम्पियाडमध्ये यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
या स्कॉलरशिपचा विज्ञान शाखेतील फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथेमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टॅटिस्टिक्स, जिओलॉजी. अ‍ॅस्ट्रोफिजिक्स आणि अ‍ॅस्ट्रोनॉमी विषयांच्या विद्यार्थ्यांना फायदा मिळू शकतो.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांना ‘इन्स्पायर’च्या (INSPIRE) अधिकृत पोर्टलवर जाऊन स्वत:चे प्रोफाईल तयार करावे लागेल. त्यानंतर १२ वीची मार्कशीट, रँक प्रमाणपत्र किंवा प्रवेश परीक्षेशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्याच्या स्वत:च्या नावावर स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये बचत खाते (Savings Account) असणे आवश्यक आहे, कारण या स्कॉलरशिपची रक्कम थेट याच खात्यात जमा होते

Published On: May 27, 2026 | 12:48 PM

