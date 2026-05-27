  • Horrific Accident At Kanhe Phata Teacher Heading For Census Duty Dies On The Spot

Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

Updated On: May 27, 2026 | 01:21 PM IST
सारांश

दीपाली तांबे या मंचर येथील रहिवासी असून त्या शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. शासनाच्या जनगणना संदर्भातील कामासाठी त्या सकाळी वाहनाने निघाल्या होत्या. दरम्यान, पुणे-मुंबई महामार्गालगत कान्हे फाटा परिसरात त्यांच्या वाहनाला भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनरने जोरदार धडक दिली.

विस्तार

वडगाव मावळ : शासकीय जनगणना कामासाठी जात असलेल्या एका शिक्षिकेचा भरधाव कंटेनरच्या धडकेत जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना कान्हे फाटा येथे घडली. या दुर्घटनेत दीपाली सुजित तांबे (रा. मंचर) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, या घटनेमुळे मावळ तालुक्यासह परिसरासह शिक्षण क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपाली तांबे या मंचर येथील रहिवासी असून त्या शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. शासनाच्या जनगणना संदर्भातील कामासाठी त्या सकाळी वाहनाने निघाल्या होत्या. दरम्यान, पुणे-मुंबई महामार्गालगत कान्हे फाटा परिसरात त्यांच्या वाहनाला भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनरने जोरदार धडक दिली. अपघात इतका भीषण होता की, वाहनाचा मोठ्या प्रमाणात चुराडा झाला आणि दीपाली तांबे यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. तसेच पोलिसांनाही तत्काळ माहिती देण्यात आली.

दरम्यान, घटनास्थळी पोलीस दाखल झाल्यानंतर पंचनामा करून मृतदेह पुढील तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. अपघातानंतर काही काळ परिसरात वाहतूक कोंडीही निर्माण झाली होती. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करत कंटेनर चालकाविरोधात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

तांबे यांच्या मृत्यूने हळहळ व्यक्त

दीपाली तांबे या कर्तव्यदक्ष आणि विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय शिक्षिका म्हणून ओळखल्या जात होत्या. शासकीय जबाबदारी पार पाडण्यासाठी जात असतानाच त्यांचा दुर्दैवी अंत झाल्याने शिक्षक वर्गातून तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे. मंचर परिसरातही या घटनेनंतर शोककळा पसरली असून, अनेकांनी सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली आहे. या घटनेमुळे महामार्गावरील भरधाव अवजड वाहनांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, नागरिकांकडून कठोर वाहतूक नियंत्रण आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची मागणी केली जात आहे.

दुचाकी धडकून एकाचा मृत्यू

दुसऱ्या एका घटनेत, काशिळ ते पाली मार्गावर शिरगाव हद्दीत रस्त्यावर पडलेल्या डांबराच्या ढिगाला दुचाकी धडकल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी रात्री घडली. शिवाजी पवार (वय ५०, रा. कोर्टी ता. कराड) असे मृत्यू झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे.

Published On: May 27, 2026 | 01:21 PM

'घबाडकुंड' मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

May 27, 2026 | 01:21 PM
अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

Supreme Court News: 'SIR' प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

FRCVProject: रशिया फेडणार भारताचे कर्ज! भारतीय लष्कराच्या 3600 रणगाड्यांचे होणार 'महाबली'त रूपांतर, 'असा' आहे प्लॅन

Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश

Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

