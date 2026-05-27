Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

वडगाव मावळ : शासकीय जनगणना कामासाठी जात असलेल्या एका शिक्षिकेचा भरधाव कंटेनरच्या धडकेत जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना कान्हे फाटा येथे घडली. या दुर्घटनेत दीपाली सुजित तांबे (रा. मंचर) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, या घटनेमुळे मावळ तालुक्यासह परिसरासह शिक्षण क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपाली तांबे या मंचर येथील रहिवासी असून त्या शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. शासनाच्या जनगणना संदर्भातील कामासाठी त्या सकाळी वाहनाने निघाल्या होत्या. दरम्यान, पुणे-मुंबई महामार्गालगत कान्हे फाटा परिसरात त्यांच्या वाहनाला भरधाव वेगाने येणाऱ्या कंटेनरने जोरदार धडक दिली. अपघात इतका भीषण होता की, वाहनाचा मोठ्या प्रमाणात चुराडा झाला आणि दीपाली तांबे यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. तसेच पोलिसांनाही तत्काळ माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, घटनास्थळी पोलीस दाखल झाल्यानंतर पंचनामा करून मृतदेह पुढील तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. अपघातानंतर काही काळ परिसरात वाहतूक कोंडीही निर्माण झाली होती. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करत कंटेनर चालकाविरोधात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
तांबे यांच्या मृत्यूने हळहळ व्यक्त
दीपाली तांबे या कर्तव्यदक्ष आणि विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय शिक्षिका म्हणून ओळखल्या जात होत्या. शासकीय जबाबदारी पार पाडण्यासाठी जात असतानाच त्यांचा दुर्दैवी अंत झाल्याने शिक्षक वर्गातून तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे. मंचर परिसरातही या घटनेनंतर शोककळा पसरली असून, अनेकांनी सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली आहे. या घटनेमुळे महामार्गावरील भरधाव अवजड वाहनांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, नागरिकांकडून कठोर वाहतूक नियंत्रण आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची मागणी केली जात आहे.
दुचाकी धडकून एकाचा मृत्यू
दुसऱ्या एका घटनेत, काशिळ ते पाली मार्गावर शिरगाव हद्दीत रस्त्यावर पडलेल्या डांबराच्या ढिगाला दुचाकी धडकल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी रात्री घडली. शिवाजी पवार (वय ५०, रा. कोर्टी ता. कराड) असे मृत्यू झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे.