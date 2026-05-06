Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Maharashtra Ssc Result 2026 Date How To Check 10th Board Result

Maharashtra SSC Result 2026:दहावीचा निकाल ‘या’ दिवशी? निकाल पाहण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट आणि सोप्या स्टेप्स पहा एका क्लिकवर..

Maharashtra SSC Result 2026: महाराष्ट्र दहावी निकाल २०२६ कधी लागणार? बारावीच्या निकालानंतर आता दहावीच्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपणार आहे. मे महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात निकाल लागण्याची शक्यता आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 12:18 PM
Maharashtra SSC Result 2026

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी
  • ‘या’ दिवशी दहावीचा निकाल लागण्याची शक्यता
  • दहावीचा निकाल पाहण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट
  • दहावीचा निकाल कसा पाहाल? जाणून घ्या सोप्या स्टेप्स
Maharashtra SSC Result 2026: महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावी इयत्तेच्या परीक्षेचा निकाल २ मे रोजी जाहीर झाला असून आता दहावी बोर्ड परीक्षेचा निकाल केव्हा लागणार याकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. आता दहावीच्या परीक्षा होऊन जवळपास दीड महिना उलटून गेला आहे. त्यामुळे बारावीनंतर दहावीच्या परीक्षेचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता आहे.

New Curriculum Framework: दुसरी, तिसरी, चौथीनंतर आता सहावीचाही अभ्यासक्रम बदलला; दादा भुसे यांनी काय दिली माहिती?

दहावीचा निकाल या दिवशी लागण्याची शक्यता (SSC Result 2026 Tentative Date)

महाराष्ट्र राज्य बोर्डाकडून (MSBSHSE)  दहावीचा निकाल बारावीच्या निकालानंतर लगेचच लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. बारावीचा निकाल मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तर दहावीचा निकाल लगेचच १० ते १२ दिवसात म्हणजेच दुसऱ्या ते तिसऱ्या आठवड्यात कधीही लागू शकतो.

दहावी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरू

सध्या दहावी बोर्डाच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरू आहे. लवकरच ही तपासणी पूर्ण होऊन लगेचच दहावी बोर्डाचा निकाल जाहीर होऊ शकतो. तुम्ही दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ऑनलाइन पद्धतीने चेक करु शकता. यासाठी बोर्डाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलो करून निकाल चेक करा.

CBSE 12th Board Exam Result 2026: निकाल मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात? गुणांच्या चिंतेत पालकांनी काय करावे?

दहावीचा निकाल पाहण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट

  1. mahresult.nic.in
  2. sscresult.mkcl.org (१० वी साठी)
  3. mahahsscboard.in

दहावीचा निकाल कसा पाहाल?

सर्व प्रथम महाराष्ट्र बोर्डाच्या  mahahsscboard.in  या संकेतस्थळाला भेट द्या.

या नंतर होमपेजवर लॉग इन करण्यासाठी तुम्ही तुमचा बैठक क्रमांक (SEAT NUMBER) आणि आईचे नाव (MOTHER NAME) टाकून माहिती भरा.त्यानंतर (VIEW RESULT) या बटनावर क्लिक करा.

यानंतर तुमचा निकाल तुमच्यासमोर ओपन होईल याची तुम्ही प्रिंट (PRINT) घेऊ शकता.

याचसोबतच डिजिलॉकरवरदेखील तुम्ही तुमचा निकाल पाहू शकता.

 

Web Title: Maharashtra ssc result 2026 date how to check 10th board result

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 12:18 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM