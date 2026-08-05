Rohit Pawar Allegations On SIR Campaign:आपले, संदिग्ध अन् विरोधी!.. भाजपच्या त्या सॉफ्टवेअरबाबत रोहित पवारांचे खळबळजनक ट्विट

Rohit Pawar Allegations On SIR Campaign: महाराष्ट्रात मागील काही महिन्यांपासून विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) मोहिम सुरू आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्यातील मतदारांची पडताळणी आणि नाव नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. घरोघरी जाऊन केली जाणारी ही पडताळणी प्रक्रिया 8 ऑगस्ट रोजी संपणार होती. पण निवडणूक आयोगाने या मोहिमेला 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेता एसआयआर प्रक्रिया १७ ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
राज्यात एसआयआर प्रक्रिया सुरू असतानाच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी काही गंभीर आरोप केले आहे. एसआयआर मोहिम सुरू असतानाच भाजपने आपली समांतर यंत्रणा कामाला लावली असल्याच आहे. भाजपने गावपातळीवरील मतदारांसाठी एक अॅप किंवा एक वेबसाईट तयार केले असून या माध्यमातून मतदारांची वर्गवारी करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. रोहित पवार यांनी ट्विटर एक्सवर एक पोस्ट शेअर करत यांसंबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
काय म्हटलं आहे रोहित पवारांनी ट्विटमध्ये ?
“SIR मोहिम हे एक भयानक प्रकरण असून या माध्यमातून विरोधी विचारांच्या मतदारांची नावे कशी वगळली गेली किंवा भलत्याच ठिकाणी कशी दाखवली गेली हे प. बंगालमध्ये अवघ्या देशाने पाहिलं. एकीकडं हे SIR प्रकरण गाजत असताना आता दुसऱ्या बाजूला भाजपानेही गावपताळीवर आपल्या BLA मार्फत स्वतंत्र यंत्रणा कामाला लावली असून त्यांना दिलेल्या लिंकमध्ये मतदारांची पडताळणी केली जाते आणि ही पडताळणी करताना या लिंकमध्ये मतदारांच्या नावापुढे १. आपले २. संदिग्ध ३. विरोधी असे तीन पर्याय दिलेले आहेत. यापैकी एका पर्यायाची निवड करुन मतदारांची वर्गवारी करण्याचं काम सुरु आहे.
यामुळं काही प्रश्न निर्माण होत आहेत.
१.शासकीय यंत्रणा SIR मोहिम राबवत असेल तर त्याच वेळी भाजपनेही आपली समांतर यंत्रणा या कामी कशी लावली?
२.संदिग्ध आणि विरोधी विचारांच्या मतदारांची नावे वगळण्याचा किंवा त्यांना भलत्याच ठिकाणी दाखवण्यासाठी तर हे केले जात नाही ना?
३.कोणत्याही राजकीय पक्षाला मतदारांच्या वैयक्तिक किंवा गोपनीय रेकॉर्ड्चा वापर करुन स्वतःची समांतर राजकीय मोहिम चालणण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असं कोर्टाने सांगितलं असतानाही भाजप हे कोणत्या अधिकारात करत आहे?
या प्रश्नांची उत्तरं भाजपाने द्यावीत आणि निवडणूक आयोगानेही याची गंभीर दखल घ्यावी..!
SIR मोहिम हे एक भयानक प्रकरण असून या माध्यमातून विरोधी विचारांच्या मतदारांची नावे कशी वगळली गेली किंवा भलत्याच ठिकाणी कशी दाखवली गेली हे प. बंगालमध्ये अवघ्या देशाने पाहिलं. एकीकडं हे SIR प्रकरण गाजत असताना आता दुसऱ्या बाजूला भाजपानेही गावपताळीवर आपल्या BLA मार्फत स्वतंत्र यंत्रणा… pic.twitter.com/W8sVqd6O6p — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 4, 2026
रोहित पवार यांनी या ट्विटसोबत काही फोटोदेखील शेअर केले आहेत. भाजपने त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी एक सॉफ्टवेअर बनवले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भाजप मतदारांची माहिती गोळा करत आहेत. यात तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. यानुसार संबंधित मतदार हा आपल्या विचारांचा आहे का, संदिग्ध आहे का की पूर्णपणे विरोधी विचारांचा आहे. त्याला एकतर यादीतून वगळले जाऊ शकते. यात भाजपच्या विरोधी विचारांचे मतदार असतील त्यांना विरोधी यादीत टाकले जाईल. त्याचे नाव यादीतून वगळले जाईल किंवा त्याला मतदान करू दिले जाणार नाही. हे लोकशाही विरोधी आहे. असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.