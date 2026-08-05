अडीच वर्षांत न्यायालयात केवळ पाच हजेरी; मुंबई हायकोर्टाचा संताप, ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीला जामीन

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सरकारी पक्षाच्या माहितीनुसार, १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहाटे मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी थाॅमस याच्याकडून ६६६ ग्रॅम, ६२९ ग्रॅम आणि ४६७ ग्रॅम वजनाची कोकेनची तीन पाकिटे जप्त करण्यात आली. जप्त करण्यात आलेल्या कोकेनचे एकूण निव्वळ वजन १,४९६ ग्रॅम असून ते एनडीपीएस कायद्यातील १०० ग्रॅमच्या व्यावसायिक प्रमाणापेक्षा खूप जास्त होते.
कॉन्फरन्सिंगद्वारेही सहभागी केले नाही
उच्च न्यायालयाने थॉमस याला कोठडीदरम्यान न्यायालयासमोर हजर करण्याच्या प्रक्रियेतील गभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले. ऑगस्ट २०२३ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत एकूण ७० सुनावण्यांपैकी केवळ पाच वेळाच थॉमस यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्यात आले. उर्वरित सुनावण्यांमध्ये त्यांना ना प्रत्यक्ष हजर करण्यात आले, ना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडण्यात आले. केवळ चार वेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
आरोपीचा मूलभूत हक्क
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपीला न्यायालयासमोर नियमितपणे हजर करणे हा त्याच्या मूलभूत हक्कांचा भाग असून त्यामुळे त्याला न्यायालयासमोर स्वतःच्या तक्रारी मांडण्याची संधी मिळते. थॉमस याला नियमितपणे न्यायालयात न हजर करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या न्याय्य सुनावणीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
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गुन्हा तरीही कोठडीत ठेवता येणार नाही !
गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असले तरी कायद्याने निर्धारित केलेल्या अनिवार्य प्रक्रियांचे उल्लंघन करून आरोपीला कोठडीत ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार, ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रकमेचे एक किंवा दोन जामीनदार देण्याच्या अटीवर थॉमस याची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, अशी माहिती प्रसन्न नंबूदिरी यांनी दिली.
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