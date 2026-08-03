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Tech Tips: स्टोरेज फुल्ल होण्याची चिंता संपली! फोनच्या गॅलरीमध्ये नाही दिसणार WhatsApp चे फोटो-व्हिडिओ, आत्ताच बदला ‘ही’ सेटिंग

Updated On: Aug 03, 2026 | 01:43 PM IST
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सारांश

WhatsApp Settings Updates: व्हॉट्सॲपवरील फोटो, व्हिडीओ आणि इतर फाईल्समुळे तुमच्या स्मार्टफोनची गॅलरी देखील फुल्ल होत आहे का? पण आता चिंता करण्याची गरज नाही. तुम्ही सेटिंगमध्ये एक छोटा बदल करून तुमची ही समस्या सोडवू शकता.

Tech Tips: स्टोरेज फुल्ल होण्याची चिंता संपली! फोनच्या गॅलरीमध्ये नाही दिसणार WhatsApp चे फोटो-व्हिडिओ, आत्ताच बदला 'ही' सेटिंग

Tech Tips: स्टोरेज फुल्ल होण्याची चिंता संपली! फोनच्या गॅलरीमध्ये नाही दिसणार WhatsApp चे फोटो-व्हिडिओ, आत्ताच बदला 'ही' सेटिंग

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विस्तार
  • व्हॉट्सॲपमधील एक सोपी सेटिंग बदलून फोटो आणि व्हिडिओ गॅलरीमध्ये आपोआप सेव्ह होणे बंद करता येते.
  • मीडिया ऑटो-डाउनलोड आणि मीडिया विजिबिलिटी हे दोन्ही पर्याय बंद केल्यास फोनचे स्टोरेज वाचते आणि प्रायव्हसीही वाढते.
  • या सेटिंगनंतर व्हॉट्सॲपवरील अनावश्यक मीडिया गॅलरीमध्ये दिसणार नाही, त्यामुळे वारंवार फोटो डिलीट करण्याची गरज पडणार नाही.
WhatsApp Settings : आपल्याला व्हॉट्सॲपवर रोज अनेक मेसेज येत असतात. यामध्ये फोटो आणि व्हिडीओचा देखील समावेश असतो. हे फोटो आणि व्हिडीओ आपल्या गॅलरीमध्ये आपोआप सेव्ह होतात, ज्यामुळे स्टोरेज फुल्ल होतं. विशेष म्हणजेच, यातील बरेच फोटो आणि व्हिडीओ असे असतात ज्यांचा आपल्याला काहीच फायदा नसतो. मग अशावेळी काय करावे? अनेकजण गॅलरीमधून सतत हे फोटो आणि व्हिडीओ डिलीट करत असतात. मात्र असंच रोज चालू राहिल्यास आपल्याला कंटाळा येऊ लागतो. पण आता तुम्हाला चिंता करण्याची गरज नाही. कारण तुम्ही एक सेटिंग बदलून या समस्येपासून सुटका मिळवू शकता.

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खरं तर व्हॉट्सॲपमध्ये एक डिफॉल्ट सेटिंग असते. या सेटिंगद्वारे व्हॉट्सॲपवर आलेले सर्व फोटो आणि व्हिडीओ फोनच्या गॅलरीमध्ये आपोआप सेव्ह केल जातात. मात्र यामुळे केवळ स्मार्टफोनचे स्टोरेजच फुल्ल होत नाही तर यूजरच्या प्रायव्हसीवर देखील अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मात्र या समस्येपासून सुटका मिळवणं फार कठीण नाही. तुम्ही व्हॉट्सॲप सेटिंगमध्ये बदल करून हि समस्या सोडवू शकता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

व्हॉट्सॲप सेटिंग बदलण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी व्हॉट्सॲप ओपन करा आणि वरच्या उजव्या बाजूला दिसणाऱ्या तीन डॉटवर क्लिक करा आणि सेटिंग ओपन करा.
  • सेटिंगमधील स्टोरेज आणि डेटा पर्यायावर क्लिक करा.
  • आता मिडीया ऑटो डाऊनलोड सेक्शनमध्ये जाऊन फोटो, व्हिडीओ आणि इतर फाईल्स डाऊनलोड करण्यासाठी पर्याय निवडा.
  • जसे की, फोटो, व्हिडीओ आणि इतर फाईल्स डाऊनलोड करण्यासाठी वाय फाय, मोबाइल डेटा, व्हेन रोमिंग असे पर्याय दिसतील आणि यांचा वापर करून कोणता मीडिया तुम्हाला डाऊनलोड करायचा आहे, याचा देखील पर्याय मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार पर्याय निवडू शकता. तसेच ज्यांना स्टोरेजची समस्या आहे, ते नेव्हर पर्याय निवडू शकतात.

मिडीया विजिबिलिटी बंद करण्यासाठी वापरा ही सोपी ट्रिक

केवळ ऑटो डाऊनलोड बंद करणं पुरेसे नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल व्हॉट्सॲपवरील फोटो आणि व्हिडीओ फोनच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊ नयेत, तर त्यासाठी तुम्हाला आणखी एक सेटिंग करावी लागणार आहे. व्हॉट्सॲप ओपन करा आणि वरच्या उजव्या बाजूला दिसणाऱ्या तीन डॉटवर क्लिक करा आणि सेटिंग ओपन करा. आता चॅट पर्यायावर क्लिक करा आणि मिडीया विजिबिलिटी समोर दिसणारा पर्याय बंद करा. आता व्हॉट्सॲपद्वारे पाठवण्यात आलेला कोणताही कंटेट थेट तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह केला जाणार नाही.

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दोन्ही सेटिंग पूर्ण केल्यानंतर व्हॉट्सॲप मीडिया फोनच्या गॅलरीमध्ये दिसत आहे की नाही तपासून घ्या. ही सेटिंग पूर्ण केल्यानंतर आता तुम्हाला फोनच्या स्टोरेजची चिंता करण्याची गरज नाही. कारण आता मीडिया थेट फोनच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह केला जाणार नाही.

Web Title: How to stop saving whatsapp media automatically in smartphone gallery follow this steps tech news marathi

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Published On: Aug 03, 2026 | 01:43 PM

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