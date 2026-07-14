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10th Supplementary Result 2026: इयत्ता १० वी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर! मुलींची बाजी, नागपूर विभाग राज्यात अव्वल

Updated On: Jul 14, 2026 | 04:30 PM IST
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सारांश

MSBSHSE SSC 10th Supplementary Result 2026: महाराष्ट्र राज्य मंडळाने इयत्ता १० वी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. एकूण निकाल २९.५३ टक्के लागला असून विभागनिहाय आकडेवारी, एटीकेटी सवलत आणि गुणपडताळणी फी सविस्तर वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

MSBSHSE SSC 10th Supplementary Result 2026:  महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जून-जुलै २०२६ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) पुरवणी परीक्षेचा निकाल आज (१४ जुलै) दुपारी १ वाजता जाहीर केला. यंदा राज्यातील नऊ विभागीय मंडळांतून परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या ५१,३१३ विद्यार्थ्यांपैकी १५,१५७ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून, एकूण निकालाची टक्केवारी २९.५३ इतकी राहिली आहे.

यंदाच्या पुरवणी परीक्षेसाठी ५२,८८० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ५१,३१३ विद्यार्थी परीक्षेला उपस्थित राहिले. उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये १०,२२४ मुले तर ४,९३३ मुली आहेत. मुलांचा निकाल २७.७५ टक्के, तर मुलींचा निकाल ३४.०६ टक्के लागला असून मुलींनी यंदाही आघाडी कायम राखली आहे.

निकालानुसार, एक किंवा दोन विषयांत अनुत्तीर्ण झालेल्या १८,४८२ विद्यार्थ्यांना एटीकेटी (ATKT) सवलतीद्वारे इयत्ता अकरावीमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही. यंदा खाजगी विद्यार्थ्यांनाही जून-जुलै पुरवणी परीक्षेसाठी नावनोंदणीची संधी देण्यात आली होती. यामुळे मुदतीत अर्ज भरता न आल्याने शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

विभागनिहाय निकालात नागपूर अव्वल

विभागीय मंडळनिहाय निकालात नागपूर विभागाने ४९.४२ टक्के निकालासह प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्यापाठोपाठ नाशिक (४१.४५ टक्के) आणि लातूर (३४.५५ टक्के) विभागांचा क्रमांक लागतो. तर कोकण विभागाचा निकाल सर्वात कमी १२.२६ टक्के राहिला आहे.

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गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रतीसाठी अर्ज

विद्यार्थ्यांना १५ जुलै ते २४ जुलै २०२६ या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने गुणपडताळणी, उत्तरपत्रिकेच्या छायाप्रती आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करता येणार आहेत.

गुणपडताळणी शुल्क: प्रति विषय रुपये ५०,

उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत: प्रति विषय रुपये ४००,

पुनर्मूल्यांकन शुल्क: प्रति विषय रुपये ३००

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माध्यमिक शालान्त दहावी पुरवणी परिक्षा निकाल

तपशील मुले मुली एकूण
नोंदणी झालेले ३७,९२४ १४,९५६ ५२,८८०
प्रविष्ट झालेले ३७,८३१ १४,४८२ ५१,३१३
उत्तीर्ण १०,२२४ ४,९३३ १५,१५७
उत्तीर्ण टक्केवारी २७.७५ ३४.०६ २९.५३

मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत निकालात घट

वर्ष टक्केवारी
जुलै-ऑगस्ट (२०२४) ३६.७८
जुन-जुलै  (२०२५) ३६.४८
जुन-जुलै  (२०२६) २९.५३

Web Title: Msbshse ssc 10th supplementary result 2026 declared pass percentage atkt rules

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Published On: Jul 14, 2026 | 04:30 PM

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