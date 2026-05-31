National Teachers Award:शिक्षण मंत्रालयाकडून ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६’ ची घोषणा; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष

Updated On: May 31, 2026 | 03:21 PM IST
सारांश

National Teachers Award 2026: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ साठी ऑनलाईन अर्ज मागवले आहेत. पात्रता, दोन मुख्य श्रेणी आणि अर्ज प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती येथे वाचा.

National Teachers Award 2026: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६’ साठीची अधिकृत अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रतिष्ठित पुरस्काराच्या माध्यमातून देशभरातील अशा शिक्षकांचा गौरव केला जातो, ज्यांनी अध्यापन, संशोधन (रिसर्च), नवोपक्रम, विद्यार्थी मार्गदर्शन आणि संस्थात्मक विकास या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. विद्यापीठे, महाविद्यालये, उच्च शिक्षण संस्था आणि पॉलिटेक्निक्समध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक ५ जुलै २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

दोन मुख्य श्रेणींमध्ये दिले जाणार पुरस्कार

या पुरस्काराची प्रमुख दोन भागात विभागणी केली आहे.

पहिला भाग: हा उच्च शिक्षण संस्थांमधील (Higher Educational Institutions) शिक्षकांसाठी आहे. यामध्ये तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वास्तुकला, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानवविद्या, भाषा, कायदा, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, उद्योन्मुख नवीन ज्ञान क्षेत्रांचाही यात समावेश केला जाऊ शकतो.

दुसरा भाग: यामध्ये देशभरातील पॉलिटेक्निक संस्थामध्ये कार्यरत शिक्षक आणि फॅकल्टी सदस्यांचा समावेश होतो. याअंतर्गत तांत्रिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना सन्मानित केले जाईल.

कोण करू शकते अर्ज? (पात्रतेचे निकष)

  • या पुरस्कारासाठी अर्ज करणारा उमेदवार कोणत्याही कॉलेज, विद्यापीठ, उच्च शिक्षण संस्था किंवा पॉलिटेक्निक्समध्ये नियमित पदावर कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
  • उमेद्वाराकडे पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर किमान ५ वर्षांचा पूर्णवेळ अध्यापनचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
  • अर्जाच्या अंतिम तारखेपर्यंत उमेद्वारांचे वय ५५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
  • तत्कालीन कुलगुरु (VC), संचालक (डायरेक्टर) आणि प्राचार्य या पुरस्कारासाठी पात्र नाहीत. तथापि, ज्या व्यक्तींनी यापूर्वी ही पदे भूषवली आहेत आणि शिक्षक म्हणून सेवेत सक्रिय आहेत, ते निश्चत अटींनुसार अर्ज करू शकतात.
असा करा अर्ज

या पुरस्कारासाठी इच्छुक शिक्षकांनी सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर (National Awards Portal)  जाऊन ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावे. नोंदणी केल्यानंतर लॉगिन करून अर्ज करावा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. सर्व माहिती अचूक भरल्यानंतर अर्ज सबमिट करावा.

Published On: May 31, 2026 | 03:21 PM

National Teachers Award:शिक्षण मंत्रालयाकडून 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६' ची घोषणा; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष

