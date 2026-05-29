शिक्षकांसाठी मोठी संधी! राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय? कोणाला मिळतो सन्मान, नोंदणीसह संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराची स्थापना १९५८ मध्ये झाली. हा पुरस्कार दरवर्षी ५ सप्टेंबर रोजी, माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीदिनी दिला जातो. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराचा मुख्य उद्देश देशभरातील अशा शिक्षकांना सन्मानित करणे आहे, ज्यांनी केवळ शाळांमधील शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा केली नाही, तर विद्यार्थ्यांना त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मार्गदर्शनही केले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ दोन श्रेणींमध्ये प्रदान केला जाईल. या दोन श्रेणी खालीलप्रमाणे…
श्रेणी एक: या श्रेणीमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांचा समावेश आहे. या श्रेणीअंतर्गत शिक्षकांना एकूण २५ पुरस्कार दिले जातील.
श्रेणी दोन: या श्रेणीमध्ये पॉलिटेक्निक संस्थांमधील शिक्षकांचा समावेश आहे. या श्रेणीअंतर्गत एकूण १० पुरस्कार दिले जातील.
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, नामांकित व्यक्ती नियमित प्राध्यापक असणे आवश्यक आहे. अर्जदारांना पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर किमान ५ वर्षांचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्यासाठी कमाल वय ५५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ साठी निवड झालेल्या शिक्षकांना एक पदक, एक प्रमाणपत्र आणि ₹५०,००० चे रोख बक्षीस मिळेल.
शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज तीन प्रकारे स्वीकारले जातील. पहिली पद्धत स्व-नामांकन आहे, म्हणजेच शिक्षक स्वतः या पुरस्कारासाठी अर्ज करू शकतात. दुसरी पद्धत संस्थात्मक नामांकन आहे. यासाठी, संस्थेचे संचालक, प्राचार्य किंवा प्राध्यापक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ साठी एका पात्र शिक्षकाचे नाव सादर करू शकतात. तिसरी पद्धत म्हणजे समवयस्क नामांकन (पीअर नॉमिनेशन). यासाठी, शिक्षकांचे सहकारी या पुरस्कारासाठी त्यांचे नाव सादर करू शकतात.
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवार www.awards.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ५ जुलै २०२६ आहे.
