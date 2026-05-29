Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Career What Is National Teacher Award Who Receives It Check Here Full Details Registration And Eligibility

शिक्षकांसाठी मोठी संधी! राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय? कोणाला मिळतो सन्मान, नोंदणीसह संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Updated On: May 29, 2026 | 03:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हा शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या शिक्षकांना दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा सन्मान आहे. या पुरस्कारासाठी पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, निवड निकष आणि नोंदणीची संपूर्ण माहिती शिक्षण मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आली असून इच्छुक शिक्षक अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करू शकतात.

शिक्षकांसाठी मोठी संधी! राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय? कोणाला मिळतो सन्मान, नोंदणीसह संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

शिक्षकांसाठी मोठी संधी! राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय? कोणाला मिळतो सन्मान, नोंदणीसह संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राष्ट्रीय शिक्षक अवॉर्डसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू, पात्रता तपासा
  • उत्कृष्ट शिक्षकांचा होणार गौरव
  • राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी रजिस्ट्रेशन आणि नियम जाणून घ्या
National Teacher Award : शिक्षण क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. शिक्षण मंत्रालय देशभरातील पात्र शिक्षकांकडून राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ साठी अर्ज स्वीकारत आहे. या पुरस्काराचा मुख्य उद्देश अशा शिक्षकांना सन्मानित करणे आहे, ज्यांनी केवळ शिक्षण क्षेत्रातच योगदान दिले नाही, तर आपल्या मार्गदर्शनाने विद्यार्थ्यांचे जीवनमानही सुधारले आहे. शिक्षक पुरस्कारासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्ज करण्याबद्दल आणि पुरस्काराबद्दलची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या…

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय?

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराची स्थापना १९५८ मध्ये झाली. हा पुरस्कार दरवर्षी ५ सप्टेंबर रोजी, माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीदिनी दिला जातो. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराचा मुख्य उद्देश देशभरातील अशा शिक्षकांना सन्मानित करणे आहे, ज्यांनी केवळ शाळांमधील शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा केली नाही, तर विद्यार्थ्यांना त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मार्गदर्शनही केले आहे.

Indian Navy : नौदलात अधिकारी होण्याची संधी! बीटेक कॅडेट एंट्रीसाठी अर्जाला सुरुवात, पात्रता आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या

पुरस्कार दोन श्रेणींमध्ये दिला जाईल.

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ दोन श्रेणींमध्ये प्रदान केला जाईल. या दोन श्रेणी खालीलप्रमाणे…

श्रेणी एक: या श्रेणीमध्ये उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांचा समावेश आहे. या श्रेणीअंतर्गत शिक्षकांना एकूण २५ पुरस्कार दिले जातील.

श्रेणी दोन: या श्रेणीमध्ये पॉलिटेक्निक संस्थांमधील शिक्षकांचा समावेश आहे. या श्रेणीअंतर्गत एकूण १० पुरस्कार दिले जातील.

पुरस्कार कोणाला मिळेल?

अधिकृत अधिसूचनेनुसार, नामांकित व्यक्ती नियमित प्राध्यापक असणे आवश्यक आहे. अर्जदारांना पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर किमान ५ वर्षांचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्यासाठी कमाल वय ५५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

बक्षीसाची रक्कम किती असेल?

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ साठी निवड झालेल्या शिक्षकांना एक पदक, एक प्रमाणपत्र आणि ₹५०,००० चे रोख बक्षीस मिळेल.

अर्ज करण्याचे तीन मार्ग

शिक्षक पुरस्कारासाठी अर्ज तीन प्रकारे स्वीकारले जातील. पहिली पद्धत स्व-नामांकन आहे, म्हणजेच शिक्षक स्वतः या पुरस्कारासाठी अर्ज करू शकतात. दुसरी पद्धत संस्थात्मक नामांकन आहे. यासाठी, संस्थेचे संचालक, प्राचार्य किंवा प्राध्यापक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२६ साठी एका पात्र शिक्षकाचे नाव सादर करू शकतात. तिसरी पद्धत म्हणजे समवयस्क नामांकन (पीअर नॉमिनेशन). यासाठी, शिक्षकांचे सहकारी या पुरस्कारासाठी त्यांचे नाव सादर करू शकतात.

नोंदणी कधी करावी

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवार www.awards.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ५ जुलै २०२६ आहे.

Why No Bridges on Amazon River: जगातील सर्वात मोठ्या नद्यांपैकी एक; पण ‘या’ नदीवर एकही पूल का नाही?

Web Title: Career what is national teacher award who receives it check here full details registration and eligibility

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 03:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बस चालक-कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी MSRTC-HNCII पुढे; कर्करोग तपासणी आणि जनजागृती अभियान
1

बस चालक-कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी MSRTC-HNCII पुढे; कर्करोग तपासणी आणि जनजागृती अभियान

Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!
2

Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!

Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल-डिझेलची कमतरता नाही, तरी पंपांवर रांगा का? सरकारने सांगितलं नेमकं कारण
3

Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल-डिझेलची कमतरता नाही, तरी पंपांवर रांगा का? सरकारने सांगितलं नेमकं कारण

AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup
4

AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शिक्षकांसाठी मोठी संधी! राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय? कोणाला मिळतो सन्मान, नोंदणीसह संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

शिक्षकांसाठी मोठी संधी! राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार म्हणजे काय? कोणाला मिळतो सन्मान, नोंदणीसह संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

May 29, 2026 | 03:25 PM
किंमत कमी, फीचर्स भारी! 50MP कॅमेऱ्यासह Infinix च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री… यूजर्सची पसंती मिळणार का?

किंमत कमी, फीचर्स भारी! 50MP कॅमेऱ्यासह Infinix च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री… यूजर्सची पसंती मिळणार का?

May 29, 2026 | 03:24 PM
“तेरा ध्यान किधर है”, व्हायरल तरुणाचं गुपित उघडलं, डेटिंग ॲपवर एकीसोबत फ्लर्ट, तर दुसरीला थिएटरमध्ये केलं प्रपोज, Chats Viral

“तेरा ध्यान किधर है”, व्हायरल तरुणाचं गुपित उघडलं, डेटिंग ॲपवर एकीसोबत फ्लर्ट, तर दुसरीला थिएटरमध्ये केलं प्रपोज, Chats Viral

May 29, 2026 | 03:15 PM
SU-57 Deal : आता पाकिस्तानची खैर नाही! भारताला रशियाची ‘सुपरपॉवर’ ऑफर; चीनचीही उडाली झोप

SU-57 Deal : आता पाकिस्तानची खैर नाही! भारताला रशियाची ‘सुपरपॉवर’ ऑफर; चीनचीही उडाली झोप

May 29, 2026 | 03:15 PM
Miss India 2002 : कास्टिंग डायरेक्टरने हसण्यावर केली टीका, डोक्यात बसला Trauma! 10 वर्षांसाठी हसलीच नाही ‘ही’ अभिनेत्री

Miss India 2002 : कास्टिंग डायरेक्टरने हसण्यावर केली टीका, डोक्यात बसला Trauma! 10 वर्षांसाठी हसलीच नाही ‘ही’ अभिनेत्री

May 29, 2026 | 03:05 PM
Cockroach Janta Party’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का! सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यास कोर्टाचा नकार

Cockroach Janta Party’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का! सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्यास कोर्टाचा नकार

May 29, 2026 | 03:04 PM
RR vs GT Qualifier 2: “त्याचे व्हिडिओ पाहून ..”: Vaibhav Suryvanshi ला रोखण्यासाठी गुजरातचा प्लॅन काय?

RR vs GT Qualifier 2: “त्याचे व्हिडिओ पाहून ..”: Vaibhav Suryvanshi ला रोखण्यासाठी गुजरातचा प्लॅन काय?

May 29, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM