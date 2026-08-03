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CSC Aadhaar: 12 वी पास तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; 7 राज्यांमध्ये 312 पदांवर सीएससी भरती, 20 ऑगस्टपूर्वी असा करा अर्ज

Updated On: Aug 03, 2026 | 03:11 PM IST
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सारांश

CSC Aadhaar Recruitment 2026: सीएससी ई-गव्हर्नन्सने सात राज्यांमध्ये आधार सुपरवायझर आणि ऑपरेटर पदांच्या ३१२ जागांसाठी भरती जाहीर केली आहे. ही १२वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी एक उत्तम संधी आहे; २० ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करा.

csc aadhaar supervisor operator recruitment 2026 apply online marathi news

७ राज्यांमध्ये आधार पर्यवेक्षक बनण्याची सुवर्णसंधी, १२वी उत्तीर्णही अर्ज करू शकतात, अर्ज कसा करायचा ते येथे दिले आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ७ राज्यांमध्ये ३१२ जागांची भरती
  • शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादा
  • अंतिम मुदत २० ऑगस्ट

डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत सरकारी आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार करण्यासाठी काम करणाऱ्या तरुणांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अखत्यारीत येणाऱ्या ‘सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड’ (CSC SPV) या कंपनीने भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या मोहिमेद्वारे देशातील सात महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये जिल्हा स्तरावर ‘आधार पर्यवेक्षक’ (Aadhaar Supervisor) आणि ‘ऑपरेटर’ (Aadhaar Operator) पदांच्या अंदाजे ३१२ रिक्त जागा एका वर्षाच्या कंत्राटी करारावर भरल्या जाणार आहेत. आधार सेवा केंद्रांचे (ASKs) कामकाज अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ करण्यासाठी ही विशेष भरती मोहीम राबवली जात आहे. जे तरुण डिजिटल क्षेत्रात काम करून सन्मानजनक रोजगार मिळवू इच्छितात, त्यांच्यासाठी ही एक उत्तम संधी मानली जात आहे.

कोणत्या राज्यांमध्ये किती जागा रिक्त?

या भरती प्रक्रियेत सर्वाधिक पदे बिहार आणि कर्नाटक या दोन राज्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. अधिकृत अधिसूचनेनुसार, बिहारमध्ये एकूण १०१ जागा आणि कर्नाटकात १५७ जागांवर भरती केली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेशात २९ पदे, छत्तीसगडमध्ये १८ पदे, मध्य प्रदेशात ५ पदे, महाराष्ट्रात १ पद (यवतमाळ जिल्हा) आणि गोव्यात १ पद भरले जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर नागरिकांना डिजिटल सेवा पुरवण्यासाठी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. जिल्हानुसार पाहिल्यास बिहारमधील पाटणा, पूर्व चंपारण, बेगुसराय, मधुबनी, गया आणि पूर्णिया या जिल्ह्यांमध्ये प्रमुख जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात लखनौ, कानपूर नगर, गाझियाबाद, अयोध्या आणि वाराणसी या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये पदे उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यात १ रिक्त जागेसाठी ही प्रक्रिया पार पडेल.

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शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा

या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळातून १२वी (इंटरमिजिएट) उत्तीर्ण केलेले असावे. किंवा १०वी उत्तीर्ण असण्यासोबत २ वर्षांचा ITI किंवा ३ वर्षांचा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा असलेले उमेदवारही या भरतीसाठी पात्र ठरतील.

महत्त्वाची अट: अर्जदाराकडे युआयडीएआय (UIDAI) द्वारे अधिकृत एजन्सीने जारी केलेले वैध ‘आधार ऑपरेटर’ किंवा ‘सुपरवायझर’ प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. तसेच उमेदवाराला संगणकाचे मूलभूत ज्ञान (Basic Computer Knowledge) असणे आवश्यक आहे. या भरतीसाठी अर्जदाराचे किमान वय १८ वर्षे पूर्ण असावे.

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अर्ज कसा करावा? अंतिम मुदत कधी आहे?

या सर्व ३१२ पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सीएससीच्या अधिकृत जॉब पोर्टलवर सुरू आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी २० ऑगस्टपूर्वी आपला अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम मुदतीनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

अर्जाची टप्प्याटप्प्याने माहिती: १. सर्वप्रथम सीएससी ई-गव्हर्नन्सच्या अधिकृत पोर्टलला (career.csccloud.in) भेट द्या.

२. तेथे उपलब्ध असलेल्या “Aadhaar Supervisor/Operator Recruitment” या लिंकवर क्लिक करा.

३. आपले राज्य आणि जिल्हा निवडून आवश्यक वैयक्तिक व शैक्षणिक माहिती भरा.

४. तुमची शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि युआयडीएआय (UIDAI) कडून मिळालेले ऑपरेटर/सुपरवायझर प्रमाणपत्र अपलोड करा.

५. भरलेला फॉर्म तपासून अंतिम सबमिट करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी अर्जाची प्रत डाऊनलोड करून ठेवा.

Web Title: Csc aadhaar supervisor operator recruitment 2026 apply online marathi news

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Published On: Aug 03, 2026 | 03:11 PM

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