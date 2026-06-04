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NEET Paper Leak: २० लाखांत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश? अहमदाबादच्या तरुणाने रेकॉर्डिंगसह केला खळबळजनक खुलासा

Updated On: Jun 04, 2026 | 09:30 AM IST
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सारांश

NEET Paper Leak : पुनर्परीक्षेच्या तोंडावर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला धक्का देणारा एक मोठा गैरप्रकार समोर आला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी कथित दलाल विद्यार्थ्यांकडून २० लाख रुपयांची मागणी का करत आहेत? जाणून घ्या सविस्तर वृत्त.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET Paper Leak : नीट यूजी (NEET UG) पुनर्परीक्षेपूर्वी एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पेपर लीकच्या ओरोपानंतर परीक्षा पुन्हा घेण्याची तयारी सुरू आहे. परंतु, आता त्यापूर्वी काही वाद तपास यंत्रणेसमोर आले आहेत.  एका कथित दलालावर ओएमआर (OMR) शीटमध्ये फेरफार करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याचा दावा केल्याचे आरोप झाले आहेत. यासाठी विद्यार्थ्यांकडून सुमारे 20 लाख रूपयांपर्यंत मागणी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणाची तक्रार गुजरात सायबर सेलकडे पोहोचली असून आता त्याचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.

एका मीडिया रिपोर्टनुसार, काही कथित मध्यस्थांनी दावा केला आहे की, ते वैद्यकीय महाविद्यालयात जागा मिळवून देऊ शकतात. त्यांनी फक्त संबंधित विद्यार्थ्यांना परीक्षेदरम्यान ओएमआर शीट कोरी सोडण्याचा सल्ला दिला जात आहे. तसेच त्यांच्याकडून त्यांच्या परीक्षा केद्रांची महिती मागवली जात असल्याचा आरोप आहे.

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उत्तरपत्रिका कोऱ्या सोडण्याचा दिला सल्ला

या मध्यस्थांचे म्हणणे आहे की, काही परीक्षा केंद्रावर उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना पैसे दिले जातात. यानंतर परीक्षा संपल्यावर कोऱ्या ओएमआर शीटमध्ये योग्य उत्तरे  भरली जातात. मात्र, संशय येऊ नये म्हणून हे दलाल खूप जास्त गुण किंवा टॉप रँक मिळवून देण्याचा दावा करत नाही. त्यांचे म्हणणे इतके असते की ते इतकेच गुण मिळवून देतील, ज्याद्वारे विद्यार्थ्याला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकेल.

अहमदाबादच्या तरुणाने केला या प्रकरणाचा खुलासा

अशा दाव्याचा खुलासा अहमदाबादच्या शुभम ठाकर याने केला आहे, शुभमने असा दावा केला आहे की, त्याने दलालासोबत झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग केले आहे. ते सर्व रेकॉर्डिंग आणि इतर पुरावे तपास यंत्रणेकडे सोपवले आहेत. सध्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी हा तपास सुरु केला आहे.

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Web Title: Neet paper leak re exam 2026 omr sheet gujarat cyber cell investigation

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Published On: Jun 04, 2026 | 09:30 AM

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