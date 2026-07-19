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गोल्डन बूटची शर्यत रंगली! एम्बाप्पेचा FIFA विश्वचषकात जलवा; मेस्सीला मागे टाकत मोडला ‘हा’ विक्रम

Updated On: Jul 19, 2026 | 04:17 PM IST
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सारांश

Mbappe Surpass Messi In highest Goals in FIFA: फिफा विश्वचषक २०२६ मधील गोल्डन बूटची शर्यत रोमांचक वळणावर पोहोचली आहे. किलियन एम्बाप्पेने मेस्सीचा रेकॉर्ड मोडून विश्वविक्रम रचला आहे.

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विस्तार
  • एम्बाप्पेचा FIFA विश्वचषकात जलवा
  • मेस्सीला मागे टाकत मोडला ‘हा’ विक्रम
  • एम्बाप्पे विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू
फिफा विश्वचषक २०२६ ( FIFA World Cup 2026) मध्ये, फ्रान्सचा स्टार फुटबॉलपटू किलियन एम्बाप्पेने लिओनेल मेस्सीला मागे टाकत विश्वचषकातील सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूचा मान मिळवला आहे. मायामी येथे तिसऱ्या स्थानासाठी इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात एम्बाप्पेने आपल्या कारकिर्दीतील २१वा आणि २२वा गोल केला. या सामन्यात दोन गोल करून गोल्डन बूट जिंकण्याच्या शर्यतीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. आता विश्वचषकात एकूण ८ गोल करून दुसऱ्या स्थानावर असलेला दिग्गज खेळाडू लिओनेल मेस्सीवर सर्वांच्या नजरा असतील.अर्जेंटिना आणि स्पेन यांच्यातील अंतिम सामन्यात, मेस्सीकडे एम्बाप्पेला माके टाकण्याची संधी असणार आहे. दरम्यान, विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू म्हणून एम्बाप्पेने अव्वल स्थान पटकावले आहे.

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गोल्डन बूट शर्यतीत मेस्सीला विरुद्ध एम्बाप्पे

स्पेनविरुद्ध अर्जेंटिनाला सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकून देण्याची मोठी जबाबदारी लिओनेल मेस्सीवर असताना, गोल्डन बूटच्या शर्यतीतील त्याचा मार्ग मात्र अधिक आव्हानात्मक बनला आहे. या फिफा विश्वचषकात एम्बाप्पेने १० गोल आणि चार असिस्ट केले आहेत. तर दुसरीकडे, मेस्सीने आठ गोल आणि चार असिस्ट केले आहेत. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर इंग्लंडचा ज्यूड बेलिंगहॅम आणि नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड आहेत, ज्या दोघांनी प्रत्येकी सात गोल केले आहेत. परंतु त्यांच्या संघांचा विश्वचषकातील प्रवास संपला आहे. २०२२ फिफा विश्वचषकातही एम्बाप्पेने गोल्डन बूट जिंकला होता, ज्यात फ्रान्स अंतिम फेरीत पोहोचला होता पण पेनल्टी शूटआऊटमध्ये अर्जेंटिनाकडून पराभूत झाला होता.

एम्बाप्पे विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू

इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या स्थानासाठीच्या सामन्यात दोन गोल करून, किलियन एम्बाप्पेने आता विश्वचषक इतिहासातील सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. एम्बाप्पेने आता फिफा विश्वचषक इतिहासात २२ गोल करून २१ गोल ​​करणाऱ्या लिओनेल मेस्सीला मागे टाकले आहे. एमबाप्पेने केवळ तीन विश्वचषकांमध्ये ही कामगिरी केली आहे. एम्बाप्पेने २०१८ च्या विश्वचषकात वर्चस्व गाजवले, स्पर्धेतील सर्वोत्तम युवा खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला. त्याने चार गोल केले आणि फ्रान्सला चषक जिंकण्यास मदत केली.

आता ३९ वर्षांच्या वयात आपला सहावा विश्वचषक खेळणाऱ्या मेस्सीला, रविवारी स्पेनविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात आपल्या संघाचे नेतृत्व करताना एम्बाप्पेकडून हा विक्रम परत मिळवण्याची संधी आहे.

England vs France: थरारक सामन्यात इंग्लंडचा दमदार विजय! फ्रान्सवर मात करत FIFA 2026 मध्ये पटकावले कांस्यपदक

Web Title: Kylian mbappe breaks messi record fifa world cup 2026 golden boot race

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Published On: Jul 19, 2026 | 04:17 PM

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