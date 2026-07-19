गोल्डन बूटची शर्यत रंगली! एम्बाप्पेचा FIFA विश्वचषकात जलवा; मेस्सीला मागे टाकत मोडला ‘हा’ विक्रम

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स्पेनविरुद्ध अर्जेंटिनाला सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकून देण्याची मोठी जबाबदारी लिओनेल मेस्सीवर असताना, गोल्डन बूटच्या शर्यतीतील त्याचा मार्ग मात्र अधिक आव्हानात्मक बनला आहे. या फिफा विश्वचषकात एम्बाप्पेने १० गोल आणि चार असिस्ट केले आहेत. तर दुसरीकडे, मेस्सीने आठ गोल आणि चार असिस्ट केले आहेत. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर इंग्लंडचा ज्यूड बेलिंगहॅम आणि नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड आहेत, ज्या दोघांनी प्रत्येकी सात गोल केले आहेत. परंतु त्यांच्या संघांचा विश्वचषकातील प्रवास संपला आहे. २०२२ फिफा विश्वचषकातही एम्बाप्पेने गोल्डन बूट जिंकला होता, ज्यात फ्रान्स अंतिम फेरीत पोहोचला होता पण पेनल्टी शूटआऊटमध्ये अर्जेंटिनाकडून पराभूत झाला होता.
इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या स्थानासाठीच्या सामन्यात दोन गोल करून, किलियन एम्बाप्पेने आता विश्वचषक इतिहासातील सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. एम्बाप्पेने आता फिफा विश्वचषक इतिहासात २२ गोल करून २१ गोल करणाऱ्या लिओनेल मेस्सीला मागे टाकले आहे. एमबाप्पेने केवळ तीन विश्वचषकांमध्ये ही कामगिरी केली आहे. एम्बाप्पेने २०१८ च्या विश्वचषकात वर्चस्व गाजवले, स्पर्धेतील सर्वोत्तम युवा खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला. त्याने चार गोल केले आणि फ्रान्सला चषक जिंकण्यास मदत केली.
आता ३९ वर्षांच्या वयात आपला सहावा विश्वचषक खेळणाऱ्या मेस्सीला, रविवारी स्पेनविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात आपल्या संघाचे नेतृत्व करताना एम्बाप्पेकडून हा विक्रम परत मिळवण्याची संधी आहे.
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