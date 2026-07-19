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Jammu Kashmir Cloudburst: जम्मू-काश्मीरमध्ये निसर्गाचे तांडव! भीषण ढगफुटीमुळे १० जणांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता

Updated On: Jul 19, 2026 | 04:11 PM IST
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सारांश

जम्मू आणि काश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये पुढील काही दिवसांसाठी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून, लोकांना नद्या, ओढे आणि भूस्खलनप्रवण भागांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासनाने जनतेला सतर्क राहण्याचे आणि हवामानाच्या अधिकृत माहितीचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये निसर्गाचे तांडव! भीषण ढगफुटीमुळे १० जणांचा मृत्यू (Photo Credit- X)

जम्मू-काश्मीरमध्ये निसर्गाचे तांडव! भीषण ढगफुटीमुळे १० जणांचा मृत्यू (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • जम्मू-काश्मीरमध्ये निसर्गाचे तांडव!
  • भीषण ढगफुटीमुळे १० जणांचा मृत्यू
  • अनेक जण बेपत्ता
Jammu Kashmir News: जम्मू आणि काश्मीरमधील राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांमध्ये सततच्या मुसळधार पावसामुळे अचानक पूर आला आहे. यात दहा जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. मुसळधार पावसामुळे अनेक घरे, रस्ते आणि पुलांचे नुकसान झाले असून, अनेक भागांतील संपर्क तुटला आहे. प्रशासन, लष्कर आणि मदत यंत्रणा बाधित भागांमध्ये बचाव आणि मदत कार्य करत आहेत. हवामान विभागाने जम्मू आणि काश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये पुढील काही दिवसांसाठी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून, लोकांना नद्या, ओढे आणि भूस्खलनप्रवण भागांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासनाने जनतेला सतर्क राहण्याचे आणि हवामानाच्या अधिकृत माहितीचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

राजौरी आणि पूंछच्या सखल भागांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.

प्रशासनाच्या मते, राजौरी आणि पूंछच्या सखल भागांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. लष्कर, पोलीस, एसडीआरएफ आणि इतर यंत्रणांची पथके स्थानिक प्रशासनासोबत मिळून मदत आणि बचाव कार्य करत आहेत. बाधित भागांतील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात येत आहे. बेपत्ता झालेल्या लोकांना शोधण्यासाठी शोधमोहीम सुरू आहे.

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हवामान विभागाने इशारा दिला आहे की, जम्मू आणि काश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये पुढील काही दिवस मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे अचानक पूर, भूस्खलन आणि नद्या व ओढ्यांच्या पाणी पातळीत अचानक वाढ होण्याचा धोका आहे. लोकांना डोंगराळ आणि संवेदनशील भागांमध्ये प्रवास टाळण्याचा आणि प्रशासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

अनेक कुटुंबांवर पुराचा परिणाम

या आपत्तीमुळे अनेक कुटुंबांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम झाला आहे. अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे, तर अनेक कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी असलेल्या तात्पुरत्या मदत शिबिरांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे. प्रशासन पूरग्रस्तांना अन्न, पिण्याचे पाणी आणि इतर जीवनावश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी काम करत आहे.

सध्या युद्धपातळीवर मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पूरग्रस्त भागांपर्यंत पोहोचणे सोपे झाल्यावर पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेतला जाईल. प्रशासनाने जनतेला अफवांकडे दुर्लक्ष करून केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

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Web Title: Natures fury in jammu and kashmir 10 dead many missing due to a massive cloudburst

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Published On: Jul 19, 2026 | 04:11 PM

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