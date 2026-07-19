SBI Medical Officer Recruitment 2026: वैद्यकीय क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (SBI) सरकारी नोकरी मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. एसबीआईमध्ये ‘बँक मेडिकल ऑफिसर’ या पदांवर भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. या भरतीची अर्ज खिडकी आता काही दिवसांतच बंद होणार आहे. अशा परिस्थितीत, ज्या उमेदवारांना बँकेत नियमित तत्त्वावर ही नोकरी मिळवायची आहे, ते अधिकृत वेबसाइट sbi.bank.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात.
या भरतीद्वारे एसबीआय देशभरातील १४ सर्कल्समध्ये असलेल्या आपल्या शाखांमध्ये बँक मेडिकल ऑफिसरची नियुक्ती करणार आहे. या भरतीची अंतिम तारीख आधी १४ जुलै होती, ती वाढवून आता २१ जुलै २०२६ करण्यात आली आहे. या वाढीव कालावधीतच उमेदवारांना अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. या नोकरीसाठी आवश्यक असणारी पात्रता, वयोमर्यादा आणि अर्ज शुल्काचा सविस्तर तपशील आज आपण जाणून घेणार आहोत.
शैक्षणिक पात्रता: बँक मेडिकल ऑफिसर बनण्यासाठी उमेदवाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून, नॅशनल मेडिकल कमिशन किंवा स्टेट मेडिकल कौन्सिलने मान्यता दिलेल्या कॉलेजमधून एमबीबीएस (MBBS) पदवी पूर्ण केलेली असावी. तसेच पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट एमडी / एमएस किंवा समकक्ष पात्रता असलेल्या उमेदवारांनाही अर्ज करण्याची संधी दिली जात आहे.
अनुभव: एनएमसीनुसार, एमबीबीएस पदवीसोबतच जनरल प्रॅक्टिशनर म्हणून किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. हा अनुभव इंटर्नशिपच्या कालावधीव्यतिरिक्त असणे गरजेचे आहे. जर उमेदवाराकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन पदवी असेल, तर ३ वर्षांचा अनुभव मान्य केला जाईल.
वयोमर्यादा: ३१ मे २०२६ रोजी उमेदवाराचे वय कमाल ३५ वर्षांपर्यंत असावे. सरकारी नियमांनुसार कमाल वयोमर्यादेत ओबीसी उमेदवारांना ३ वर्षे, एससी/एसटी उमेदवारांना ५ वर्षे आणि पीडब्ल्यूबीडी उमेदवारांना १० ते १५ वर्षांपर्यंत सूट मिळेल.
१. सर्वात आधी स्टेट बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट sbi.bank.in वर जावे.
२. तेथील ‘करिअर’ सेक्शनमध्ये जाऊन ‘करंट ओपनिंग्स’ (Current Openings) मधील जाहिरात क्रमांक CRPD/SCO/2026-27/03 च्या टॅबवर जा.
३. या टॅबच्या अगदी खाली तुम्हाला ‘Apply Online’ ची लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करताच तुम्ही ibpsreg.ibps.in या वेबसाइटवर पोहोचाल.
४. जर तुम्ही या वेबसाइटवर आधीच नोंदणी केली असेल, तर थेट ‘Login for already Registered Candidates’ वर क्लिक करा. नवीन उमेदवार असल्यास ‘Click here for New Registration’ या लिंकवर जा.
५. येथे बेसिक इन्फॉर्मेशन अंतर्गत आपले नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी भरून सिक्युरिटी कोड टाका आणि ‘Save & Next’ करून पुढे जा.
६. मिळालेला रजिस्ट्रेशन नंबर आणि पासवर्ड वापरून लॉगइन करा. आता फॉर्ममध्ये विचारलेली पुढील माहिती काळजीपूर्वक भरा, ज्यामध्ये शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाचा तपशील द्यावा लागेल.
७. पुढील टप्प्यात आपला फोटो आणि स्वाक्षरी योग्य आकारात स्कॅन करून अचूकपणे अपलोड करा.
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८. आपल्या प्रवर्गाच्या नियमांनुसार अर्ज शुल्काचा ऑनलाईन भरणा करा आणि भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अर्जाची प्रिंटआउट आपल्याकडे सुरक्षित ठेवा.