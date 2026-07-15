बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Neet Ug 2026 Nmc Mbbs Seat Matrix Colleges New Medical Admission Updates

Medical Admission Update: डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! देशात MBBS प्रवेशासाठी नवीन जागा वाढल्या

Updated On: Jul 15, 2026 | 04:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

Medical Admission Update: शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी एनएमसीने एमबीबीएसची अधिकृत सीट मॅट्रिक्स जाहीर केली आहे. ९,९११ नवीन जागांच्या वाढीसह देशातील एकूण जागांची आणि नवीन २५ महाविद्यालयांची सविस्तर माहिती वाचा.

mbbs

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

NMC approval Medical Admission Update: नीट यूजी २०२६ च्या (NEET UG 2026) माध्यमातून एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. नॅशनल मेडिकल कौन्सिलने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी एमबीबीएस जागांची अधिकृत सीट मॅट्रिक्स जाहीर केली आहे. यामध्ये देशभरातील एमबीबीएस जागांच्या संख्येत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

नवीन जागांचा समावेश झाल्यानंतर आता देशातील ८२३ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण १,३६,९३९ एमबीबीएस जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. यासोबतच २५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांनाही मंजुरी देण्यात आली असून, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा परीघ आणखी रुंदावणार आहे. ही सीट मॅट्रिक्स नीट यूजी २०२६ च्या कौन्सिलिंगदरम्यान प्रवेशाचा मुख्य आधार ठरेल.

९,९११ नवीन जागा वाढल्या; एकूण जागा १.३६ लाखांच्या पार

एनएमसीच्या ‘मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड’च्या (MARB) माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी देशभरात एकूण १,३६,९३९ एमबीबीएस जागा उपलब्ध असतील. यामध्ये १,२७,०२८ आधीच मंजूर झालेल्या जागा आहेत, तर या वर्षी ९,९११ नवीन जागांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, २५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये २,४०० नवीन जागाही जोडण्यात आल्या आहेत.

शासकीय आणि खासगी दोन्ही महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढल्या

या वेळी शासकीय आणि खासगी दोन्ही वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागांची संख्या वाढवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये देशातील ४४१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत आता एकूण ६३,२९६ जागा उपलब्ध असतील. यामध्ये २,१११ नवीन जागा जोडण्यात आल्या आहेत. तर देशातील ३८२ खासगी महाविद्यालयांमध्ये एकूण ७३,६४३ जागा उपलब्ध आहेत, यामध्ये यंदा ७,८०० जागांची वाढ करण्यात आली आहे.

City of Flags: भारतातील ‘या’ शहराला का म्हटले जाते झेंड्यांचे शहर? जाणून घ्या तिरंग्याचा अनोखा इतिहास…

२५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांनाही मिळाली मंजुरी

एनएमसीने या शैक्षणिक सत्रासाठी २५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी दिली असून त्यांच्या जागांमध्ये यंदा वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय, नॅशनल मेडिकल कौन्सिलने स्पष्ट केले आहे की, सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना केवळ अधिकृत मंजुरी मिळालेल्या जागांवरच प्रवेश द्यावा लागेल. कोणत्याही महाविद्यालयाला मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेण्याची परवानगी नसेल. जर एखाद्या संस्थेच्या जागांमध्ये पुढे कोणताही बदल झाला, तर एमएआरबी सुधारित आदेश जारी करेल आणि नवीन सीट मॅट्रिक्स अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाईल.

US Army Recruitment: भारतीयांना अमेरिकन स्पेशल फोर्समध्ये नोकरी मिळू शकते का? जाणून घ्या लष्कराचे काय आहेत कडक नियम…

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ७ दिवसांची मुदत

ज्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना या वर्षी नवीन संस्था सुरू करण्याची किंवा जागा वाढवण्याची मंजुरी मिळाली आहे, त्यांना ७ दिवसांच्या आत इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरंटी जमा करावी लागेल. सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर आणि कागदपत्रांच्या यशस्वी पडताळणीनंतर ‘मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड’ संबंधित संस्थांना ‘लेटर ऑफ परमिशन’ जारी करेल.

‘या’ राज्यांमध्ये वाढल्या सर्वाधिक एमबीबीएस जागा

नवीन जागांच्या वाटपामध्ये देशातील अनेक राज्यांना मोठा फायदा झाला आहे. ज्यामध्ये कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.

Web Title: Neet ug 2026 nmc mbbs seat matrix colleges new medical admission updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 04:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी पुनर्परीक्षेची ओएमआर (OMR) शीट जाहीर! ‘या’ तारखेला लागणार अंतिम निकाल!
1

NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी पुनर्परीक्षेची ओएमआर (OMR) शीट जाहीर! ‘या’ तारखेला लागणार अंतिम निकाल!

Re NEET UG 2026 Cutoff: सरकारी कॉलेजमध्ये MBBS सीटसाठी किती मार्क्स हवेत? पाहा प्रवर्गनिहाय संभाव्य ‘सेफ स्कोर’
2

Re NEET UG 2026 Cutoff: सरकारी कॉलेजमध्ये MBBS सीटसाठी किती मार्क्स हवेत? पाहा प्रवर्गनिहाय संभाव्य ‘सेफ स्कोर’

Lowest MBBS Fees in India: खासगी कॉलेजेसचे कोट्यवधींचे बजेट विसरा! ‘NEET’ मध्ये टॉप रँक मिळवा आणि अवघ्या काही हजारांत डॉक्टर व्हा
3

Lowest MBBS Fees in India: खासगी कॉलेजेसचे कोट्यवधींचे बजेट विसरा! ‘NEET’ मध्ये टॉप रँक मिळवा आणि अवघ्या काही हजारांत डॉक्टर व्हा

NEET Pre Ayurveda 2026: संस्कृतच्या विद्यार्थ्यांना १० वी नंतर थेट आयुर्वेद डॉक्टर बनता येणार; जाणून घ्या सविस्तर
4

NEET Pre Ayurveda 2026: संस्कृतच्या विद्यार्थ्यांना १० वी नंतर थेट आयुर्वेद डॉक्टर बनता येणार; जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Medical Admission Update: डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! देशात MBBS प्रवेशासाठी नवीन जागा वाढल्या

Medical Admission Update: डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! देशात MBBS प्रवेशासाठी नवीन जागा वाढल्या

Jul 15, 2026 | 04:24 PM
भारतात दरवर्षी किती रस्ते अपघात होतात? ऑटोमोबाईलची ‘ही’ स्मार्ट तंत्रज्ञाने कशी रोखू शकतील अपघातांचे प्रमाण? जाणून घ्या

भारतात दरवर्षी किती रस्ते अपघात होतात? ऑटोमोबाईलची ‘ही’ स्मार्ट तंत्रज्ञाने कशी रोखू शकतील अपघातांचे प्रमाण? जाणून घ्या

Jul 15, 2026 | 04:22 PM
Cyber Fraud News: ‘३ कोटी द्या आणि मंत्री व्हा…’, काँग्रेस महिला आमदाराला थेट फोन; सत्य समोर येताच पोलीसही चक्रावले!

Cyber Fraud News: ‘३ कोटी द्या आणि मंत्री व्हा…’, काँग्रेस महिला आमदाराला थेट फोन; सत्य समोर येताच पोलीसही चक्रावले!

Jul 15, 2026 | 04:20 PM
‘काका तुमचं वय झालं, आता…’; Virat-Rohit वर जहरी टीका, क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ

‘काका तुमचं वय झालं, आता…’; Virat-Rohit वर जहरी टीका, क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ

Jul 15, 2026 | 04:17 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Thane News : ठाण्यात महावितरणाचा अजब कारभार, घरातील लोक झोपले असताना बसला स्मार्ट मीटर

Thane News : ठाण्यात महावितरणाचा अजब कारभार, घरातील लोक झोपले असताना बसला स्मार्ट मीटर

Jul 15, 2026 | 04:12 PM
Ashadhi Wari 2026: हरिनामाच्या गजरात सातारा दुमदुमला! संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे जिल्ह्यात जल्लोषात स्वागत

Ashadhi Wari 2026: हरिनामाच्या गजरात सातारा दुमदुमला! संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखीचे जिल्ह्यात जल्लोषात स्वागत

Jul 15, 2026 | 04:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा