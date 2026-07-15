Medical Admission Update: डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! देशात MBBS प्रवेशासाठी नवीन जागा वाढल्या

NMC approval Medical Admission Update: नीट यूजी २०२६ च्या (NEET UG 2026) माध्यमातून एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. नॅशनल मेडिकल कौन्सिलने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी एमबीबीएस जागांची अधिकृत सीट मॅट्रिक्स जाहीर केली आहे. यामध्ये देशभरातील एमबीबीएस जागांच्या संख्येत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
नवीन जागांचा समावेश झाल्यानंतर आता देशातील ८२३ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण १,३६,९३९ एमबीबीएस जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. यासोबतच २५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांनाही मंजुरी देण्यात आली असून, ज्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा परीघ आणखी रुंदावणार आहे. ही सीट मॅट्रिक्स नीट यूजी २०२६ च्या कौन्सिलिंगदरम्यान प्रवेशाचा मुख्य आधार ठरेल.
एनएमसीच्या ‘मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड’च्या (MARB) माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी देशभरात एकूण १,३६,९३९ एमबीबीएस जागा उपलब्ध असतील. यामध्ये १,२७,०२८ आधीच मंजूर झालेल्या जागा आहेत, तर या वर्षी ९,९११ नवीन जागांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, २५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये २,४०० नवीन जागाही जोडण्यात आल्या आहेत.
या वेळी शासकीय आणि खासगी दोन्ही वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागांची संख्या वाढवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये देशातील ४४१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत आता एकूण ६३,२९६ जागा उपलब्ध असतील. यामध्ये २,१११ नवीन जागा जोडण्यात आल्या आहेत. तर देशातील ३८२ खासगी महाविद्यालयांमध्ये एकूण ७३,६४३ जागा उपलब्ध आहेत, यामध्ये यंदा ७,८०० जागांची वाढ करण्यात आली आहे.
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एनएमसीने या शैक्षणिक सत्रासाठी २५ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी दिली असून त्यांच्या जागांमध्ये यंदा वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय, नॅशनल मेडिकल कौन्सिलने स्पष्ट केले आहे की, सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना केवळ अधिकृत मंजुरी मिळालेल्या जागांवरच प्रवेश द्यावा लागेल. कोणत्याही महाविद्यालयाला मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेण्याची परवानगी नसेल. जर एखाद्या संस्थेच्या जागांमध्ये पुढे कोणताही बदल झाला, तर एमएआरबी सुधारित आदेश जारी करेल आणि नवीन सीट मॅट्रिक्स अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाईल.
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ज्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना या वर्षी नवीन संस्था सुरू करण्याची किंवा जागा वाढवण्याची मंजुरी मिळाली आहे, त्यांना ७ दिवसांच्या आत इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरंटी जमा करावी लागेल. सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर आणि कागदपत्रांच्या यशस्वी पडताळणीनंतर ‘मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड’ संबंधित संस्थांना ‘लेटर ऑफ परमिशन’ जारी करेल.
नवीन जागांच्या वाटपामध्ये देशातील अनेक राज्यांना मोठा फायदा झाला आहे. ज्यामध्ये कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.