२४ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात? ‘नीट’ परीक्षेपूर्वी पालकांनी उपस्थित केले यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न….

वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या २४ लाख विद्यार्थ्यांचे लक्ष 'नीट' परीक्षेवर आहे, पण यंदा अभ्यासापेक्षा परीक्षा केंद्रावरील बायोमेट्रिक प्रक्रियेची चर्चा का रंगली आहे? जाणून घ्या....

Updated On: Apr 30, 2026 | 04:04 PM
  • NEET परीक्षेची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या चिंतेचे कारण
  • विद्यार्थ्यांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल
  • परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्ष होण्याकरिता पालक  का आहेत प्रयत्नशील
आपल्या देशातील अनेक तरूण-तरूणींचे स्वप्न डॉक्टर, इंजिनिअर होण्याचे असते. त्या दिशेने त्यांच्या अभ्यासाची तयारी सुरू असते. मात्र अनेकवेळा विद्यार्थांना कित्येक समस्यांना सामोरे जावे लागते. यावेळी ही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनात चिंतेचे सावट निर्माण झाले आहे. या चिंतेचे नेमके कारण काय आहे, हे आता आपण जाणून घेणार आहोत.

‘या’ कारणामुळे विद्यार्थी चिंतेत

यंदा होणाऱ्या NEET UG 2026 परिक्षेला 24 लाख विद्यार्थ्यांची नोंद झाली आहे. सध्या विद्यार्थी परिक्षेच्या तयारीत व्यस्त आहेत. या दरम्यानच  परिक्षेच्या प्रश्नासोबत केंद्रावर होणाऱ्या बायोमॅट्रीक (Biometric) पडताळणीबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाला आहे. परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांचे बायोमेट्रीक जुळले नाही तर विद्यार्थ्यांना गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.

‘या’ समस्यांना सामोरे जावे लागेल

गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये काही ठिकाणी फिंगरप्रिंट न जुळल्याने, लाईट गेल्या आणि परिक्षा उशीर झाल्याने अनेत विद्यार्थी अडचणीत आले. यामुळे विद्यार्थांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागला होता. यामुळे यंदाही त्यांच्यात भितीचे वातावरण आहे. पालकांनी देखील परिक्षाकेद्रांवर कोणतीही अडचण होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्ष होण्याकरिता पालक प्रयत्नशील

सध्या विद्यार्थ्यांपेक्षा त्यांच्या आई-वडीलांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पालक पालक परिक्षा यंत्रणेच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत आहे. दुसरकीडे परिक्षा विभागानेही विश्वास व्यक्त केला आहे की, परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्ष व्हावी, जे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया जाणार नाही. याकरिता परिक्षा विभाग खबरदारी घेत आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष याकडे लगले आहे की परीक्षेच्या दिवशी सर्व प्रक्रिया विनाअडथळा पार पडेल की नाही.

Published On: Apr 30, 2026 | 04:04 PM

Gajakesari Raja Yoga: कधी तयार होत आहे गजकेसरी राजयोग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

IPL 2026: मैदानावरच राडा! राजस्थान रॉयलचा कोच आणि रियान परागचा Live Match ड्रामा, राग चव्हाट्यावर

Nissan Magnite Vs Kia Syros: इंजिन, किंमत आणि फीचर्समध्ये कोणी मारली बाजी? खरेदीपूर्वी वाचा संपूर्ण तुलना

Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

Women Rights : क्रूरतेची सीमा ओलांडली! मुलींचे 'मौन' म्हणजे लग्नासाठी होकार? तालिबानच्या नव्या निर्णयाने जगभरात संताप

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले 'हे' शेअर्स खरेदीचे संकेत

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

