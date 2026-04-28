CSE की AI & Data Science; इंजिनिअरिंग प्रवेशापूर्वी ‘हा’ फरक जाणून घ्या, करिअरसाठी कोणता पर्याय सर्वोत्तम?

अभियांत्रिकीमध्ये करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर एक मोठा प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी निवडावे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स? जाणून घ्या सर्वेत्तम पर्याय...

Updated On: Apr 28, 2026 | 05:39 PM
computer science vs artificial intelligence :अभियांत्रिकीमध्ये करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर एक मोठा प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी (Computer Science and Engineering) निवडावे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स (Artificial Intelligence and Data Science) हे नवीन क्षेत्र निवडावे. पण यात खास गोष्ट म्हणजे, आज दोन्ही अभ्यासक्रम खूप लोकप्रिय आहेत. पण दोन्ही क्षेत्रातील अभ्यास आणि करिअरचे मार्ग भिन्न आहेत. त्यामुळे, योग्य निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुमच्यासाठी योग्य कोणता हे आता आपण जाणून घेणार आहोत.

संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी (Computer Science and Engineering)

कोअर सीएसई (Core CSE) हे संगणक विश्वाचे मूलभूत आणि संपूर्ण पॅकेज मानले जाते. हे विद्यार्थ्यांना प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टीम समजून घेणे आणि नेटवर्किंग यांसारख्या आवश्यक गोष्टी शिकवते. या कोर्समध्ये जावा आणि सी++ (C++) सारख्या भाषा, तसेच वेब डेव्हलपमेंट आणि डेटाबेस शिकवले जाते. ॲप्स बनवण्यापासून ते सर्व्हर स्थापित करण्यापर्यंत, सर्व प्रकारच्या तांत्रिक नोकऱ्यांसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करणे हे या कोर्सचे उद्दिष्ट आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सायन्स (Artificial Intelligence and Data Science)

एआय (AI) आणि डेटा सायन्स एका विशिष्ट क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत असले तरी, ते असे तंत्रज्ञान शिकवते जे यंत्रांना विचार करण्यास आणि शिकण्यास सक्षम करते. म्हणजेच संगणकांना स्वतःचे निर्णय घेण्याइतके स्मार्ट बनवणे. हा कोर्समध्ये मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण आणि सांख्यिकीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते. मोठ्या डेटामधून निवडक माहिती कशी काढावी, जसे की शिफारस प्रणाली (recommendation systems) किंवा व्हॉइस असिस्टंट कसे कार्य करतात, हे शिकवले जाते. डेटा वापरून नवीन उपाय तयार करू शकणारे तज्ञ विकसित करणे हे या क्षेत्राचे उद्दिष्ट आहे.

या दोन्ही क्षेत्रातील फरक पाहिला, तर कोअर सीएसई (Core CSE) करिअरमध्ये अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. तुम्ही नंतर कोणत्याही क्षेत्रात करिअर करू शकता. एआय (AI) आणि डेटा सायन्स ही विशेष क्षेत्रे आहेत, जी एकाच, सखोल क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करतात. CSE मध्ये गणित साधारणपणे मूलभूत असते, परंतु AI मध्ये सांख्यिकी आणि संभाव्यता अधिक महत्त्वाची असते. दैनंदिन कामातही फरक आहेत. CSE मध्ये सॉफ्टवेअर तयार करणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करणे यांचा समावेश आहे, AI मध्ये डेटाचे विश्लेषण करणे आणि मॉडेल्स तयार करण यांच सामावेश आहे.

नेमका कोणता कोर्स निवडायचा

जर तुम्हाला नविन गोष्टी बनवण्याची आवड असेल किंवा टेक फिल्डमध्ये काम करायची इच्छा असेल तर कोअर सीएससी उत्तम विकल्प आहे, पण जर तुम्हाला स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डाटा आणि मशीन लर्निंगमध्ये आवड असेल तर एआय अँड डाटा सायंन्स निवडणे योग्य राहिल. या दोन्ही कोर्समध्ये फरक फक्त इतकाचं आहे की, एक तुमच्या निवडीला स्वातंत्र देते तर दुसरा विशिष्ट दिशेला प्रगती करण्याची चालना देते.

Published On: Apr 28, 2026 | 05:22 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

