VIRAL VIDEO : ट्रम्पचं डोकं ठिकाणावर आहे ना? अमेरिकी काँग्रेस सदस्या सारा जेकब्स आणि US संरक्षण सचिव यांच्यात जोरदार खडाजंगी

Rep. Sara Jacobs on Donald Trump : अमेरिकेच्या राजकीय आणि लष्करी वर्तुळात सध्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून वाद पेटला आहे. प्रतिनिधीगृहाच्या (House) ‘आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटी’च्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत, सॅन दिएगोच्या डेमोक्रॅटिक काँग्रेस सदस्या सारा जेकब्स (Rep. Sara Jacobs) यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या मानसिक स्थिरतेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा वाद केवळ एका बैठकीपुरता मर्यादित न राहता, आता संपूर्ण अमेरिकन मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे.
कमिटीच्या बैठकीत सारा जेकब्स यांनी संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) यांच्यासमोर हा प्रश्न उपस्थित केला. जेकब्स यांनी ट्रम्प यांच्या अलीकडील विधानांचा, विशेषतः इराणबाबत दिलेल्या “जर तोडगा निघाला नाही, तर आज रात्री एक संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल” या इशाऱ्याचा संदर्भ दिला. याशिवाय, ट्रम्प यांना येशू ख्रिस्ताच्या रूपात दाखवणारे एक एआय-निर्मित मीम देखील त्यांनी सभागृहात दाखवले आणि आपल्या मतदारांना अशा पोस्ट्स कशा समजावून सांगायच्या, असा सवाल केला. यामुळे सभागृहात काही काळ तणाव निर्माण झाला.
यावर पीट हेगसेथ यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सारा जेकब्स यांना प्रतिप्रश्न केला की, “तुम्ही जो बायडेन यांनाही हाच प्रश्न चार वर्षे विचारला होता का?” जेकब्स यांनी उत्तर दिले की, “जो बायडेन आता राष्ट्राध्यक्ष नाहीत, गेल्या दीड वर्षांपासून ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष आहेत.” हेगसेथ यांनी जेकब्स यांच्या या टिप्पणीकडे दुर्लक्ष करत ट्रम्प यांचा बचाव केला आणि त्यांना अत्यंत गतिमान आणि दूरदर्शी सरसेनापती म्हटले.
I asked Secretary Hegseth a straightforward, yes or no question today: Is Donald Trump mentally stable enough to be Commander in Chief? He didn’t say yes. And that speaks volumes. pic.twitter.com/ncWhEBAX9r — Congresswoman Sara Jacobs (@RepSaraJacobs) April 29, 2026
credit – social media and Twitter
सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धासारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जेकब्स यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जेकब्स यांच्या मते, हजारो अमेरिकी सैनिक, ज्यामध्ये त्यांच्याच जिल्ह्यातील मरीन सैनिकांचा समावेश आहे, सध्या युद्धाच्या छायेत आहेत. अशा संवेदनशील वेळी राष्ट्राध्यक्षांची मानसिक स्थिरता आणि निर्णयक्षमता अत्यंत महत्त्वाची असते. केवळ एकट्या डेमोक्रॅट पक्षानेच नव्हे, तर अनेक रिपब्लिकन नेत्यांनीही ट्रम्प यांच्या या अनपेक्षित वर्तनावर चिंता व्यक्त केली आहे.
हा वादविवाद अशा वेळी घडला जेव्हा संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ आणि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल डॅन केन हे ‘हाऊस आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटी’समोर साक्ष देण्यासाठी उपस्थित होते. ट्रम्प प्रशासनाने २०२७ साठी १.५ ट्रिलियन डॉलर्सचे विक्रमी संरक्षण बजेट (Defense Budget) संसदेसमोर मांडले आहे. यावर चर्चा सुरू असतानाच, हेगसेथ यांनी विरोधकांच्या या भूमिकेला ‘पराजित वृत्ती’ (defeatist) असे संबोधले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, ट्रम्प हे आपल्या सैनिकांना आणि देशाच्या सुरक्षेला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य देतात.
