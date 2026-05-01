NEET UG 2026 Exam Day Instructions: केंद्रावर जाण्यापूर्वी ‘हे’ नियम वाचलेत का? अन्यथा प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो!

देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी सज्ज आहात का? पण तुम्हाला माहिती आहे का की साध्या चुकांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना केंद्रावरून माघारी फिरावे लागते? जाणून घेण्यासाठी सविस्तर वाचा....

Updated On: May 01, 2026 | 01:28 PM
doctor

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

  • NEET परीक्षेसाठी ‘ही’ आहे कडक नियमावली
  • परीक्षा केंद्रात ‘या’ वस्तूंवर आहे बंदी
  • उमेदवारांनी ‘या’ गोष्टी सोबत ठेवणे सक्तीचे आहे.
NEET UG 2026 : आपल्या देशात कित्येक तरुणांची स्वप्ने वैद्यकीय क्षेत्रात नावलौकिकता प्राप्त करण्याची असतात. सध्या वैद्यकीय प्रवेश परिक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या नीट (NEET UG 2026)  साठीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. यावेळी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA)  परीक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. जी प्रत्येक विद्यार्थ्यांला माहिती असणे गरजेचे आहे.

दरवर्षी अनेक विद्यार्थी काही क्षुल्लक चुकांमुळे परीक्षा केंद्रावरच रोखले जातात. अशा परिस्थितीत परिक्षेच्या दिवशी कोणतीही समस्या येऊ नये म्हणून सर्व नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात काय आहेत हे एनटीएचे नियम ..

NEET परीक्षेसाठी ‘ही’ आहे कडक नियमावली

परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी सर्व उमेद्वारांची कडक तपासणी केली जाते. कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक किंवा धातूची वस्तू आत जाणार नाही. याची खात्री मेटल डिटेक्टरद्वारे केली जाते तसेच यावेळी ड्रेस कोड अंतर्गत विद्यार्थ्यांना फिकट रंगाचे आणि साधे कपडे घालण्याची सूचना दिली आहे.

या परिक्षेला अर्ध्या बाह्यांचे (Half Sleeves) कपडे सर्वात सुरक्षित मानले जातात. त्यामुळे उमेद्वारांनी फुल स्लीव्हज, मोठी बटणे, जास्त खिसे किंवा डिजायन असलेले कपडे टाळावेत. तसेच जाड सोलचे बूट किंवा हाय हील्स घालून येण्यस परवानगी नसणार आहे. उमेद्वारांना साधे चप्पल किंवा सँडल वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

परीक्षा केंद्रात ‘या’ वस्तूंवर आहे बंदी

परीक्षा केंद्रात धातूंच्या वस्तूंबरोबरच दागिन्यांवर बंदी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी चेन, अंगठी, बांगड्या, कानातले किंवा इतर फॅशनच्या वस्तू घालून जाऊ नये. विद्यार्थ्यांनी मोबाईल, घड्याळ, बॅग, बेल्ट किंवा इतर इलेक्ट्रोनिक वस्तू घेऊन जाऊ नये. तसेच धार्मिक मान्यतेनुसार कडा, कृपाण, धागा किंवा हिजाब घालणाऱ्या उमेद्वारांना परीक्षाकेंद्रावर किमान ठरावीक वेळेच्या दोन तास लवकर पोहचावे लागेल. जेणेकरून त्यांची तपासणी केली जाऊ शकेल.

उमेदवारांनी ‘या’ गोष्टी सोबत ठेवणे सक्तीचे आहे.

NEET UG  परीक्षेच्या दिवशी उमेदवारांनी आपले प्रवेशपत्र (Admit Card),  पासपोर्ट साइज फोटो आणि वैध ओळखपत्र सोबत ठेवणे सक्तीचे आहे. तसेच वरील सर्व नियमांचे पालन केल्यास परीक्षेचा अनुभव उत्तम आणि तणावमुक्त राहील.

 

Published On: May 01, 2026 | 01:28 PM

